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В помощь участникам закупок «Контур.Торги» создали удобный маркетплейс

Площадка позволит заказчикам и поставщикам быстрее находить новых контрагентов в условиях меняющегося рынка.

Заказчики на маркетплейсе оставляют заявки на товары и услуги и не тратят времени на организацию тендеров: можно сразу найти контакты готовых поставщиков или опубликовать запрос, если в каталоге нет подходящих предложений. Поставщики размещают информацию о своих товарах и услугах и откликаются на запросы. Для них это хорошая альтернатива госзакупкам: можно продолжать работу, даже не участвуя в торгах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Идея создать маркетплейс у команды «Контур.торгов» родилась как комплексная мера поддержки бизнеса, так как с проблемами столкнулись и поставщики, и заказчики. Из-за внешних санкций и роста цен разрушились прежние цепочки поставок, стало сложно прогнозировать конечную стоимость продажи товаров и услуг.

Дмитрий Пинигин, менеджер проектов в «Контур.торгах»: «Мы работаем для поставщиков и всегда их поддерживаем. В сложной ситуации мы не захотели оставаться в стороне. У нас большой опыт в создании полезных инструментов для бизнеса, были наработки и по похожему на маркетплейс продукту. Поэтому идею реализовали быстро: 11 марта 2022 г. начали работу, а 4 мая уже презентовали площадку».

Сейчас маркетплейс полностью бесплатный. Чтобы им пользоваться, нужно зарегистрироваться или войти под учетной записью «Контура», добавить свою организацию с помощью сертификата электронной подписи. Без сертификата работать на площадке не получится.

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Маркетплейс активно развивается, на площадке появляется все больше предложений. Сделан большой шаг, чтобы помочь участникам закупок налаживать новые связи и находить альтернативные рынки сбыта. В планах проекта только наращивать обороты.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

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