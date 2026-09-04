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InfoWatch Web Control Вэб Контрол ДК
Вэб Контрол ДК (Web Control) — российская компания, член АРПП, Value Added-дистрибьютор решений информационной и сетевой безопасности и DevSecOps-продуктов, разработчик системы управления привилегированным доступом sPACE.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 8
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
|Акинин Андрей 5 5
|Базелюк Игорь 4 4
|Соломатин Константин 2 2
|Быков Андрей 32 1
|Буланова Екатерина 2 1
|Смородинский Лев 1 1
|Башкатов Роман 19 1
|Рожнов Михаил 20 1
|Шаврова Ксения 25 1
|Шакиров Эдуард 1 1
|Касперская Наталья 320 1
|Кузнецов Александр 164 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Вахонин Сергей 24 1
|Окулесский Василий 26 1
|Харитонов Сергей 11 1
|Матюхин Константин 5 1
|Мобильные системы 118 1
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