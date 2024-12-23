СКБ Контур Контур.Торги
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 299 1
|Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
|Центр Электронных Торгов - Торги223 ЭТП - Электронная торговая площадка 4 1
|Unsplash 764 1
|Пинигин Дмитрий 3 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Заренин Андрей 47 1
|Сытник Андрей 22 1
|Пархоменко Роман 2 1
|Сродных Михаил 63 1
|Жмурко Анастасия 4 1
|Петрофанова Ксения 3 1
|Павлухина Оксана 3 1
|Рязанова Оксана 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Bloomberg 1286 1
|РИА Новости 917 1
|The Washington Post 333 1
|Ведомости 996 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
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