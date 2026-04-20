Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт

Softline Solutions (также известна как «Софтлайн Решения», «Софтлайн Солюшн», «Softline Business Solutions», «Softline System Solutions», «Softline Enterprise Solutions», «Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс», «Софтлайн Промышленный Софт») является частью группы компаний Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологического холдинга, ориентированного на цифровую трансформацию и информационную безопасность. Компания предоставляет полный цикл ИТ-услуг: от подбора и поставки программного обеспечения до внедрения, настройки, обучения и сопровождения.
Ключевые направления деятельности включают импортозамещение, внедрение отечественных решений, автоматизацию бизнес-процессов и обеспечение кибербезопасности. Среди технологий и продуктов, с которыми работает компания:
- САПР-платформы: nanoCAD (включая модули GeoniCS, BIM Электро/ВК/Отопление/Вентиляция/Конструкции), Компас-3D;
- PLM/MDM-системы: Appius-PLM УЖЦИ, Полином:MDM (от «Аскон»);
- ITSM/ESM-платформы: SimpleOne (входит в ITG);
- Системы управления проектами: taskITnow (от «Грависофт»), EvaProject (от EvaTeam);
- Информационная безопасность: решения «Мультифактор» (Multifactor, Multidirectory, Multipushed), F6 Malware Detonation Platform, «Кибер Бэкап» (от «Киберпротект»), Kaspersky Security, SkyDNS, DDoS-Guard, Hexway Vampy ASPM;
- Инфраструктурные решения: ОС Astra Linux, виртуализация и контейнеризация от «Группы Астра», СУБД Arenadata QuickMarts, платформа контейнеризации «Боцман»;
- Low-code/BPM-платформы: Comindware Platform;
- Облачные и UEM-сервисы: UEMaaS, частные и гибридные облака;
- Геоинформационные системы: 2ГИС (в on-premise-среде на импортонезависимой инфраструктуре).
Компания активно участвует в проектах по миграции с зарубежного ПО (включая Jira, Confluence, Trello, AutoCAD) на российские аналоги, обеспечивая сохранение данных, бизнес-процессов и корпоративных стандартов. Также реализует образовательные и инфраструктурные проекты, включая оснащение школ и технопарков «Кванториум».
Важные участники и партнёры:
- «Грависофт» (разработчик taskITnow);
- «Нанософт» (разработчик nanoCAD);
- «Аскон» (разработчик Полином:MDM, Компас-3D);
- ITG / SimpleOne;
- «Группа Астра»;
- «Лаборатория Касперского»;
- «Мультифактор»;
- «Киберпротект»;
- F6, DDoS-Guard, Hexway, SkyDNS, Comindware, EvaTeam, 2ГИС, Arenadata.
Конкурирующие компании на российском рынке:
- «Инфосистемы Джет»
- «Крок»
- «Рексофт»
- «ИТ-ГРУПП»
- «Центральный Телеграф»
- «АйТи»
- «ЭПАМ Системз»
- «Инфосертифицированные решения» (ИСР)
- «Техносерв»
- «ОПТИМУМ ИНФО»
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 617 дел, на cумму 151 114 044 224 ₽*
|20.04.2026
|
«Софтлайн Решения» помогла Росгосстраху усилить кибербезопасность и контроль привилегированного доступа с помощью Indeed PAM
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|14.04.2026
|
«Софтлайн Решения» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области внедрения платформы SCADA-R
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|03.04.2026
|
«Софтлайн Решения» оснастила агроклассы Волгоградской области
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|31.03.2026
|
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) запускает первый защищенный коммуникационный сервис в «Софтлайн Облако» – eXpress Private
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, совместно с разработчиком российской платформы eXpress запустила
|23.03.2026
|
«Софтлайн Решения»: хакеры переключаются с компьютеров сотрудников на серверные компоненты корпоративных систем компаний
грируются с процессами разработки ПО, дополняя специализированные инструменты анализа кода (SAST/DAST/IAST) и контролируя утечки данных на ранних этапах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Софтлайн Решения». Согласно данным международных исследовательских центров, интернет-ресурсы остаются безусловным лидером среди всех источников атак на корпоративные сети в мире. Наиболее распр
|20.03.2026
|
«Софтлайн Решения» стала авторизованным партнером Atlas
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|03.03.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Грависофт» будут развивать систему taskITnow в среднем и крупном бизнесе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|27.02.2026
|
«Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|26.02.2026
|
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline) вновь подтвердила статус золотого партнера SimpleOne
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|26.02.2026
|
«Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации
|25.02.2026
|
«Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|18.02.2026
|
«Софтлайн Решения» обеспечила импортозамещенную инфраструктуру для платформы 2ГИС
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила подготовку и тестирование импортонезависимой ИТ-инфраст
