Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сытин Дмитрий
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Публикаций - 50, упоминаний - 59
Сытин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришанова Ирина 25 2
|Берман Кирилл 4 1
|Смирнов Александр 44 1
|Трутнев Юрий 4 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Заединов Руслан 40 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768086, в очереди разбора - 671771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768086, в очереди разбора - 671771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru