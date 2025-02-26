«Дочка» Росреестра закупает больше ста серверов за сотни миллионов рублей

«Роскадастр» заказал 103 сервера для создания центра управления инцидентами информационной безопасности на сумму 161,1 млн руб. Ранее организация публиковала тендер на развитие своего ИИ.



Серверы для центра управления киберинцидентами

Как выяснил CNews, «Роскадастр», компания учрежденная Росреестром, закупает 103 сервера для создания Ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности на 161,1 млн руб.

Реализация этого проекта позволит «Роскадастру» централизованно отслеживать и оперативно реагировать на киберугрозы, что соответствует требованиям указов Президента России в области информационной безопасности.

Тендер на закупку оборудования был опубликован на сайте государственных закупок 21 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 10 марта включительно. Итоги конкурса будут подведены 17 марта.

Технические характеристики оборудования

В рамках закупки предусмотрены серверы шести типов, соответствующие строгим требованиям к производительности и безопасности.

Сервер первого типа оснащен двумя процессорами с 28 ядрами каждый, оперативной памятью DDR5 объемом от 64 ГБ на модуль и поддержкой виртуализации. Он включает SSD-накопители емкостью от 960 ГБ и сетевые порты со скоростью до 10 Гбит/с.

Сервер второго типа отличается увеличенным количеством слотов для накопителей (до 16) и поддержкой RAID-массивов, а также HDD-дисками объемом 8 ТБ.

Сервер третьего типа, который закупается в наибольшем количестве (88 единиц), предназначен для базовых задач: он оснащен одним процессором с 16 ядрами, SSD-накопителями на 480 ГБ и медными сетевыми портами 1 Гбит/с.

Серверы четвертого и пятого типов ориентированы на высокую нагрузку: оба имеют два процессора с 28 ядрами, SSD до 3,84 ТБ и HDD до 16 ТБ, а также оптоволоконные порты 10 Гбит/с.

Сервер шестого типа выделяется 48-ядерными процессорами, 96 потоками обработки и SSD-накопителями SAS-интерфейса объемом 3,84 ТБ.

Все серверы поддерживают горячую замену компонентов, дублирование систем питания и охлаждения, а также удаленное управление через веб-интерфейс.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течение 50 дней с момента заключения договора, а адресом доставки указан головной офис в Москве.

Поставщик обязан обеспечить бесперебойную доставку, включая погрузку и подъем оборудования на этаж. Серверы должны быть новыми, без следов ремонта, с полной комплектацией кабелей и документацией.

«Роскадастр» совершенствует свой ИИ



В ноябре 2024 г. CNews сообщал о том, что «Роскадастр» выделил 99 миллионов рублей на развитие искусственного интеллекта в системе, которая автоматизирует работу ведомства.

В рамках проекта была разработана и внедрена модульная подсистема машинного обучения (МСМО) в Федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Основная задача этой подсистемы — автоматизация процессов, связанных с принятием решений при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Искусственный интеллект выполняет ряд задач, связанных с обработкой PDF-файлов. Он приводит страницы в стандартный вид, разделяет их на отдельные элементы и преобразует печатный текст в формат, доступный для чтения машинами.

Кроме того, искусственный интеллект определяет тип каждого документа в пакете или файле и извлекает из них ключевые элементы. Также он устанавливает связи между этими элементами.

Искусственный интеллект способен проводить форматно-логический анализ данных, включая внутренние проверки и сопоставления с данными Федеральной государственной информационной системы ЕГРН.

На основе результатов анализа искусственный интеллект формирует экспертные заключения, содержащие подробную информацию о проверках и проект решения для государственного регистратора прав.