Разделы

|

«Дочка» Росреестра отдаст в три раза больше денег за улучшение своего ИИ, чем за его создание

Роскадастр выделил 99 млн руб. на работы по развитию подсистемы подсистема машинного обучения ФГИС ЕГРН. Подрядчикам предстоит работать на Python и PostgreSQL.

ИИ для регистрации недвижимости

Как стало известно CNews, Роскадастр, компания учрежденная Росреестром, выделил 99 млн руб. на развитие искусственного интеллекта в системе, автоматизирующей работу ведомства. Под развитие попала модульная подсистема машинного обучения (МСМО) ФГИС ЕГРН. Предназначена она для автоматизации процессов поддержки принятия решений при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для поиска специалистов по машинному обучению 2 ноября 2024 г. Роскадастр опубликовал тендер на сайте госзакупок. Выборы подрядчика проведут в формате аукциона заявки на который желающие смогут подать до 18 ноября. Итоги конкурса подведут 26 ноября 2024 г.

Работы по созданию МСМО Роскадастр проводил в октябре 2021 г. Тогда на разработку служба выделила 36 млн руб. Контракт заключили с компанией ООО «Биорг», при этом начальная сумма закупки снизилась до 30 млн. Сама компания занимается разработкой ИИ-систем для оцифровки документов, распознавания изображений и идентификации личности.

rr699.jpg
Telegram-канал Росреестра
Роскадастр выделил 99 миллионов на развитие своего ИИ

ФГИС ЕГРН – это Федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр недвижимости». Предназначена для ведения учета объектов недвижимости, прав на них и обеспечения доступа к информации о них.

Десятки миллионов на доработку

Как указано в документах, приложенных к тендеру, на данный ИИ Роскадастра способен получать и верифицировать электронные пакеты документов в форматах PDF и XML, связанных с проведением УРД в ФГИС ЕГРН. Система выделяет страницы из PDF, нормализует их геометрию, сегментирует и преобразует печатный текст в машиночитаемый формат.

Также ИИ классифицирует пакеты и файлы по видам документов, извлекает ключевые сущности и устанавливает связи между ними. Также может осуществляться форматно-логический контроль данных, включая внутренние кросс проверки и сопоставления с данными ФГИС ЕГРН. И формировать экспертные заключения с детальной информацией о проверках и проектом решения для государственного регистратора прав.

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»
Бизнес

В рамках текущего тендера Роскадастр планирует повысить определения системой видов учетно-регистрационных действий, соответствующих каждому поступившему пакету документов, точность распознавания текста в документах и их вида. Планируется и расширение состава видов документов, к которым система должна относить каждый содержащийся в поступившем пакете документ.

Подрядчику также предстоит реализовать диалоговый режим работы системы, разработать функции сравнения подписей и печатей, предварительной валидации состава и содержания скан-образов документов в поступающих пакетах и снизить время обработки информации.

Про технологический стек ИИ

Основу математического обеспечения системы должны составлять искусственные нейронные сети — математические модели, основанные на принципах организации и функционирования биологических нейронных сетей (например: «Алиса» («Яндекс»), «Маруся» (VK), Siri (Apple)). Эти модели предназначены для решения различных специфических (служебных и прикладных) задач в рамках реализации назначения системы. Также в состав математического обеспечения входят методы работы с ИНС, включая техники сжатиz моделей, дистилляции знаний и другие.

Основные работы подрядчику придется выполнять на языке программирования Python, PostGres SQL (процедурное расширение SQL, используемое в СУБД PostgreSQL).

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Глава Минцифры: Учителям и медикам выдадут планшеты на двух российских ОС

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: