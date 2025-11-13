ЦРЭТ и «Фармбазис» объявляют об интеграции программных решений «Фармика» и «ОПОРА»: создана единая информационная среда для оптимизации закупок аптечных сетей

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор специализированной платформы для конкурентных закупок аптечных сетей «Фармика») и ООО «Фармбазис» (оператор ПК «ОПОРА») объявили об интеграции своих цифровых решений. Интеграция позволит аптекам работать с полным циклом закупок – от формирования заявки до углубленной аналитики – в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Совместное решение представляет собой готовый инструмент для повышения эффективности закупочной деятельности аптечных сетей. Платформа «Фармика» получает от системы «ОПОРА» сводные заявки, справочники товаров аптечных сетей и прайс-листы поставщиков и проводит конкурентные торги, по итогам которых формируются итоговые накладные с оптимизированными ценами. Затем эти данные возвращаются обратно в систему управления сетью.

Благодаря новому интегрированному решению аптечные сети получают ряд новых возможностей: снижение закупочных цен, ускорение закупок и снижение дефектуры; сокращение времени подготовки отчетов, автоматизацию аналитики продаж и остатков; повышение оборачиваемости товарных запасов; оптимизацию ассортимента и маржинальности за счет выявления неэффективных позиций; снижение уровня затоваривания и потерь от просрочки, а также избыточных закупок.

Руководитель платформы «Фармика» Дмитрий Сытин: «Интеграция «Фармики» с программным комплексом «ОПОРА» – это ожидаемый и логичный шаг на пути к созданию по-настоящему эффективной и прозрачной системы закупок для аптечных сетей. Мы уверены, что унификация сводной заявки и предоставление единого источника данных позволит нашим клиентам значительно оптимизировать свои операционные и финансовые показатели, высвободив ресурсы для развития бизнеса и улучшения сервиса для конечного потребителя».

Аптечные сети могут начать работать с платформой «Фармика», предварительно проинформировав дистрибьюторов. Требования к инфраструктуре аптечных сетей минимальны, так как обе платформы являются облачными сервисами (SaaS). Со стороны аптечной сети не требуется никаких дополнительных настроек: переход на новое решение максимально упрощен для пользователей. После подключения все требуемые данные автоматически загружаются в «Фармику», и пользователи могут сразу приступать к работе, без дополнительной подготовки или затрат в ИT-инфраструктуру. Частота синхронизации данных настраивается в соответствии с потребностями аптечных сетей и может проводиться ежедневно или несколько раз в день.

Директор Департамента производства и развития ООО «Фармбазис» Артем Строговщиков: «Мы стремились сделать процесс внедрения максимально простым. Аптечным сетям не требуется сложных настроек – достаточно стабильного интернет-соединения и действующих личных кабинетов. Все данные синхронизируются автоматически, что экономит время и ресурсы. Объединив усилия с «Фармикой», мы предоставляем аптечным сетям мощный инструмент для оптимизации закупок, а это значительный шаг вперед для всей фармацевтической отрасли».

Результаты тестирования показали, что благодаря интеграции был сокращен цикл закупки. За счет проведения конкурентных торгов итоговые цены были снижены на несколько процентов относительно первоначальных прайс-листов дистрибьюторов.