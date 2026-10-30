Microsoft «убила» Windows 10, чтобы озолотиться на Windows 11. Вместо этого ее продажи рухнули на четверть

Microsoft констатировала 27-процентный обвал продаж Windows 11 – единственной ее пользовательской ОС, которая пока поддерживается. По всему миру пользователи отказываются переходить на нее и сидят на давно купленной Windows 10, техподдержка которой завершилась более года назад. Microsoft предприняла массу усилий по уничтожению Windows 10, но потерпела неудачу.

Усилия пошли прахом

Все меры, предпринятые Microsoft для уничтожения давно ставшей народной ОС Windows 10, в итоге не привели к успеху. Миллионы людей продолжают пользоваться этой системой даже после завершения ее техподдержки в октябре 2025 г., а продажи Windows 11 просели более чем на четверть, пишет профильный портал Windows Latest.

Речь в данном случае о лицензионных копиях Windows 11 OEM, которые получают производители ПК и ноутбуков для их установки на свою продукцию. В III квартале 2026 г. (1 июля – 30 сентября) продажи таких ОС рухнули на 27% год к году.

Как пишет Windows Latest, все желающие поскорее перейти на Windows 11 сделали это в 2025 г. до прекращения поддержки Windows 10, у остальных сейчас не очень много причин совершать такой переход.

Это отчетливо видно по статистике всемирно известного игрового сервиса Steam. В сентябре 2026 г., почти через год после прекращения поддержки Windows 10, Windows 11 занимала 71,34% рынка с ростом на 0,37% год к году в то время как Windows 10 заняла 23,61%. ее доля, несмотря на почтенный возраст (система вышла в 2015 г.) тоже подросла, притом на 0,71%.

microsoft Windows 11 не продается, Microsoft не зарабатывает

Схожую статистику приводит и сервис StatCounter. В сентябре 2026 г. у Windows 11 было 71,5% мирового рынка ПК, у Windows 10 – 27,77%. Но здесь наблюдается иная динамика – годом ранее у Windows 10 было 43,78%, у Windows 11 – 52,9%.

В России Windows 10 любят больше – 54,19% против 43,21% у Windows 11 в сентябре 2026 г.

Ни системы, ни «железа»

Доходы от продаж Windows OEM – это часть более крупной категории «Windows OEM и устройства» , в которую также входят компьютеры и ноутбуки Surface. Согласно отчету Microsoft, выручка в этой категории упала на за год 22% — с $4,55 млрд до $3,55 млрд. При этом Microsoft отдельно не делится доходами только от Windows 11.

Ситуация изменилась очень резко. Еще в июле 2026 г. Microsoft заявляла, что продажи Windows OEM «превзошли ожидания, поскольку OEM-партнеры и дистрибьюторы продолжают наращивать запасы» (ahead of expectations as OEM and channel partners continue to build inventory).

Три месяца спустя эти же партнеры Microsoft, то есть производители ПК и ноутбуков, медленно распродают накопленные запасы своей техники и покупают меньше лицензий Windows.

Все зависит от точки зрения

27-процентное падение продаж – это весьма удручающий результат, но на деле ситуация может быть не настолько печальной. В данном случае сравнение ведется с периодом, когда компании и корпорации, у которых была возможность, массово переходили на Windows 11 в связи с завершением поддержки Windows 10 и часто покупали для этого новые компьютеры.

По итогам III квартала 2025 г. мировые поставки ПК выросли на 8,2% и составили почти 70 млн единиц. «В большинстве регионов рост мировых поставок ПК был обусловлен циклом обновления до Windows 10, поддержка которого прекращена», – заявили тогда аналитики исследовательской компании Gartner. К концу 2025 г. поставки выросли на 9,1% год к году, при этом спрос в IV квартале 2025 г. «был обусловлен циклом обновления до Windows 11» (“fueled by the Windows 11 upgrade cycle,), отметили в Gartner.

Но перманентно эта мотивация работать не могла. Многие пользователи и компании, которым нужен был новый ПК, купили его до октября 2025 г., и они не собираются покупать новый через год, пишет Windows Latest.

Нельзя исключать, что падение продаж Windows – это дело рук Apple. Такого мнения придерживаются аналитики исследовательской компании IDC, указывая на MacBook Neo, вышедший в начале марта 2026 г.

Это самый дешевый ноутбук Apple за всю историю компании – на выходе для студентов он стоил от $499 или 40,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 октября 2026 г. и от $599 или 48,3 тыс. руб. для всех остальных. За минувшие восемь месяцев ноутбук успел дважды вырасти в цене, но все равно остался самым доступным MacBook.

В конце октября 2026 г. Apple выпустила первый в истории MacBook Pro с сенсорным экраном. Как пишет Windows Latest, это дает еще одну причину тем, кто до сих пор пользуется Windows 10, перейти в конкурирующую экосистему платформу.

Вендоры подтверждают, а Microsoft все портит

Производители компьютеров тоже говорят о том, что мир не готов к полному отказу от Windows 10. Финансовый директор HP Карен Паркхилл заявила в мае 2026 г., что «примерно 30% установленной базы» (roughly 30% of the installed base) по-прежнему использует Windows 10.

Microsoft тоже внесла свою лепту в нежелание пользователей уходить с Windows 10. Это первая ее ОС в истории, для которой она предложила частным пользователям платные обновления после завершения бесплатной техподдержки. Ранее такая опция была доступна исключительно бизнесу и госсектору. Позже она еще и продлила эту программу на целый год – теперь она завершится лишь 12 октября 2027 г.

Отдельно следует напомнить, что на протяжении всех пяти лет своего существования Windows 11 регулярно получает обновления, которые ломают ее частично или полностью. Остановить поток таких патчей Microsoft пока не в силах.

Денег нет, но мы держимся

На продажи Windows повлиял и искусственный интеллект. Из-за него в мире острый дефицит процессоров, видеокарт, жестких дисков, SSD и оперативной памяти – всех основных компонентов ПК, и это приводит к быстрому росту цен на готовые компьютеры и ноутбуки. А чем выше цены, тем меньше у потребителей стимулов купить новый ПК взамен старому.

И скрыть это невозможно – последствия слишком масштабны. По данным исследовательской компании Counterpoint, в III квартале 2026 г. мировые поставки ПК упали на 21% год к году.

Дальше будет хуже

Microsoft ожидает дальнейшего падения доходов от продаж Windows. В IV квартале 2026 г (1 октября – 31 декабря) выручка от продаж Windows OEM и устройств снизится примерно на 30%, говорится в прогнозах корпорации.