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Гармония здоровья


«Гармония здоровья» — межрегиональная аптечная сеть России.


19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
18.04.2024 ГК Softline реализовала проект по поставке компьютерного оборудования для сети аптек «Гармония здоровья» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гармония здоровья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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