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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Девелоника
Девелоника — разработчик индивидуальных ИТ-решений группы компаний Softline. Реализует цикл заказной разработки по созданию программного ядра бизнеса: от гипотезы до внедрения, сопровождения и развития. Девелоника – это 3 центра разработки в России: Кострома, Ижевск, Москва. в 3 бизнес-юнитах — ООО «Аплана. Центр Разработки», ООО «Центр Высоких Технологий», ООО «ММТР технологии», которые предоставляют услуги по разработке программного обеспечения для всех отраслей.
Роман Смирнов, Коммерческий директор, Девелоника (ГК Softline) "18+ или делимся опытом" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
СОБЫТИЯ
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|26.05.2026
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Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS
Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимост
|05.05.2026
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ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными
литики в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. Сегодня каждый HR-бизнес-партнер «Девелоники» сопровождает более 200 специалистов в распределенных инженерных командах. HRBP пр
|07.04.2026
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Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela
Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки
|02.02.2026
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«Девелоника» FabricaONE.AI вошла в топ лидеров рейтинга компаний по заказной разработке ПО 2025 года по версии CNewsMarket
«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) вошла в число лидеров рейтинга российских
|27.10.2025
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Импортозамещение в медицинской отрасли: «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) внедрила российскую «Цитрос СЭД» вместо устаревшей платформы
«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по переводу заказчика н
|13.10.2025
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Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей
Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платф
|18.09.2025
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Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО
Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместн
|23.12.2024
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«Девелоника» помогла МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота
Компания «Девелоника» (входит в ГК Softline), разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг,
|23.12.2024
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Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии
ку качества систем, проведение маркетинговых исследований и коммуникацию с рынком. Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Главный тренд для всех нас — все еще импортозамещение, ведь это задача не одного
|29.11.2024
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«Девелоника» разработала устройство и приложение для самостоятельного определения пациентами состояния легких
Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является
|11.09.2024
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Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО
Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг (входит в ГК Softline),
|07.08.2024
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«Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России
е «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд «Девелоника», по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие в
|23.04.2024
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«Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения
Компания «Девелоника» (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии
|19.01.2024
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Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО
Компания «Девелоника» вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных
|02.10.2023
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«Девелоника» в 33 раза увеличила производительность онлайн-сервиса регионального портала госуслуг
Компания «Девелоника» (ГК Softline), предоставляющая экспертизу по заказной и платформенной разработке,
|28.09.2023
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«Девелоника» (ГК Softline) заняла первое место в независимом Рейтинге компаний по заказной разработке ПО - 2023
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания «Девелоника» стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, техноло
|17.04.2023
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«Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината
компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбина
|20.02.2023
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«Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотечного креди
|15.07.2022
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«Девелоника» и Agora стали партнерами
«Девелоника» (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширен
|03.02.2015
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Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада
Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по разработке интернет-представительства МРСК Северо-Запада. Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы управления несколько са
|17.12.2014
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Develonica разработала сайт для «Москва Карго»
Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по созданию веб-сайта для компании «Москва Карго». Обновленный интернет-ресурс имеет современный дизайн и расширенные возможности для дистанци
|19.09.2014
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Develonica создала систему электронного документооборота в МАГЭ
Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников московского филиала МАГЭ. Разработанное решение позволило
|03.07.2014
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Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто»
Компания Develonica, входящая в группу компаний Softline, завершила проект по созданию многофункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавт
|22.05.2014
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Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха
Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по построению системы «электронный офис» для Администрации республики Саха (Якутия). Созданный многофункциональный портал позволил оптимизир
|03.04.2014
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Департамент разработки информационных систем Softline будет работать под брендом Develonica
Компания Softline объявила о выделении собственного департамента разработки в самостоятельную организацию и о ее включении в структуру ГК Softline. Новая компания Develonica продолжит заниматься созданием заказных информационных систем, начиная с сайтов и заканчивая комплексными решениями, сообщили CNews в Softline. По словам Игоря Боровикова, председате
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 104 11
|Кострюков Артем 18 11
|Рубанов Александр 17 8
|Овчаренко Юрий 40 7
|Смирнов Роман 16 6
|Перов Евгений 97 4
|Ермакова Светлана 12 4
|Шпет Александр 23 4
|Мартыненко Валентин 11 4
|Боровиков Игорь 136 4
|Соколов Кирилл 40 4
|Лобанов Валерий 18 3
|Моисеенко Алексей 8 3
|Крот Иван 9 3
|Вылегжанин Олег 3 3
|Шадаев Максут 1206 3
|Иванов Антон 94 3
|Тадевосян Максим 10 3
|Алгазин Виктор 20 3
|Шицле Ярослав 29 3
|Курмаев Рустам 39 3
|Тремзин Олег 12 3
|Хафизов Евгений 10 3
|Тульчинский Станислав 87 2
|Шабалин Юрий 29 2
|Крынина Евгения 32 2
|Салин Антон 8 2
|Меркурьев Михаил 2 2
|Колотова Дарья 6 2
|Шашкова Екатерина 3 2
|Андриевский Денис 4 2
|Воденеев Денис 8 2
|Корчагин Никита 3 2
|Минин Тимофей 5 2
|Зинин Игорь 5 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Авилкин Юрий 4 2
|Бедусенко Юрий 2 2
|Маев Сергей 2 2
|Путин Владимир 3444 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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