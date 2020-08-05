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Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM

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Эксперты MaxPatrol SIEM написали интеграционный модуль для последних версий продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. Теперь пользователи MaxPatrol SIEM прямо «из коробки» смогут их подключить для сбора данных о подозрительных событиях и активности вредоносного ПО на сетевых узлах, на которых установлены продукты Dr.Web. MaxPatrol SIEM анализирует такие данные и позволяет проверять их на наличие связей с другими событиями в корпоративной сети. В результате это дает большее понимание того, что происходит в сети, и помогает выявлять сложные цепочки атак.

«За пять лет MaxPatrol SIEM научилась поддерживать "из коробки" более 300 систем в качестве источников. Мы следим за выходом новых версий поддерживаемых систем и в случае необходимости пишем под них отдельные коннекторы, — сказал Михаил Помзов, директор департамента базы знаний и экспертизы Positive Technologies. — Теперь MaxPatrol SIEM поддерживает продукты Dr.Web не только 6 и 10 версий, но и самых последних — 11 и 12».

Технологии, разработанные специалистами компании «Доктор Веб» и внедренные в Dr.Web Enterprise Security Suite, позволяют антивирусу контролировать все пути проникновения вредоносных программ в системы пользователей. Dr.Web Enterprise Security Suite способен выявлять не только уже известные вредоносные программы, но и новейшие, используемые злоумышленниками впервые. Способность обнаружения широкого спектра угроз дает возможность пользователям MaxPatrol SIEM и Dr.Web Enterprise Security Suite выявлять атаки как низкоквалифицированных злоумышленников, так и профессиональных APT-группировок.

«Антивирус и SIEM являются важными частями комплексной системы безопасности современного предприятия. Мы стремимся обеспечивать наших клиентов всеми возможностями для максимальной интеграции наших продуктов в их контуры информационной безопасности и постоянно работаем над расширением круга наших технологических партнеров», — отметил Василий Севостьянов, начальник отдела технического сопровождения продаж компании «Доктор Веб».



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