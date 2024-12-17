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Петрофанова Ксения



17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% 1
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом 1
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Петрофанова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
HP Inc. 5685 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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