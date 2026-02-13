Разделы

АБИСС Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности ABISS Association for Banking Information Security Standards

АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards

Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС» – это сообщество профессионалов, ключевой задачей которого является развитие и совершенствование сферы применения стандартов информационной безопасности за счет постоянного взаимодействия членов, партнеров и участников сообщества Ассоциации.

СОБЫТИЯ


13.02.2026 Запущена сертификация ИБ-аудиторов на базе СДС АБИСС 3
21.10.2019 Корпоративную сеть Avast атаковали хакеры 1
02.08.2017 Глобальную безопасность платежей обсудили на конференции Payment Security 2017 2
14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня 2
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 2
21.08.2013 АБИСС стало партнером PCI Security Standards Council 2
20.04.2012 Банк АВБ принят в сообщество пользователей стандартов Банка России в области информационной безопасности СТО БР ИБСС 1
22.03.2012 Inline Technologies вступила в АБИСС 2
06.03.2012 Завершается регистрация на PCI DSS Russia 2012 1
22.02.2012 «Уральский форум: информационная безопасность банков»: итоги 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1
03.02.2012 «Стэп Лоджик» предлагает услуги по внедрению стандарта «Банка России» 1
16.01.2012 Подготовлена программа IV Уральского форума по информационной безопасности банков 2
25.10.2011 НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС 1
14.10.2011 Pacifica и «Кабест» создают мост доверия между бизнесом и регулирующими органами 2
07.06.2011 16 июня в Москве пройдёт межбанковская конференция по вопросам применения стандартов PCI DSS/PA DSS 1
17.05.2011 ReignVox стала консультантом ABISS в сфере ИБ 3
29.04.2011 Leta стала полноправным членом ABISS 2
22.02.2011 Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках 1
08.02.2011 «Кабест» приобрел 75% акций поставщика ИБ-услуг для банков «Пацифика» 1
09.02.2010 Leta IT-company открыла новое бизнес-направление: защита ИС по стандарту PCI DSS 2
30.06.2009 В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009 2
17.06.2009 Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
28.05.2009 Обеспечение информационной безопасности бизнеса и госструктур 1
06.03.2009 Конференция CNews: ИБ в бизнесе и госструктурах 1
23.01.2009 Завершена оценка информационных систем главных управлений Банка России 2
04.12.2008 Персональные данные на практике остаются беззащитными 1
21.10.2008 Защита персональных данных – актуальная задача для российских компаний 1
22.07.2008 «Ай-Теко» вступила в сообщество ABISS 2
07.06.2008 9 сентября откроется конференция «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» 1
11.04.2008 Исследована информационная безопасность российских банков 1
10.04.2008 Банки экономят на ИБ-специалистах? 1
27.04.2007 Стандарт ЦБ РФ: залог высокой ИБ для банков 2
21.02.2007 «АйТи» включена в число консультантов сообщества ABISS 3
13.02.2006 ЦБ наводит порядок в защите информации банков 2

Публикаций - 36, упоминаний - 54

АБИСС и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 73 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
InfoWatch - Инфовотч 1111 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 1
Ponemon Institute 86 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Visa International 1976 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
НСПК - Национальная система платежных карт 905 2
American Express - Amex 335 2
Абсолют Банк 242 2
JCB International 145 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
Сибнефтебанк - Акционерный Сибирский Нефтяной банк - Тюменский Нефтяник 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
ПСБ - Промсвязьбанк 913 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 570 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5326 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5052 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2967 3
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
DLP-Эксперт 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4585 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 4
Стандартизация - Standardization 2243 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7659 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13030 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 156 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 1
Управляемость - Manageability 1956 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 202 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 418 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3587 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6697 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 465 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 436 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4465 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1045 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 1
Гениевский Павел 7 4
Лукацкий Алексей 132 3
King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
Комлев Владимир 35 2
Хайретдинов Рустэм 90 2
Шустиков Сергей 18 2
Конторович Владислав 2 1
Puhlmann Nils - Пульман Нильс 1 1
Архипова Мона 2 1
Андреева Кристина 1 1
Касперская Наталья 305 1
Лютиков Виталий 25 1
Волков Алексей 54 1
Прозоров Андрей 17 1
Огородников Дмитрий 27 1
Петухов Дмитрий 2 1
Окулесский Василий 26 1
Емельянников Михаил 40 1
Акатьева Мария 2 1
Царев Евгений 28 1
Седов Олег 6 1
Тимофеев Илья 10 1
Конкин Николай 10 1
Иванов Всеволод 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3211 2
Казахстан - Республика 5847 1
Европа 24684 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Армения - Республика 2385 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14550 1
Украина 7815 1
Узбекистан - Республика 1895 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 6
Аудит - аудиторский услуги 3113 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2564 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
