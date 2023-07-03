Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам

В России предложили приравнять подержанную электронику к новой, чтобы ее можно было беспрепятственно приобретать в рамках госконтрактов. Минпромторг и Минцифры идеей заинтересовались, однако поставщики не очень хотят связываться с подобными устройствами – они не желают отвечать за качество и отказоустойчивость техники, которой ранее кто-то пользовался. Но рынок может прийти к этому, так как ранее звучала инициатива по исключению из параллельного импорта техники самых популярных в России иностранных производителей.

Государство переходит на «вторичку»

Подержанную электронику в обозримом будущем могут допустить до госзакупок по 44-ФЗ. Как пишут «Ведомости», авторы инициативы предлагают приравнять ее к новой, чтобы у госструктур была возможность приобретать бывшую в употреблении электронику без каких-либо дополнительных ограничений.

Идею озвучил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник в рамках сессии конференций «Импортозамещение радиоэлектроники: практика перехода на российскую продукцию». Его инициатива не встретила критики – напротив, замглавы Минцифры Андрей Заренин заверил издание, что ведомство рассмотрит ее.

Минцифры также намерено обсудить идею Сытника с отечественными компаниями, представляющими ИТ-отрасль. Минпромторг тоже заинтересовался предлагаемым нововведением – по словам представителей министерства, оно готово для рассмотрения конкретных предложений по данному вопросу «в установленном порядке».

Что будут продавать властям

В данном случае под подержанной электроникой подразумевается техника, ранее кем-то эксплуатировавшаяся, но «обновленная» для повторной продажи, пишут «Ведомости». Обновление здесь – это ряд действий, включающий в себя чистку от пыли и грязи, откат к заводским настройкам, а также ремонт в случае его необходимости. Перед повторной продажей устройства будут проходить тестирование на работоспособность.

Фото: FreePik Продавцам подержанной электроники могут открыть новый канал сбыта

Такая техника будет приравнена к новой, если озвученная Андреем Сытником инициатива будет одобрена, что позволит обойти действующие ограничения федзакона 44-ФЗ («Закон о контрактной системе»), который в нынешней своей редакции допускает закупку подержанного «железа» госструктурами лишь в одном случае.

Купить бывшую в употреблении технику госкомпании смогут только при том условии, если в госконтракте заранее будет прописано соответствующее условие, то есть если закупка сама по себе предполагает приобретение именно подержанных устройств, а новые даже не рассматриваются.

Что еще более важно, в нынешней редакции регулирующего госзакупки закона отсутствует определение термина «восстановленная электроника». Существует вероятность, что авторы инициативы предлагают приравнивать подержанную электронику к новой для обхода этого ограничения, чтобы не вносить в действующее законодательство поправки.

Непопулярное решение

В современной России закупка подержанной электроники госструктурами – явление крайне непопулярное по ряду причин. Одна из них, сообщил изданию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко – это дополнительная ответственность за качество устройств, которая ложится на поставщиков, чему последние не очень рады. Но Пархоменко подчеркнул, что «в текущей ситуации» госведомства могут изменить свое отношение к подержанным товарам и начать закупать их активнее. Что именно он имел в виду под «текущей ситуацией», юрист не уточнил.

Статистика госзакупок по 44-ФЗ наглядно подтверждает почти полное отсутствие желание госструктур покупать технику, которой кто-то уже пользовался. За последние 12 лет, с 2011 г., таких сделок было совершено всего 85, сообщила изданию эксперт сервиса «Контур.торги» Ксения Петрофанова. За последние полтора года таких сделок было всего семь, и особым размахом они не отличаются – самая крупная подобная закупка состоялась в 2018 г., когда калужский водоканал вложит 12 млн руб. в подержанную спецтехнику.

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Еще одна причина, по которой даже при том условии, что закон разрешает закупать бывшую в употреблении технику, госкомпании предпочитают не связываться со вторичным рынком – это размытые формулировки в действующем законодательстве. Например, 44-ФЗ никак не регламентирует описание госзакупки подержанных товаров. Как сообщила изданию Ксения Петрофанова, заказчики не очень хотят составлять такие описания в свободной форме, так как это может привлечь «лишнее внимание» контролирующих органов.

При этом в потребительском сегменте повторная продажа или аренда подержанной техники имеет место быть. Например, оператор «Ростелеком» сдает своим абонентам в аренду роутеры, которыми ранее кто-то уже пользовался. Представитель компании заверил издание, что перед отправкой абоненту такие маршрутизаторы проходят процедуру обновления, которая включает программную и аппаратную чистку.

Рынок почти сформирован

Вопрос госзакупок подержанной электроники также упирается в деньги. Если у таких товаров будет оптимальный баланс цены и качества, то сделок по их приобретению в госсекторе может стать больше, заявила «Ведомостям» советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина.

В России на момент публикации материала существовало несколько компаний, чья основная деятельность – это восстановление техники. Автор инициативы Андрей Сытник привел в качестве примера фирму Superwave из Санкт-Петербурга, которая, по словам ее коммерческого директора Андрея Силкина, возвращает товарный вид продукции известных в России и по всему миру компаний. Он сообщил изданию ,что компания восстанавливает устройства Apple, Acer, Dell, HP, Lenovo и др. Что примечательно, все перечисленные бренды еще в 2022 г. один за другим прекратили свою деятельность на территории России.

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Масштабы рынка восстановления подержанных устройств в России могут быть сравнительно большими. Одна только Superwave, по словам Силкина, в год приводит в надлежащее состояние около 1,5 млн устройств.

А есть ли связь

Инициатива по упрощению проведения госзакупок подержанной техники прозвучала спустя несколько недель после того, как АНО «Вычислительная техника» предложила запретить поставки техники крупных брендов по параллельному импорту. Как сообщал CNews, в предложении упоминались Acer, Asus, HP, MSI и многие другие крупные бренды, продукцией которых пользуются десятки миллионов россиян по всей стране, а также частные и государственные компании.

Минпромторг, заинтересовавшийся идеей Сытника, столь же неподдельный интерес проявил и к предложению «Вычислительной техники». Ритейлеры и дистрибьюторы высказываются резко против идеи АНО.