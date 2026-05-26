Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимост

ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными литики в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. Сегодня каждый HR-бизнес-партнер «Девелоники» сопровождает более 200 специалистов в распределенных инженерных командах. HRBP пр

Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки

«Девелоника» FabricaONE.AI вошла в топ лидеров рейтинга компаний по заказной разработке ПО 2025 года по версии CNewsMarket «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) вошла в число лидеров рейтинга российских

Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платф

Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместн

«Девелоника» помогла МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота Компания «Девелоника» (входит в ГК Softline), разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг,

Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии ку качества систем, проведение маркетинговых исследований и коммуникацию с рынком. Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Главный тренд для всех нас — все еще импортозамещение, ведь это задача не одного

«Девелоника» разработала устройство и приложение для самостоятельного определения пациентами состояния легких Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг (входит в ГК Softline),

«Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России е «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд «Девелоника», по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие в

«Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения Компания «Девелоника» (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии

Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО Компания «Девелоника» вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных

«Девелоника» в 33 раза увеличила производительность онлайн-сервиса регионального портала госуслуг Компания «Девелоника» (ГК Softline), предоставляющая экспертизу по заказной и платформенной разработке,

«Девелоника» (ГК Softline) заняла первое место в независимом Рейтинге компаний по заказной разработке ПО - 2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания «Девелоника» стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, техноло

«Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбина

«Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотечного креди

«Девелоника» и Agora стали партнерами «Девелоника» (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширен

Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по разработке интернет-представительства МРСК Северо-Запада. Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы управления несколько са

Develonica разработала сайт для «Москва Карго» Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по созданию веб-сайта для компании «Москва Карго». Обновленный интернет-ресурс имеет современный дизайн и расширенные возможности для дистанци

Develonica создала систему электронного документооборота в МАГЭ Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников московского филиала МАГЭ. Разработанное решение позволило

Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто» Компания Develonica, входящая в группу компаний Softline, завершила проект по созданию многофункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавт

Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по построению системы «электронный офис» для Администрации республики Саха (Якутия). Созданный многофункциональный портал позволил оптимизир