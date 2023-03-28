Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных

Два новых сканера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для проведения работ по оцифровке материалов, содержащихся в Федеральном фонде пространственных данных (ФФПД). Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

С помощью этого оборудования в цифровой вид переводятся государственные топографические карты и планы, составительские и издательские оригиналы, а также тиражные оттиски общегеографических, политико-административных, научно-справочных, исторических архивных карт.

Кроме того, на сканерах проводятся работы с книгами и альбомами с текстовым и графическим содержанием: в эту группу печатной продукции входят каталоги координат государственных систем, пунктов нивелирования, астрокаталоги, технические отчеты, картографические атласы и сборники различных тематических карт. Среди наиболее старых документов, например, Географический атлас Российской империи, изданный в 1848 г. в Санкт-Петербурге.

«Сканеры линейки «Эларскан» в настоящее время обеспечивают оптимальный уровень технологий сканирования: предоставляемые форматы, а также скорость и качество оцифровки наиболее полно удовлетворяют современным потребностям. Кроме того, это не первые сканеры «Элар», используемые нами в работе: ранее учреждением уже был накоплен большой положительный опыт эксплуатации этой техники», - сказал начальник отдела сканирования материалов ФФПД Виктор Ширяев.

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По его словам, использование оцифрованных изданий поможет повысить качество и оперативность обслуживания пользователей и создать более комфортные условия для работы с большими объемами информации. Кроме того, это позволит обеспечить доступность к материалам, предоставление которых в аналоговом виде ранее было затруднено или ограничено. Все полученные с помощью «Эларскан» электронные копии будут использоваться для обеспечения сохранности материалов Федерального фонда пространственных данных Росреестра.