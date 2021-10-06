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Dr.Web Security Space


06.10.2021 Dr.Web поддерживает Windows 11 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 3
08.09.2021 Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android 1
01.03.2018 «Доктор Веб»: более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства 1
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера 1
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств 2
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
28.03.2017 Dr.Web представила обновление Security Space 11.1.0 для Android 5
18.01.2017 Новый троян незаметно скачивает программы из Google Play 1
15.12.2016 Вышла новая версия Dr.Web Security Space для Android 5
14.06.2016 «Доктор Веб» поможет расшифровать поврежденные трояном CryptXXX файлы 2
05.04.2016 Вышла новая версия Dr.Web для OS X 1
25.11.2015 «Доктор Веб» выпустил несигнатурный антивирус Dr.Web Katana 1
20.10.2015 «Доктор Веб» выпустил новую версию продуктов Dr.Web для Windows 2
20.08.2015 Merlion займется поставкой антивирусных решений Dr.Web для дома и бизнеса 1
18.08.2014 «Доктор Веб» приглашает продавцов Android-устройств к участию в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android 1
03.02.2014 «Доктор Веб» запрещает пользователям ходить на «пиратские» сайты 3
31.01.2014 «Доктор Веб» ограничит доступ к сайтам по обращениям правообладателей о нарушении интеллектуальных прав 1
18.10.2013 Dr.Web для Android скачали 35 млн пользователей 1
19.09.2013 Вышел «Антивирус Dr.Web» версии 9.0 для Mac OS X 1
18.09.2013 Вышла новая версия Dr.Web для Windows 1
31.07.2013 Новые карты памяти Leef оснащены антивирусом Dr.Web для Android 3
27.05.2013 Началось бета-тестирование Dr.Web Security Space 9.0 1
20.11.2012 Dr.Web для Android скачали больше 10 млн раз 1
14.11.2012 «Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space 3
27.09.2012 Началось публичное тестирование Dr.Web Security Space 8.0 3
15.05.2012 «Доктор Веб» начала бета-тестирование утилиты Dr.Web CureIt! 7.0 1
27.04.2012 Троян для Android маскируется под антивирусные программы 1
12.12.2011 «Доктор Веб» обновил антивирусное ядро в однопользовательских продуктах Dr.Web 2
11.10.2011 Продукты Dr.Web для Windows 7.0 обеспечат управление антивирусной сетью в домашних условиях 2
02.08.2011 В Сети активизировался Trojan.Mayachok.1, блокирующий доступ в интернет 1
27.05.2011 Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 1
16.09.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 1
05.08.2010 Большинство интернет-фильтров неспособны защитить детей от порнографии 1
02.07.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективность проактивной защиты 2
05.04.2010 Dr.Web 6.0: ищем изменения 1
16.03.2010 Вышли антивирусные решения Dr.Web 6.0 для Windows 2
05.03.2010 Dr.Web 5.0 для Windows пропустили в госсектор Беларуси 1
15.02.2010 Клиенты поставщика ИТ-услуг «Инфотеско» под защитой Dr.Web 1
21.01.2010 Dr.Web 5.0 сертифицирован ФСБ и ФСТЭК России 1

Публикаций - 51, упоминаний - 81

Dr.Web Security Space упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 978 12
Microsoft Corporation 11168 5
Google LLC 7177 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Merlion - Мерлион 275 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 7 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Masterkey - уязвимости 3 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Родительский контроль 156 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Умные платформы 500 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Google Android 10751 15
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 10
Dr.Web Антивирус 194 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows 10 6676 4
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple macOS X 907 2
Microsoft Windows 856 2
Linux OS 4276 2
Symbian OS 782 2
Advan S - серия смартфонов 1 1
Java - Язык программирования 1180 1
Advan i - серия смартфонов 1 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
Tecno W - Серия смартфонов 4 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 8 1
Prestigio Grace M - серия смартфонов 1 1
Leagoo M - серия смартфонов 1 1
iLife Fivo Lite - робот-пылесос 1 1
Adblock Browser 3 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Apple macOS 934 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Apple iOS 5742 1
Dr.Web Mobile Security Suite 9 1
Microsoft Windows XP 906 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Google Android TV 173 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 1
Google AdMob Сертификация 7 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Google ADB - Google Android Debug Bridge 7 1
Opera - Браузер 637 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Tizen OS - Linux 215 1
Степанов Николай 9 1
Печникова Юлия 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Украина 3398 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Китай - Шанхай 246 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768690, в очереди разбора - 672374.
Создано именных указателей - 46354.
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