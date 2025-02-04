Жмурко Анастасия
Жмурко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРЭТ - Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 5 5
|Губернские аптеки - аптечная сеть 5 1
|Сродных Михаил 63 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1385 1
|Россия - Крайний Север 269 1
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