Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК

«Дочка» Росреестра закупает больше ста серверов за сотни миллионов рублей Серверы для центра управления киберинцидентами Как выяснил CNews, «Роскадастр», компания учрежденная Росреестром, закупает 103 сервера для создания Ведомственно

«Дочка» Росреестра отдаст в три раза больше денег за улучшение своего ИИ, чем за его создание ИИ для регистрации недвижимости Как стало известно CNews, Роскадастр, компания учрежденная Росреестром, выделил 99 млн руб. на развитие искусственного

Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных канера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для проведения работ по оцифровке материалов, содержащихся в Федеральном фонде пр

Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО ть. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Кадастровой палаты, который был запущен 20 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Зая

Росреестр развивает электронные сервисы чения бюджетных средств и призван объединить сервисы и услуги рынка недвижимости. Глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов отметил, что Росреестр и ФКП сегодня оказывают бол

Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости и физическими лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на ед

В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости х дней — таков установленный законом срок выдачи информации из ЕГРН. Как поясняет глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, за выписками из ЕГРН граждане обращаются для заключения

Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки млять с использованием электронной подписи, если она была выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и если в оформлении сделки принимают участие нотариусы или госорганы, кот

Услуги Кадастровой палаты можно оплатить по системе «Город» Физические лица могут оплачивать услуги Кадастровой палаты в инфраструктуре системы «Город» по всей России — кассах банков и торгово-сервисных предприятий, а также через интернет в платежном кабинете системы — pay.kvartplata.ru. Об э

Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15% продолжается процесс согласования установки веб-камер с собственниками зданий. По словам директора Кадастровой палаты Оренбуржья Михаила Чабаненко, установка веб-камер позволила не просто улуч

ФКП Росреестра заказывает техсопровождение систем ведения госкадастра недвижимости за 201,7 млн руб. еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого конкурса на предоставление услуг по сопровожд

«Ростелеком» забрал контракт ФКП Росреестра на 560 млн руб. как единственный участник тендера сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней для Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК

ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб. ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организаци

Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому» Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК

Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услу

«Глобус-Телеком» организует защищенный цифровой канал связи для ФКП Росреестра обус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил договор с Федеральной кадастровой палатой (ФГБУ «ФКП Росреестра») на оказание телекоммуникационных услуг на сумму свыше 900 тыс. руб. В

ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова» внедряет Global-ERP и» победила в открытом конкурсе на разработку и внедрение информационных модулей автоматизированной системы учёта закупок, сбыта и управления складом системы управления предприятием (ERP /MRP II) для ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова». До принятия окончательного решения «Завод им. И.Я. Свердлова» подписал договор с компанией «Бизнес Технологии» на выполнение пилотного проекта. В проекте были за

«Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю заказывает проектирование СОБ «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю ищет подрядчика проекта по проектированию и монтажу комплексной системы информационно-технического обеспечения деятельности ФГУ «Земельная кадастро

Кадастровая палата Московской области приобретет расходные материалы на участие в торгах принимаются по 21 февраля, до 15 часов. Электронная версия документации доступна для скачивания на официальном портале госзакупок РФ. Рассмотреть конкурсные предложения участников кадастровая палата собирается 28 февраля, объявить результаты торгов планирует 6 марта.

Земельная кадастровая палата по Башкортостану ищет ИТ-поставщика Земельная кадастровая палата по республике Башкортостан, г. Уфа, объявила открытый конкурс № 271к-941 по выбору ИТ-поставщика. От исполнителя, в частности, потребуется поставка источников бесперебойного

Кадастровая палата Ленобласти закупает ноутбуки ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области объявила запрос котировок на поставку ноутбуков. Лимит финансирования — 245 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 12 декабря. Необходи