«СКБ Контур» и «Центр развития электронных торгов» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось 10 июля 2023 г. Компании договорились о партнерстве в сфере электронных торгов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«СКБ Контур» и «Центр развития электронных торгов» (ЦРЭТ) договорились о стратегическом партнерстве в области автоматизации деятельности участников закупок и совершенствовании процедуры электронных торгов. Соглашение также предполагает обмен опытом и участие в совместных мероприятиях.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Наше сотрудничество по совершенствованию электронных торгов и автоматизации деятельности участников позволит упростить процесс закупок для клиентов. А интеграция наших продуктов даст им новые преимущества. Убежден, что объединение ресурсов принесет выгоду бизнесу наших клиентов».

Анастасия Жмурко, генеральный директор ЦРЭТ: «Наше партнерство с СКБ Контур открывает новые перспективы для развития конкуренции в сфере торгов и будет способствовать развитию инфраструктуры электронной торговли».

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ЦРЭТ развивает электронную торговую площадку «Торги 223».

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Решения для поставщиков разрабатывают «Контур.торги», в их портфеле — сервис для поиска тендеров, услуги по сопровождению торгов и выдаче сертификата электронной подписи для участия в закупках.