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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Девелоника

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника

Девелоника — разработчик индивидуальных ИТ-решений группы компаний Softline. Реализует  цикл заказной разработки по созданию программного ядра бизнеса: от гипотезы до внедрения, сопровождения и развития. Девелоника – это 3 центра разработки в России: Кострома, Ижевск, Москва. в 3 бизнес-юнитах — ООО «Аплана. Центр Разработки», ООО «Центр Высоких Технологий», ООО «ММТР технологии», которые предоставляют услуги по разработке программного обеспечения для всех отраслей.

 

 

Роман Смирнов, Коммерческий директор, Девелоника (ГК Softline) "18+ или делимся опытом"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS

Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимост
05.05.2026 ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными

литики в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. Сегодня каждый HR-бизнес-партнер «Девелоники» сопровождает более 200 специалистов в распределенных инженерных командах. HRBP пр
07.04.2026 Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela

Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки

02.02.2026 «Девелоника» FabricaONE.AI вошла в топ лидеров рейтинга компаний по заказной разработке ПО 2025 года по версии CNewsMarket

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) вошла в число лидеров рейтинга российских

27.10.2025 Импортозамещение в медицинской отрасли: «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) внедрила российскую «Цитрос СЭД» вместо устаревшей платформы

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по переводу заказчика н
13.10.2025 Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей

Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платф
18.09.2025 Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО

Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместн
23.12.2024 «Девелоника» помогла МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота

Компания «Девелоника» (входит в ГК Softline), разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг,
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии

ку качества систем, проведение маркетинговых исследований и коммуникацию с рынком. Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Главный тренд для всех нас — все еще импортозамещение, ведь это задача не одного
29.11.2024 «Девелоника» разработала устройство и приложение для самостоятельного определения пациентами состояния легких

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является

11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг (входит в ГК Softline),
07.08.2024 «Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России

е «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд «Девелоника», по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие в
23.04.2024 «Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения

Компания «Девелоника» (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии

19.01.2024 Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО

Компания «Девелоника» вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных

02.10.2023 «Девелоника» в 33 раза увеличила производительность онлайн-сервиса регионального портала госуслуг

Компания «Девелоника» (ГК Softline), предоставляющая экспертизу по заказной и платформенной разработке,
28.09.2023 «Девелоника» (ГК Softline) заняла первое место в независимом Рейтинге компаний по заказной разработке ПО - 2023

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания «Девелоника» стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, техноло
17.04.2023 «Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината

компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбина
20.02.2023 «Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотечного креди
15.07.2022 «Девелоника» и Agora стали партнерами

«Девелоника» (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширен
03.02.2015 Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по разработке интернет-представительства МРСК Северо-Запада. Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы управления несколько са
17.12.2014 Develonica разработала сайт для «Москва Карго»

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по созданию веб-сайта для компании «Москва Карго». Обновленный интернет-ресурс имеет современный дизайн и расширенные возможности для дистанци
19.09.2014 Develonica создала систему электронного документооборота в МАГЭ

Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников московского филиала МАГЭ. Разработанное решение позволило
03.07.2014 Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто»

Компания Develonica, входящая в группу компаний Softline, завершила проект по созданию многофункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавт
22.05.2014 Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха

Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по построению системы «электронный офис» для Администрации республики Саха (Якутия). Созданный многофункциональный портал позволил оптимизир
03.04.2014 Департамент разработки информационных систем Softline будет работать под брендом Develonica

Компания Softline объявила о выделении собственного департамента разработки в самостоятельную организацию и о ее включении в структуру ГК Softline. Новая компания Develonica продолжит заниматься созданием заказных информационных систем, начиная с сайтов и заканчивая комплексными решениями, сообщили CNews в Softline. По словам Игоря Боровикова, председате

Публикаций - 167, упоминаний - 224

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3672 163
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 99
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 426 89
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 89
Softline - Polymatica - Полиматика 200 88
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 85
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 419 70
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 66
SoftClub - СофтКлуб 159 62
Softline - Инженер ТЦ 68 62
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 163 36
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 32
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 31
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 31
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 27
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 27
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 178 26
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 24
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 135 23
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 23
Microsoft Corporation 25685 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 129 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 8
Ростелеком 10854 8
АйТи 1516 8
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 134 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 7
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5578 6
9491 6
Рексофт - Reksoft 485 6
Google LLC 12591 6
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 71 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 75 5
Yandex - Яндекс 9083 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 5
АйТи - Аплана Группа компаний 182 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 5
1С-Битрикс - Bitrix 665 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 4
Аталайя 24 4
ГПБ - Газпромбанк 1261 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 4
Урал НПРО - ВГОК - Высокогорский ГОК - Высокогорский горно-обогатительный комбинат 3 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1200 3
НСПК - Национальная система платежных карт 938 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 3
Синара ГК - Sinara Group 120 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 3
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
Рапид Био 102 2
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 2
Газпром СПГ Портовая 6 2
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 2
МКБ - Московский кредитный банк 648 2
Альфа-Банк 1965 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2785 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 2
ВТБ Лизинг 73 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 296 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
ADG Group - АДГ 11 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 2
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 32 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 71 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 10 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 13 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 3 1
Москва Карго 2 1
Тимбермаш Байкал 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 5
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 10
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Softline - WorkFlowSoft 64 62
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 118 62
Softline - DeskWork 117 62
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 60
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 28
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 230 11
Softline Universe - SLU 29 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 8
Linux OS 11411 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 757 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 218 7
Softline - Polymatica Dashboards 40 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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