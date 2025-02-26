Разделы

Росреестр ФКП ФГБУ Федеральная кадастровая палата Роскадастр ППК

Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК

СОБЫТИЯ


26.02.2025 «Дочка» Росреестра закупает больше ста серверов за сотни миллионов рублей

Серверы для центра управления киберинцидентами Как выяснил CNews, «Роскадастр», компания учрежденная Росреестром, закупает 103 сервера для создания Ведомственно
07.11.2024 «Дочка» Росреестра отдаст в три раза больше денег за улучшение своего ИИ, чем за его создание

ИИ для регистрации недвижимости Как стало известно CNews, Роскадастр, компания учрежденная Росреестром, выделил 99 млн руб. на развитие искусственного

28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных

канера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для проведения работ по оцифровке материалов, содержащихся в Федеральном фонде пр
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО

ть. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Кадастровой палаты, который был запущен 20 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Зая
06.02.2020 Росреестр развивает электронные сервисы

чения бюджетных средств и призван объединить сервисы и услуги рынка недвижимости. Глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов отметил, что Росреестр и ФКП сегодня оказывают бол
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости

и физическими лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на ед
03.09.2019 В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

х дней — таков установленный законом срок выдачи информации из ЕГРН. Как поясняет глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, за выписками из ЕГРН граждане обращаются для заключения
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки

млять с использованием электронной подписи, если она была выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и если в оформлении сделки принимают участие нотариусы или госорганы, кот
16.09.2015 Услуги Кадастровой палаты можно оплатить по системе «Город»

Физические лица могут оплачивать услуги Кадастровой палаты в инфраструктуре системы «Город» по всей России — кассах банков и торгово-сервисных предприятий, а также через интернет в платежном кабинете системы — pay.kvartplata.ru. Об э
11.04.2014 Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15%

продолжается процесс согласования установки веб-камер с собственниками зданий. По словам директора Кадастровой палаты Оренбуржья Михаила Чабаненко, установка веб-камер позволила не просто улуч
17.03.2014 ФКП Росреестра заказывает техсопровождение систем ведения госкадастра недвижимости за 201,7 млн руб.

еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого конкурса на предоставление услуг по сопровожд
14.01.2014 «Ростелеком» забрал контракт ФКП Росреестра на 560 млн руб. как единственный участник тендера

сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней для Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК
20.12.2013 ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб.

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организаци
15.07.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому»

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК
16.05.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных

еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услу
10.08.2012 «Глобус-Телеком» организует защищенный цифровой канал связи для ФКП Росреестра

обус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил договор с Федеральной кадастровой палатой (ФГБУ «ФКП Росреестра») на оказание телекоммуникационных услуг на сумму свыше 900 тыс. руб. В

06.08.2008 ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова» внедряет Global-ERP

и» победила в открытом конкурсе на разработку и внедрение информационных модулей автоматизированной системы учёта закупок, сбыта и управления складом системы управления предприятием (ERP /MRP II) для ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова». До принятия окончательного решения «Завод им. И.Я. Свердлова» подписал договор с компанией «Бизнес Технологии» на выполнение пилотного проекта. В проекте были за
25.06.2008 «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю заказывает проектирование СОБ

«Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю ищет подрядчика проекта по проектированию и монтажу комплексной системы информационно-технического обеспечения деятельности ФГУ «Земельная кадастро
24.01.2008 Кадастровая палата Московской области приобретет расходные материалы

на участие в торгах принимаются по 21 февраля, до 15 часов. Электронная версия документации доступна для скачивания на официальном портале госзакупок РФ. Рассмотреть конкурсные предложения участников кадастровая палата собирается 28 февраля, объявить результаты торгов планирует 6 марта.
14.11.2007 Земельная кадастровая палата Свердловской области купит расходные материалы
04.09.2007 Земельная кадастровая палата по Башкортостану ищет ИТ-поставщика

Земельная кадастровая палата по республике Башкортостан, г. Уфа, объявила открытый конкурс № 271к-941 по выбору ИТ-поставщика. От исполнителя, в частности, потребуется поставка источников бесперебойного

