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InfoWatch Web Control Вэб Контрол ДК

InfoWatch - Web Control - Вэб Контрол ДК

Вэб Контрол ДК (Web Control) — российская компания, член АРПП, Value Added-дистрибьютор решений информационной и сетевой безопасности и DevSecOps-продуктов, разработчик системы управления привилегированным доступом sPACE.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 ГК InfoWatch расширила продуктовый портфель системой управления привилегированным доступом 1
23.03.2026 Система sPACE PAM получила сертификат ФСТЭК России 1
10.03.2026 Решение для управления привилегированным доступом sPACE PAM совместимо с «Альт СП» 1
10.07.2025 MFASoft Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM 3
21.03.2025 Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control 1
19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 1
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro 1
03.09.2024 Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor 1
25.07.2024 Российская система управления привилегированным доступом sPACE стала полностью независимой от зарубежных технологий 2
30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
18.03.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для бизнеса 1
20.02.2014 Web Control привез в Россию систему управления привилегированными учетными записями от Lieberman Software 2
07.11.2013 В Web Control назначен директор по развитию бизнеса Blue Coat в России и СНГ 1
12.09.2013 25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013 1
16.11.2012 Blue Coat выводит на рынок новое SaaS-решение по защите мобильных приложений и устройств 1
31.07.2012 Web Control получил сертификат ФСТЭК на ПО Blue Coat 1
08.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Blue Coat защитили центральный офис МТС от веб-угроз 1
21.05.2012 В центральном офисе МТС в Москве внедрена система защиты от веб-угроз на базе оборудования Blue Coat 1
14.06.2011 «Доктор Веб» начал бета-тестирование Dr.Web Security Space Pro 7.0 1
24.06.2010 Web Control привезла в Россию новую систему защиты от утечек от Blue Coat 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 3
Multifactor - Мультифактор 135 2
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5683 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 2
InfoWatch - Инфовотч 1190 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 382 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 968 2
Setec - СиТек 31 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 606 1
Avangate 5 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
MFASoft - СИС Разработка 27 1
Orion soft - Орион софт - 326 1
Ростелеком 10999 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Huawei 4689 1
Intel Corporation 12850 1
Softline - Софтлайн 3769 1
Microsoft Corporation - GitHub 1086 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3127 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1811 1
SAS Institute 1085 1
Telegram Group 2970 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 518 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 173 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
R-Vision - Р-Вижн 270 1
Эшелон НПО 152 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 344 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 194 1
АйТи Бастион - IT Bastion 155 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 34 1
One Identity 11 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 7 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
БВК-Групп - Скатерть-самобранка - ТПП Вкусные Консервы 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 298 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54332 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33690 9
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 647 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8707 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26064 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3068 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8383 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28428 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14347 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24564 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13448 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5192 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13219 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5218 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9585 3
Proxy-server - Прокси-сервер 348 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1900 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4199 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 449 2
Оцифровка - Digitization 5217 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3182 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1630 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1103 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 555 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1078 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1212 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2495 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 643 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7761 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16449 2
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 187 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1276 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 394 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2384 1
Оповещение и уведомление - Notification 6040 1
InfoWatch - Web Control - sPACE PAM 9 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 20 5
Linux OS 11596 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1057 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Squid - прокси-сервер 42 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 1
Много приложений - RuStore - Рустор 650 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 20 1
Profiscope - CodeScoring 19 1
Газинформсервис - Ankey IDM 45 1
Axiom JDK СЗИ 178 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Unified Security - Blue Coat Security Service 4 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 42 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 42 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 56 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 671 1
Multifactor - Multipushed - Pushed 11 1
Orion soft - StarVault 36 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Cloud Service 4 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Norton Mobile Security - Blue Coat MDS - Blue Coat Mobile Device Security 9 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Secure Web Gateway 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat DLP 1 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 22 1
Python PyPI - Python Package Index 66 1
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 17 1
Fudo Security - FUDO PAM 7 1
Multifactor - Multistatus - Облачный сервис анализа работы интернет-ресурсов 6 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple iOS 8614 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Microsoft Windows 16951 1
Apple - App Store 3136 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1624 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3885 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2317 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 2
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Сон - Somnus 490 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2347 1
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11725 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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