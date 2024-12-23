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СКБ Контур Контур.Торги



23.12.2024 Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана 1
20.09.2023 Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний 1
10.07.2023 «СКБ Контур» и «Центр развития электронных торгов» заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам 1
27.04.2023 Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux 2
19.05.2022 В помощь участникам закупок «Контур.Торги» создали удобный маркетплейс 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
Microsoft Corporation 24625 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Lenovo Group 2292 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Ростелеком 9701 1
Dell EMC 5027 1
Apple Inc 12101 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
ESET - ESET Software 1133 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Крок - Croc 1777 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Транснефть 299 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 4 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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