Индексная книга (каталог) CNews*
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Сытин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 64
Сытин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Широких Алексей 72 9
|Пегасов Сергей 55 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Тюркин Михаил 45 8
|Адмиральский Сергей 39 7
|Сапельников Сергей 109 7
|Кирюшин Сергей 91 7
|Волков Алексей 56 7
|Трухан Александр 8 7
|Висящев Андрей 64 7
|Назипов Дмитрий 86 7
|Юсупов Ренат 125 7
|Чаплыгин Роман 22 6
|Федоренко Михаил 10 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Шайхутдинов Роман 116 6
|Заединов Руслан 47 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Урусов Виктор 157 3
|Громов Иван 102 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Лановенко Валерий 46 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Коробков Валентин 3 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Генс Георгий 79 3
|Катамадзе Анна 133 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Романков Андрей 18 3
|Серова Елена 320 3
|Гаттаров Руслан 144 2
|Гришанова Ирина 27 2
|Хорунжая Светлана 2 2
|Шуклин Андрей 22 2
|Пырков Георгий 8 2
|Бажин Андрей 12 2
|Усаковский Константин 10 2
|Бурачков Михаил 7 2
|Кошелев Сергей 4 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.