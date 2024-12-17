Петрофанова Ксения
Петрофанова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Копосов Максим 60 1
|Березин Максим 112 1
|Доброхотов Михаил 3 1
|Рензяев Константин 62 1
|Крючков Илья 2 1
|Заренин Андрей 47 1
|Сытник Андрей 22 1
|Пархоменко Роман 2 1
|Павлухина Оксана 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Ведомости 996 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.