Гармония здоровья
«Гармония здоровья» — межрегиональная аптечная сеть России.
|19.12.2024
|Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
|18.04.2024
|ГК Softline реализовала проект по поставке компьютерного оборудования для сети аптек «Гармония здоровья» 1
Гармония здоровья и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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