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Выпущен Dr.Web Security Space 2.0.0 для ОС «Аврора»

Компания «Доктор Веб» выпустила вторую версию первого российского антивируса для первой российской мобильной ОС — Dr.Web Security Space для ОС «Аврора». В рамках релиза добавлена поддержка последней версии ОС и внесен ряд других важных улучшений. Об этом CNews сообщили представители «ОМП».

Теперь Dr.Web Security Space для ОС «Аврора» поддерживает версию ОС «Аврора» 4.0. Вместе с тем реализована поддержка работы с платформой управления «Аврора центр», которая эксплуатируется в закрытом корпоративном контуре и не взаимодействует со сторонними сервисами. Появился учет событий, позволяющий эффективнее реагировать на инциденты безопасности.

Помимо этого, новая версия антивируса обладает адаптивным интерфейсом, приостановка работы устройства в процессе сканирования исключена, обновлен многопользовательский режим работы и добавлено использование нового браузерного движка Mozilla Gecko 78.

Напомним, что Dr.Web Security Space для ОС «Аврора» защищает мобильные устройства, которыми пользуются в основном сотрудники крупных государственных компаний и организаций.

Перед установкой обновленной версии приложения предыдущую требуется деинсталлировать.

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«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 г. Решения Dr.Web находятся в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, ФСБ России и Минобороны России. Продукты Dr.Web совместимы с множеством российских операционных систем и устройствами на базе российского процессора «Байкал-Т1».

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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