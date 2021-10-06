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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dr.Web Enterprise Security Suite
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 281
Dr.Web Enterprise Security Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Степанов Николай 9 3
|Орлов Дмитрий 18 3
|Севостьянов Василий 3 2
|Шаров Борис 45 2
|Федотова Валентина 6 2
|Перхов Александр 1 1
|Рейнальдо Алонсо 1 1
|Замараев Александр 1 1
|Каримов Руслан 5 1
|Мамонов Алексей 11 1
|Печникова Юлия 12 1
|Окулесский Василий 22 1
|Ершова Элеонора 31 1
|Комаров Сергей 11 1
|Костров Дмитрий 20 1
|Помзов Михаил 4 1
|Григорьев Александр 18 1
|Щербина Александр 5 1
|Малахов Александр 16 1
|Кузнецов Владимир 17 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мылицын Роман 79 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru