ЦРЭТ - Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка

ЭТП «Торги 223» – это высокотехнологичная электронная торговая площадка. На площадке работают более 3000 заказчиков и более 160 000 поставщиков изо всех регионов РФ (данные 2024 года). С 2022 г. ЭТП «Торги223» является резидентом Сколково как разработчик инновационных IT-решений в области электронных закупок.