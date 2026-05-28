Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сытин Дмитрий

СОБЫТИЯ


28.05.2026 «Фармика» и «ОКСИ» завершили проект по созданию новой системы закупок для АО «Челябинский областной аптечный склад» 1
03.12.2025 АО «ЦРЭТ» и ООО «ОКСи» объявили об интеграции решений «Фармика» и «1С: Управление аптечной сетью» 1
13.11.2025 ЦРЭТ и «Фармбазис» объявляют об интеграции программных решений «Фармика» и «ОПОРА»: создана единая информационная среда для оптимизации закупок аптечных сетей 1
24.09.2025 АО «ЦРЭТ» запускает платформу «Фармика» – первое комплексное решение для цифровизации закупок в фармацевтике 2
05.07.2022 Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО 1
25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 2
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров 1
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям 1
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг» 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок 1
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
16.11.2020 «ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России 1
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 1
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 1
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1
21.01.2014 Сколько должен стоить консультант SAP? 1
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор 2
11.11.2013 Мобилизация бизнеса продолжается: смартфоны или планшеты? 1
25.07.2013 Мобильный бизнес в России растет более чем на 100% в год 1

Публикаций - 60, упоминаний - 64

Сытин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBA Group - ИБА Групп 57 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Memsfab 11 6
SAP SE 5601 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Крок - Croc 1964 6
Oracle Corporation 7074 5
АйТи 1519 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Открытые технологии 732 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ПрограмБанк 98 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Accenture plc 719 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Криста НПО 69 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
1С-Рарус 982 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
Ланит - Онланта - Onlanta 135 2
Ростех - РТ-Информ 149 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 32
Лента - Утконос 180 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ЦРЭТ - Центр развития электронных торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 12 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Абсолют Банк 249 3
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
Связной ГК 1401 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Nike 195 2
Газпром центрэнергогаз 4 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Новард УК - Novard 73 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 4
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 23
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 4
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Apple iPad 4012 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
ЦРЭТ - Фармика 4 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 3
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iPhone 4 800 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
QIP - Мессенджер 122 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 8 1
Team Force - SmartSAP 3 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Microsoft Office 2013 82 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
ELMA ECM 8 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
CSBI - АБС СПО 3 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Microsoft Office 4170 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Широких Алексей 72 9
Пегасов Сергей 55 8
Ермолаев Артем 379 8
Тюркин Михаил 45 8
Адмиральский Сергей 39 7
Сапельников Сергей 109 7
Кирюшин Сергей 91 7
Волков Алексей 56 7
Трухан Александр 8 7
Висящев Андрей 64 7
Назипов Дмитрий 86 7
Юсупов Ренат 125 7
Чаплыгин Роман 22 6
Федоренко Михаил 10 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Шайхутдинов Роман 116 6
Заединов Руслан 47 4
Казарцев Алексей 27 4
Урусов Виктор 157 3
Громов Иван 102 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Лановенко Валерий 46 3
Кухарев Сергей 8 3
Коробков Валентин 3 3
Лысенко Эдуард 317 3
Генс Георгий 79 3
Катамадзе Анна 133 3
Кузьмин Алексей 38 3
Романков Андрей 18 3
Серова Елена 320 3
Гаттаров Руслан 144 2
Гришанова Ирина 27 2
Хорунжая Светлана 2 2
Шуклин Андрей 22 2
Пырков Георгий 8 2
Бажин Андрей 12 2
Усаковский Константин 10 2
Бурачков Михаил 7 2
Кошелев Сергей 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 10
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 64 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Миграция населения - Миграционные службы 447 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
CNews Техноблог 62 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Harris Interactive 81 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще