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Россия ПФО Татарстан Черемшанский район

Россия - ПФО - Татарстан - Черемшанский район

СОБЫТИЯ


19.06.2026 МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана 1
16.01.2025 Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках 1
24.12.2024 В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
22.04.2024 Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана 1
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана 1
01.03.2013 МТС увеличила в 3 раза среднюю скорость мобильного интернета для абонентов в Республике Бурятия 1
06.09.2012 В Татарстане за 2 месяца в СМЭВ поступило более 20 тыс. запросов 1
18.02.2004 "Таттелеком" увеличил чистую годовую прибыль в 4 раза 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15491 4
МТС - Иртея 139 2
СИНХ - Таттелеком 227 2
МегаФон 10566 1
СЦКК - Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8706 1
Visa International 1989 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9975 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9311 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60807 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26467 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63924 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17787 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1744 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25053 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29518 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4320 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11435 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2523 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12662 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8647 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10091 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7525 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1430 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2507 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9117 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12771 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 80 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4514 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13697 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15835 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22689 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2349 1
МТС ВОЛС 19 1
Кабанов Марат 87 3
Минниханов Рустам 122 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Гарифуллин Раиф 4 1
Русинов Михаил 54 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3405 8
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 6
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 31 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Тукаевский район 24 5
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 4
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 14 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 77 3
Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 21 3
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 17 3
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2800 3
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 84 3
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 24 3
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 13 2
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 54 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 46 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 33 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 29 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Кайбицкий район - село Большие Кайбицы 12 2
Европа 24890 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3135 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1503 2
Россия - Крайний Север 343 2
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Закаменский район - Закаменск 12 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Селенгинский район - Гусиноозёрск 18 1
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 32 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1915 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4556 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21325 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26949 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2315 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10788 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52875 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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