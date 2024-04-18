ГК Softline реализовала проект по поставке компьютерного оборудования для сети аптек «Гармония здоровья»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла подобрать и укомплектовать компьютерное оборудование для сети аптек «Гармония здоровья». Поставка более 600 комплектов организована в 14 городах России, отгрузка осуществляется порционно по запросу заказчика. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Гармония здоровья» — межрегиональная аптечная сеть России. На сегодняшний день компания представлена на территории 14 субъектов России и насчитывает более 330 аптек.

Ранее заказчик закупал компьютерное оборудование в розницу, однако из-за нестабильной ситуации на рынке с уходом зарубежных вендоров начали возникать проблемы. Чтобы вовремя открывать новые аптечные филиалы и быть уверенными, что оборудование в достаточном количестве и нужной конфигурации будет доступно, представители «Гармонии здоровья» решили централизованно приобрести отечественные комплекты и начали поиск поставщика.

При выборе провайдера заказчику было важно, чтобы оборудование хранилось на внешних складах и в любой момент могло быть отгружено в разные города. Кроме того, представители сети аптек отметили, что на этапе поиска поставщика учитывали, насколько широко компания представлена на рынке и есть ли у них предыдущий опыт сотрудничества. В ходе первичных встреч команда ГК Softline проявила клиентоориентированность, обсудила требования к оборудованию и предложила сети аптек компьютеры от российского вендора «Инферит».

Оборудование заказчик выбирал исходя из нескольких критериев. Во-первых, оно должно было подходить под корпоративные стандарты сети. Во-вторых, ИТ-специалисты компании оценивали его с точки зрения качества сборки и комплектующих. В каждом компьютере должны были быть установлены дополнительный жесткий диск и модуль Wi-Fi 6, не входящие в стандартную конфигурацию большинства решений. Немаловажными критериями были также ремонтопригодность и отказоустойчивость.

Для того, чтобы продемонстрировать функционал оборудования вендора «Инферит» (в частности, подобранной модели Inferit Micro), команда ГК Softline организовала несколько этапов тестирования. Первоначально ИТ-специалисты сети аптек протестировали его виртуально на 100% нагрузке. Далее оборудование было поставлено в Новосибирск и Красноярск, где проверка проходила уже «в полевых условиях». Убедившись, что форм-фактор корпуса соответствует их требованиях и техника подходит по остальным параметрам, они приняли окончательное решение о выборе Inferit Micro для централизованной закупки.

Сети аптек было поставлено более 600 комплектов. На данный момент около трети из них уже отгружены в новые филиалы по всей России. Оборудование используют в аптеках «Гармония здоровья», «Дешевая аптека», «Аптека Всем».

«Мы довольны результатами данного проекта. Нам удалось продемонстрировать преимущества нашей компании, договориться с крупнейшими на российском рынке вендорами о брони оборудования с сохранением цены, расширить конфигурацию решения, и в результате удовлетворить все потребности заказчика. Комплекты хранятся на наших складах, и по запросу клиента мы отгружаем их в новые филиалы. Мы поддерживаем цифровое развитие компании и надеемся, что с новым оборудованием им удастся достичь еще больших высот», — отметила Анастасия Лебедева, менеджер по работе с корпоративными клиентами ГК Softline.

«На данный момент одним из ключевых направлений развития компании являются информационные технологии. Мы стараемся обеспечить уверенный и непрерывный рост нашей сети, и для этого ищем надежных партнеров. Одним из таких стала ГК Softline. Ранее мы не использовали модель централизованных закупок, однако с учетом успеха данного проекта мы рассматриваем ее внедрение для дальнейшей работы, — сказал Игнат Елтышев, директор по ИТ федеральной аптечной сети «Гармония здоровья». — Отдельно хотел бы отметить точную работу команды Softline. Специалисты помогли подобрать технику, организовали несколько этапов тестирования и договорились с вендорами о выгодных условиях приобретения. Теперь оборудование российского вендора “Инферит” стало нашим корпоративным стандартом, и в дальнейшем при открытии новых точек мы планируем использовать именно его».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», Преферентум, Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.