МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города

МТС развернула передвижную базовую станцию рядом с одной из самых оживленных площадок праздника, где на этих выходных запланированы массовые мероприятия ко Дню города Нижнекамска. Установленное дополнительное оборудование позволит нижнекамцам и гостям города оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами во время массовых гуляний.

Такое решение помогает оперативно расширить емкость мобильной сети при кратном росте нагрузки на нее вследствие массового наплыва пользователей во время мероприятий. В Нижнекамске МТС установила мобильную базовую станцию возле ТЦ «Манзара», где пройдут основные активности, посвященные Дню города. Нижнекамск отметит свой 58-й день рождения. На главной площадке для гостей праздника организуют масштабный гастрофестиваль, выставку спортивных машин и мотоциклов, а также большой концерт, на котором выступят местные артисты и приглашенные звезды.

«Летом передвижные базы МТС обеспечивали качественной связью большие праздники в Казани, в Альметьевске, в Мамадышском, Алексеевском, Алькеевском районах. Нижнекамск – третий по численности жителей город Татарстана, и в праздники в отдельных локациях сеть здесь также может быть перегружена. Такое мобильное решение точечно усиливает ее на нужной территории. Так, благодаря установке дополнительного оборудования нижнекамцы и гости города смогут с комфортом общаться по телефону и в мессенджерах, делиться впечатлениями с праздника, следить за афишей, пользоваться привычными банковскими или транспортными приложениями», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее МТС провела работы по укреплению сети в природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ», которое является местом притяжения туристов и паломников, посещающих Нижнекамск. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%.