АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС» – это сообщество профессионалов, ключевой задачей которого является развитие и совершенствование сферы применения стандартов информационной безопасности за счет постоянного взаимодействия членов, партнеров и участников сообщества Ассоциации.