|17.02.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) получила высший партнерский статус «Системный интегратор» от «Группы Астра» по всем продуктовым направлениям
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|16.02.2026
|
«Софтлайн Решения» и SkyDNS расширяют сотрудничество в области информационной безопасности
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|12.02.2026
|
«Софтлайн Решения» помогла машиностроительному предприятию внедрить систему управления нормативно-справочной информацией
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|09.02.2026
|
«Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|04.02.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) подтвердила статус ключевого партнера компании «Мультифактор»
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
|15.01.2026
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла заказчику мигрировать на nanoCAD с сохранением всех чертежных стандартов
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|23.12.2025
|
«Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) провела пилотный проект по тестированию системы «Appius-PLM У
|11.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла UDM Lab оптимизировать работу с проектной документацией с помощью решения nanoCAD
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|09.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement
«Софтлайн Решения» (ГК Softline, ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформац
|05.12.2025
|
«Софтлайн Решения» и Infosecurity (входят в ГК Softline) обеспечили комплексную защиту крупного предприятия пищевой промышленности на базе решений «Лаборатории Касперского» и сервиса SOC
ne (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект по усилению информационной безопасности крупного предприятия пищевой промышленности. Специалисты «Софтлайн Решений» и Infosecurity (входят в ГК Softline) поставили и внедрили российские ИБ-продукты в рамках импортозамещения, а также обеспечили подключение инфраструктуры заказчика к сервису
|04.12.2025
|
«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла Башкирскому государственному медицинскому университету перейти на российское ПО и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области
|03.12.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|26.11.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру для финансовой компании
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|25.11.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|21.11.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила защиту данных ритейлера с помощью российской СРК «Кибер Бэкап»
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|18.11.2025
|
«Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|17.11.2025
|
«Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|05.11.2025
|
«Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|01.11.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила крупной производственной компании платформу UEMaaS
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|22.10.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|21.10.2025
|
«Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|17.10.2025
|
«Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|16.10.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|15.10.2025
|
Александр Минин назначен генеральным директором компании «Софтлайн Решения»
тие новых бизнес-направлений для роста оборотов компании. Александр Минин присоединился к компании «Софтлайн Решения» в марте 2024 г., имея богатый опыт работы во всех клиентских сегментах: от
|06.10.2025
|
«Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|29.09.2025
|
«Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет ли
|22.09.2025
|
«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы
Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|04.09.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформа
|Карпов Павел 7 7
|Крынина Евгения 31 4
|Васильев Дмитрий 75 4
|Боровиков Игорь 135 4
|Шпак Виталий 38 3
|Сурикова Людмила 5 3
|Гаврицков Виталий 10 3
|Чигин Денис 4 3
|Крот Иван 9 3
|Удальчикова Ирина 3 3
|Благоразумов Андрей 21 3
|Лавров Владимир 99 3
|Лыков Алексей 12 3
|Кочнов Павел 7 2
|Ковтун Оксана 2 2
|Гусева Ольга 2 2
|Сашин Геннадий 10 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Пинигина Галия 2 2
|Кондратюк Алексей 7 2
|Манин Александр 3 2
|Стрекалов Александр 5 2
|Аважанский Антон 2 2
|Редько Сергей 8 2
|Прохорцев Денис 3 2
|Билялов Азат 3 2
|Карнилов Дмитрий 2 2
|Латышев Тимур 2 2
|Богачев Игорь 183 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Рожков Александр 20 2
|Минин Александр 10 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Рогдев Алексей 18 2
|Надеин Андрей 18 2
|Синюшин Константин 17 2
|Попов Виталий 24 2
|Боровиков Сергей 32 2
|Коршунова Мария 8 2
|Хазов Артем 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2293 2
|Forbes - Форбс 964 1
|Ведомости 1386 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1118 1
