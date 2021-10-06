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Dr.Web Enterprise Security Suite


06.10.2021 Dr.Web поддерживает Windows 11 1
24.09.2021 Новая версия Dr.Web Enterprise Security Suite 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 1
16.06.2021 Dr.Web представила обновленную бета-версию Enterprise Security Suite 13.0 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 6
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 4
09.01.2020 Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web» 1
10.01.2018 Продукты Dr.Web совместимы с январскими обновлениями безопасности Windows 1
22.02.2017 Корпоративная компьютерная сеть «Весны» под защитой антивируса Dr.Web 2
25.01.2017 Dr.Web защищает рабочие станции мясокомбината «Павловская Слобода» 3
18.01.2017 На компьютерах агентства ЗАГС Красноярского края развернуты продукты Dr.WebTweet 3
11.01.2017 «Центральная дистрибьюторская компании» перешла на продукты Dr.Web 1
28.12.2016 Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web 3
07.12.2016 Медицинский университет «Реавиз» защитился от угроз ИБ с помощью Dr.Web 3
30.11.2016 Московская скорая помощь продолжает использовать Dr.Web 1
23.11.2016 «Доктор Веб» внедрил продукт Dr.Web на сахарном комбинате «Курганинский» 1
09.11.2016 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite защищают корпоративную сеть «Русского Продукта» 3
19.10.2016 Dr.Web обеспечивает безопасный интернет в «Гимназии № 8 г. Сочи» 4
12.10.2016 Южный окружной медицинский центр доверил Dr.Web безопасность корпоративной компьютерной сети 2
10.10.2016 «Доктор Веб» выпустил Dr.Web Katana Business Edition 1.0 1
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web 1
21.09.2016 «Содружество» защитилось от вирусов с помощью Dr.Web 1
14.09.2016 «Мега-Мечта» защитилась от вирусов с помощью Dr.Web 1
22.07.2016 ИТ-инфраструктура «Ямалкоммунэнерго» — под защитой Dr.Web Enterprise Security Suite 3
14.06.2016 «Доктор Веб» поможет расшифровать поврежденные трояном CryptXXX файлы 1
22.01.2016 Доля доходов «Доктор Веб» от продаж лицензий корпоративным пользователям превысила 63% 2
12.11.2015 Dr.Web на страже информационной безопасности ИД «Коммерсантъ» 1
20.08.2015 Merlion займется поставкой антивирусных решений Dr.Web для дома и бизнеса 2
14.10.2013 АМИ внедрила систему антивирусной защиты на базе Dr.Web для Национальной комиссии Украины 1
05.08.2013 Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга под защитой Dr.Web 5
15.07.2013 Департамент социальной защиты населения Вологодской области продлил лицензии на Dr.Web 3
02.07.2013 Dr.Web защищает тысячи рабочих станций Росреестра 3
10.01.2013 Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web 4
26.11.2012 Сертифицированные ФСТЭК продукты Dr.Web и Alt Linux полностью совместимы 2
18.07.2012 «Запорожьеоблэнерго» под защитой Dr.Web 5
04.07.2012 Казначейство Украины в Черниговской области под защитой Dr.Web 4
02.07.2012 Dr.Web защищает компьютеры Новосибирского государственного педагогического университета 4

Публикаций - 118, упоминаний - 281

Dr.Web Enterprise Security Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 977 99
Softline - Софтлайн 1474 7
Microsoft Corporation 11095 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 4
NortonLifeLock (Symantec) 779 3
Kerio Technologies 50 2
Merlion - Мерлион 275 2
ДиалогНаука 89 2
Эшелон НПО 56 2
ESET 989 2
Sophos 106 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Trend Micro 342 1
Unity Technologies 97 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
AOL Inc 312 1
Астерос - Asteros 531 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7154 1
Nvidia Corp 2024 1
ИСИБ - ISIB - Сибирский центр информационных технологий 2 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
3748 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
VanZel Technologies 1 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
Yahoo! 1095 1
Check Point Software Technologies 447 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Philips 719 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
KPMG - КПМГ 131 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
BMW 250 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Nestle - Нестле 64 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ Страхование 52 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Audi 129 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Сибур Химпром 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 79 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
Microsoft Windows API 68 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
AJAM - La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 1 1
Microsoft Windows 10 6645 29
Dr.Web Desktop Security Suite 33 27
Dr.Web Mail Security Suite 20 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 17
Linux OS 4260 15
Dr.Web Антивирус 194 13
Dr.Web Security Space 51 10
Dr.Web AV-Desk 128 9
Microsoft Exchange 682 6
Google Android 10751 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 3
Apple macOS X 901 3
Dr.Web CureIt! 32 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 2
Microsoft Skype 1469 2
Microsoft Windows 7 1662 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Samba 64 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 2
Apple macOS 926 2
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Windows System32 9 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Adobe Acrobat Reader 118 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Apple Mac App Store 77 1
Aladdin eSafe 5 1
Corel WinZip - архиватор 25 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Nvidia GeForce GS 4 1
Intel Security McAfee VirusScan Enterprise 11 1
Microsoft Windows 11 59 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
ИВК Юпитер 21 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Sophos Endpoint Security and Control 4 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
Степанов Николай 9 3
Орлов Дмитрий 18 3
Севостьянов Василий 3 2
Шаров Борис 45 2
Федотова Валентина 6 2
Перхов Александр 1 1
Рейнальдо Алонсо 1 1
Замараев Александр 1 1
Каримов Руслан 5 1
Мамонов Алексей 11 1
Печникова Юлия 12 1
Окулесский Василий 22 1
Ершова Элеонора 31 1
Комаров Сергей 11 1
Костров Дмитрий 20 1
Помзов Михаил 4 1
Григорьев Александр 18 1
Щербина Александр 5 1
Малахов Александр 16 1
Кузнецов Владимир 17 1
Кузнецов Сергей 82 1
Евдокимов Андрей 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Мылицын Роман 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
Украина 3372 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Европа 3759 2
Россия - Архангельская область 338 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Вологодская область 316 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Мурманская область 292 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Новгородская область 287 1
Монголия 172 1
Россия - Псковская область 302 1
Россия - Республика Дагестан 263 1
Россия - Республика Карелия 301 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Боливия - Многонациональное Государство 10 1
Южная Америка 313 1
Казахстан - Республика 2632 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Образование в России 337 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Спам - Spam 101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
Создано именных указателей - 46354.
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