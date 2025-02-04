ЭТП «Торги223» вошла в перечень официальных операторов электронных закупок Пермского края

ЭТП «Торги223» (АО «ЦРЭТ») прошла ежегодный отбор и продлила статус оператора электронной площадки для работы в сфере закупок товаров, работ и услуг Пермского края. Решение о предоставлении ЭТП «Торги223» доступа к Региональной системе закупок Пермского края (РИС «Закупки ПК») было принято 31 января 2025 г. Комиссией по определению операторов электронных площадок. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223».

Отбор операторов ЭП для работы в РИС «Закупки ПК» проводится ежегодно – проверяется соответствие электронных площадок требованиям, направленным на повышение качества работы: функциональное удобство и возможность обеспечения многоуровневой технической поддержки заказчиков (бесплатная горячая телефонная линия, центр поддержки пользователей). ЭТП «Торги223» полностью подтвердила соответствие указанным требованиям.

На сегодняшний день на ЭТП «Торги223» проведено свыше 100 тыс. торгов общим объемом, превышающим 580 млрд руб. Услугами площадки пользуются более 3 тыс. заказчиков и 160 тыс. поставщиков изо всех регионов России. Электронная торговая площадка «Торги223» входит в топ-10 российских ЭТП по количеству закупок, регулируемых 223-ФЗ, и является единственной площадкой из данного рейтинга, имеющей статус участника инновационного центра «Сколково».

«Наша компания работает в сфере электронных закупок с 2012 г., – отметила генеральный директор ЭТП «Торги223» Анастасия Жмурко. – Благодаря модульной структуре платформа «Торги 223» легко настраивается под задачи и процессы любого клиента без какой-либо доработки. Система интегрируется с внутренними базами клиента и ЕИС, все документы формируются по индивидуально настраиваемым шаблонам. Это минимизирует количество ошибок, экономит время и средства наших клиентов. Мы успешно работаем на территории Красноярского края, Камчатского края, Мордовии, Северной Осетии, Башкортостана, Республики Коми, Нижегородской области, Сахалинской области, Тюменской области, Новосибирска и других регионов и второй год подряд успешно проходим отбор операторов электронных площадок в Пермском крае. Мы рады продолжить сотрудничество с заказчикам и поставщикам Пермского края, помогая сделать их закупки простыми и прозрачными, а бизнес – более эффективным».