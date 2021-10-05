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Сытин Дмитрий


05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг» 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 2
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок 1
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 2
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 2
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 2
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 2
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 2
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
16.11.2020 «ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России 1
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 1
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 1
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP? 1
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор 1
11.11.2013 Мобилизация бизнеса продолжается: смартфоны или планшеты? 1
25.07.2013 Мобильный бизнес в России растет более чем на 100% в год 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
02.04.2013 «Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP 1
01.04.2013 Вступление России в ВТО заставит ритейл больше тратить на ИТ 2
27.03.2013 Розничные сети не торопятся передавать ИТ на аутсорсинг 2
25.03.2013 Нужны ли рознице публичные облака? 1
25.03.2013 Интернет превращается в витрину российской розницы 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1

Публикаций - 50, упоминаний - 59

Сытин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 5
АйТи 753 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Microsoft Corporation 11168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Columbus - Колумбус 125 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Saprun - Сапран групп 38 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Samsung Electronics 5730 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
ТЭК-торг 38 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта России ПАО 1579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Россети ПАО 168 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Росморпорт ФГУП 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 6
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Google Android 10751 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Apple iOS 5742 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Team Force SmartSAP 2 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft Excel 438 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Microsoft Windows 856 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Гришанова Ирина 25 2
Берман Кирилл 4 1
Смирнов Александр 44 1
Трутнев Юрий 4 1
Прозоровский Василий 40 1
Заединов Руслан 40 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Европа 3788 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа Западная 618 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768086, в очереди разбора - 671771.
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