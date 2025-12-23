Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦРЭТ Центр Электронных Торгов Торги223 ЭТП Электронная торговая площадка
ЭТП «Торги 223» – это высокотехнологичная электронная торговая площадка. На площадке работают более 3000 заказчиков и более 160 000 поставщиков изо всех регионов РФ (данные 2024 года). С 2022 г. ЭТП «Торги223» является резидентом Сколково как разработчик инновационных IT-решений в области электронных закупок.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ЦРЭТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
|ЦРЭТ - Фармика 3 1
|СКБ Контур - Контур.Торги 6 1
|Жмурко Анастасия 5 5
|Сытин Дмитрий 59 1
|Сродных Михаил 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409647, в очереди разбора - 731116.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.