Разделы

ПО Софт Техника
|

Windows 11 вернулась на четверть века назад. Теперь она расходует всего 128 МБ оперативной памяти – как всеми любимая Windows XP

Сторонние разработчики научили Windows 11 расходовать всего 128 МБ оперативной памяти. Это невероятно мало для системы, которой официально требует наличия на ПК минимум 4 ГБ, а лучше 8 ГБ. 128 МБ в свое время потребляла Windows XP, вышедшая в 2001 г. и заслужившая народную любовь как одна из самых надежных, стабильных и быстрых версий Windows в истории.

Windows XP вернулась?

Появилось наглядное доказательство того, что Windows 11 на ежедневной основе занимается перерасходом оперативной памяти. Как пишет портал Neowin, систему, вышедшую в конце 2021 г., научили потреблять всего 128 МБ ОЗУ – такой объем был в большинстве ПК и ноутбуков в самом начале XXI века.

В тот период самыми распространенными версиями Windows были 98, уже начавшая активно устаревать, и более современная Windows XP, впоследствии ставшая самой «народной» Windows. Она была быстрой, стабильной и надежной, и к тому же для работы ей нужно было всего 64 МБ оперативной памяти. 128 МБ для нее были рекомендуемыми – система «летала» на таком объеме.

Автор проекта – небезызвестный разработчик NTDEV. Это создатель Tiny11 – облеченной сборки Windows 11 и одноименной программы, при помощи которой любой желающий самостоятельно сможет собрать образ Windows, вырезав и него ненужные компоненты.

Загребать жар чужими руками

Снизить аппетиты Windows 11 в плане потребления RAM удалось вовсе не на какой-то из древних ее версий, которые и правда могли легко обходиться минимальным по современным меркам объемом оперативной памяти. Нет, эксперимент был проведен на сборке 26H2 – самой современной на момент выхода материала. Она вышла осенью 2026 г., спустя пять с половиной лет после анонса самой Windows 11. За эти годы система обросла многочисленными патчами, которые не добавили ей не только стабильности, но и легкости.

wn600.jpg
Microsoft
Microsoft не торопится делать Windows 11 легкой

Но в данном случае есть нюанс. Microsoft давно в курсе, насколько «прожорливой» стала ее система – на сайте корпорации даже появлялась статья, в которой говорилось, что Windows 11 лучше ставить на ПК с минимум 16 ГБ оперативной памяти, а лучше и вовсе с 32. Позже эту заметку стыдливо удалили на фоне критики пользователей – весь мир погряз в дефиците RAM из-за нейросетей, а тут Microsoft выдает, что ее ОС нужно такое внушительное количество ОЗУ.

Летом 2026 г. Microsoft пообещала исправить ситуацию и научить Windows 11 расходовать меньше RAM. Сборка 26Н2 продемонстрировала, что Microsoft свое слово сдержала – система действительно начала потреблять меньше оперативной памяти, но о каком-то прорыве в этом плане речи здесь нет.

Разработчик на опыте

Как сообщал CNews, NTDEV в настоящее время активно работает над новой сборкой Windows 11 под названием Pico11. Одна из ее особенностей – это дистрибутив объемом всего 699 МБ против стандартных 8,2 ГБ для релиза 26Н2. Это означает, что систему можно записать на обычный компакт-диск, если кто-то ими еще пользуется.

Именно в Pico11 NTDEV удалось добиться снижения потребления ОЗУ до 128 МБ. При этом система остается функциональной – она может запускать программы, включая текстовые редакторы, и работать с файлами, у нее даже есть полноценный оконный интерфейс.

На деле для NTDEV не впервой ужимать аппетиты Windows в плане RAM до 128 МБ. Однако предыдущий его эксперимент проходил с операционкой, которую считают не менее народной, нежели Windows XP, и которая тоже не отличалась потреблением большого количества оперативной памяти.

NTDEV экспериментировал с вышедшей в 2009 г. Windows 7. Для работы этой ОС требуется минимум 1 ГБ ОЗУ в случае 32-разрядной версии, тогда как 64-разрядной нужно 2 ГБ. Разработчику удалось научить ее потреблять 128 МБ RAM и довольствоваться процессором Intel Pentium с тактовой частотой всего 5 МГц. Для сравнения – минимальная частота, требуемая этой системе по умолчанию, составляет 1 ГГц, то есть в 200 раз больше.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Правда, в этом эксперименте, который проводился в эмуляторе 86Box, загрузка рабочего стола заняла около 28 минут. Систему также пришлось запускать в безопасном режиме, отключив несколько компонентов Windows.

Пока неясно, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы заставить Windows 11 расходовать всего 128 МБ ОЗУ. Также нет данных, насколько снизились ее требования к центральному процессору.

Известно лишь, что из Pico11 совершенно точно вырезан «Центр обновлений». Это избавило систему от риска получения сырых патчей, ломающих ее – Microsoft выпускает их с завидной регулярностью.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Microsoft «убила» Windows 10, чтобы озолотиться на Windows 11. Вместо этого ее продажи рухнули на четверть

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Взломана крупнейшая в мире криптобиржа. Украдено $6,3 миллиарда

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще