МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана

МТС сообщает о развитии сети в малых населённых пунктах Татарстана. За последний год скоростной мобильный интернет 4G МТС появился еще в двадцати двух селах и деревнях республики, в девятнадцати из которых до недавнего времени была только голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках масштабной стройки и модернизации сети доступ к высокоскоростному интернету LTE МТС получили около 20 тыс. жителей в 12 районах республики. Теперь сельчане могут наравне с городскими жителями пользоваться цифровыми услугами и сервисами экосистемы МТС на высокой скорости: всегда быть на связи по рабочим вопросам, переходить на удаленную работу, общаться по видеосвязи, совершать банковские операции в мобильном приложении, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION и читать книги в цифровой библиотеке «Строки».

«Эксперты называют увеличение сельского населения тенденцией последних лет. Наша Big Data, которая на основе анализа обезличенных данных (нагрузка на сеть, потребности и поведение пользователей, места их концентрации, планы по развитию территорий, транспортной и социальной инфраструктуры и др.) помогает нам точечно улучшать сеть, тоже подтверждает этот тренд. В Татарстане особенно заметно разрастаются Лаишевский, Пестречинский, Зеленодольский районы, чему способствует близкое расстояние до Казани и относительно низкие цены на недвижимость. Здесь живет много активных пользователей, в том числе работающих дистанционно. В удаленных от больших городов поселках и деревнях мобильный интернет – зачастую единственный вариант «окна в мир», поэтому надежная связь здесь – важная часть инфраструктуры и комфортной жизни», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Подключение малых населенных пунктов и небольших сел к мобильной связи и интернету входит в часть большой программы МТС по развитию сети в Татарстане. Высокоскоростной интернет и голосовая связь МТС теперь доступны жителям Кузьминовки Лениногорского района; Бизяков Менделеевского района; Нового Кумазана Мамадышского района; Кук-Тяка Азнакаевского района; Осиново и Грузинского Зеленодольского района; Озерного Высокогорского района; Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского района; Березовой Гривы Нижнекамского района; Миннибаево Альметьевского района; сел и поселков Конь, Кощаково, Шихазда, Мешинские усадьбы Пестречинского района; Мысовский, Тангачи, Травкино, Татарские Саралы, Ташкирмен, Троицкий Лаишевского района; Азьмушкино и Мелекес Тукаевского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.