07.12.2006 Кадастровая палата Ленобласти закупает ноутбуки

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области объявила запрос котировок на поставку ноутбуков. Лимит финансирования — 245 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 12 декабря. Необходи
21.11.2006 Земельная кадастровая палата Коми закупает компьютеры

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Коми объявило запрос котировок на поставку компьютерной техники. Лимит финансирования – 250 тысяч рублей. Срок поставки – 15 декабря 200 года. Необходимо поста

Публикаций - 141, упоминаний - 234

Росреестр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10355 10
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 6
Yandex - Яндекс 8517 5
Telegram Group 2599 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 3
Broadcom - VMware 2502 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 3
Ланит Интеграция 213 2
Ростех - РТ-Информ 143 2
Микротест 280 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК - Роскадастр-Инфотех ЦИТ - Центр информационных технологий 2 2
Oracle Corporation 6882 2
Cisco Systems 5226 2
SAS Institute 1035 2
Naumen - Наумен 687 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 2
Softline - Софтлайн 3292 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
МегаФон 9961 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 2
Intel Corporation 12553 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1378 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 1
Ростелеком - Глобус-телеком 232 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
ИнфоТех 37 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 12
РЖД - Российские железные дороги 2008 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 5
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 240 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 2
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Турбонасос 1 1
Забайкальское БТИ КГУП 1 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 43 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Гармония здоровья 2 1
Корпорация СПУ-ЦКБ ТМ - Корпорация Стратегические пункты управления 2 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 3 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Газпром нефть 672 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6309 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3129 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 9
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 7
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4948 6
Федеральное казначейство России 1879 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 5
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 32 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 29 2
ГосИнформСистемы 155 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2483 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Электронный документ - Electronic document 1531 6
Оповещение и уведомление - Notification 5384 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 6
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 886 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 38
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 22
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 6
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 4
Росреестр - Личный кабинет правообладателя 5 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 23 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Самострой.net 9 3
Microsoft Windows 16370 3
Космодром Байконур 1071 3
Linux OS 10946 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Росреестр Единый сервисный сайт 2 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
Росреестр ПКК - Публичная кадастровая карта 3 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 2
МТС Коммуникатор 31 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 2
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 2
ИКС - Yadro - Raidix AERO 7 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 2
Oracle Java - язык программирования 3337 2
Васильев Игорь 23 5
Измайлов Юрий 19 5
Сытин Дмитрий 59 4
Путин Владимир 3365 4
Тухтасунов Парвиз 3 3
Сапельников Сергей 109 3
Мишустин Михаил 743 3
Приданкин Андрей 30 2
Минниханов Рустам 119 2
Горелов Дмитрий 61 2
Смирнов Максим 61 2
Маслов Юрий 10 2
Малинин Юрий 11 2
Королев Сергей 45 2
Чащин Павел 2 2
Перминов Анатолий 131 2
Романов Кирилл 32 2
Бобров Иван 32 2
Ковшов Валерий 2 2
Попов Евгений 11 2
Лабуцкая Анастасия 4 2
Скуфинский Олег 6 2
Солодовников Денис 108 2
Ефимов Владимир 144 2
Артимович Дмитрий 42 1
Смирнов Дмитрий 102 1
Ибрагимов Рустем 22 1
Голубев Василий 40 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Городилов Михаил 18 1
Абрамченко Виктория 18 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Крашенинников Павел 18 1
Фрадков Михаил 160 1
Степанов Николай 13 1
Григоренко Дмитрий 193 1
Орлов Дмитрий 24 1
Матвеев Евгений 13 1
Давыдов Евгений 3 1
Ильчук Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157509 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 13
Земля - планета Солнечной системы 10670 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2122 8
Европа 24654 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 6
Франция - Французская Республика 7983 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 5
Россия - УФО - Свердловская область 1760 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 4
Казахстан - Республика 5814 4
Индия - Bharat 5709 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 3
Россия - ЦФО - Курская область 701 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1239 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 667 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 90
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 53
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 12
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 9
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 22 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 8
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 6
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 5
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 4
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Миграция населения - Миграционные службы 435 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 5
TAdviser - Центр выбора технологий 430 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 2
Ведомости 1259 2
Известия ИД 711 1
Российская газета 278 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8390 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 9
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Росреестр ФКП - Корпоративный университет Кадастровой палаты 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 30 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 605 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
ИнфоКом 118 1
