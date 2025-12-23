Разделы

ЦРЭТ Центр Электронных Торгов Торги223 ЭТП Электронная торговая площадка

ЦРЭТ - Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка

ЭТП «Торги 223» – это высокотехнологичная электронная торговая площадка. На площадке работают более 3000 заказчиков и более 160 000 поставщиков изо всех регионов РФ (данные 2024 года). С 2022 г. ЭТП «Торги223» является резидентом Сколково как разработчик инновационных IT-решений в области электронных закупок. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.12.2025 АО «ЦРЭТ» модернизировал ИТ-инфраструктуру ЭТП «Торги223» и обеспечил переход на облачную платформу 5
03.12.2025 АО «ЦРЭТ» и ООО «ОКСи» объявили об интеграции решений «Фармика» и «1С: Управление аптечной сетью» 1
13.11.2025 ЦРЭТ и «Фармбазис» объявляют об интеграции программных решений «Фармика» и «ОПОРА»: создана единая информационная среда для оптимизации закупок аптечных сетей 1
24.09.2025 АО «ЦРЭТ» запускает платформу «Фармика» – первое комплексное решение для цифровизации закупок в фармацевтике 3
04.02.2025 ЭТП «Торги223» вошла в перечень официальных операторов электронных закупок Пермского края 5
15.08.2024 ЭТП «Торги223» вошла в Единый реестр российского ПО 4
07.02.2024 ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей 2
18.01.2024 ЭТП «Торги223» автоматизирует закупки малого объема для АО «Губернские аптеки» 3
10.07.2023 «СКБ Контур» и «Центр развития электронных торгов» заключили соглашение о сотрудничестве 2

ЦРЭТ и организации, системы, технологии, персоны:

9027 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1257 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 4
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 694 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4118 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5702 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ЦРЭТ - Фармика 3 1
СКБ Контур - Контур.Торги 6 1
Жмурко Анастасия 5 5
Сытин Дмитрий 59 1
Сродных Михаил 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 990 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2115 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1022 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1881 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - УФО - Челябинская область 1397 1
Россия - УФО - Курганская область 582 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 1
Россия - ЦФО - Брянская область 382 1
Россия - Крайний Север 317 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 805 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1350 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Экономический эффект 1219 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 1
