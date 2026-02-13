Получите все материалы CNews по ключевому слову
АБИСС Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности ABISS Association for Banking Information Security Standards
Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС» – это сообщество профессионалов, ключевой задачей которого является развитие и совершенствование сферы применения стандартов информационной безопасности за счет постоянного взаимодействия членов, партнеров и участников сообщества Ассоциации.
СОБЫТИЯ
АБИСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Гениевский Павел 7 4
|Лукацкий Алексей 132 3
|King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
|Комлев Владимир 35 2
|Хайретдинов Рустэм 90 2
|Шустиков Сергей 18 2
|Конторович Владислав 2 1
|Puhlmann Nils - Пульман Нильс 1 1
|Архипова Мона 2 1
|Андреева Кристина 1 1
|Касперская Наталья 305 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Волков Алексей 54 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Петухов Дмитрий 2 1
|Окулесский Василий 26 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Акатьева Мария 2 1
|Царев Евгений 28 1
|Седов Олег 6 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Конкин Николай 10 1
|Иванов Всеволод 7 1
