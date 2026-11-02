Windows 11 вернулась на четверть века назад. Теперь она расходует всего 128 МБ оперативной памяти – как всеми любимая Windows XP

Сторонние разработчики научили Windows 11 расходовать всего 128 МБ оперативной памяти. Это невероятно мало для системы, которой официально требует наличия на ПК минимум 4 ГБ, а лучше 8 ГБ. 128 МБ в свое время потребляла Windows XP, вышедшая в 2001 г. и заслужившая народную любовь как одна из самых надежных, стабильных и быстрых версий Windows в истории.

Windows XP вернулась?

Появилось наглядное доказательство того, что Windows 11 на ежедневной основе занимается перерасходом оперативной памяти. Как пишет портал Neowin, систему, вышедшую в конце 2021 г., научили потреблять всего 128 МБ ОЗУ – такой объем был в большинстве ПК и ноутбуков в самом начале XXI века.

В тот период самыми распространенными версиями Windows были 98, уже начавшая активно устаревать, и более современная Windows XP, впоследствии ставшая самой «народной» Windows. Она была быстрой, стабильной и надежной, и к тому же для работы ей нужно было всего 64 МБ оперативной памяти. 128 МБ для нее были рекомендуемыми – система «летала» на таком объеме.

Автор проекта – небезызвестный разработчик NTDEV. Это создатель Tiny11 – облеченной сборки Windows 11 и одноименной программы, при помощи которой любой желающий самостоятельно сможет собрать образ Windows, вырезав и него ненужные компоненты.

Загребать жар чужими руками

Снизить аппетиты Windows 11 в плане потребления RAM удалось вовсе не на какой-то из древних ее версий, которые и правда могли легко обходиться минимальным по современным меркам объемом оперативной памяти. Нет, эксперимент был проведен на сборке 26H2 – самой современной на момент выхода материала. Она вышла осенью 2026 г., спустя пять с половиной лет после анонса самой Windows 11. За эти годы система обросла многочисленными патчами, которые не добавили ей не только стабильности, но и легкости.

Microsoft Microsoft не торопится делать Windows 11 легкой

Но в данном случае есть нюанс. Microsoft давно в курсе, насколько «прожорливой» стала ее система – на сайте корпорации даже появлялась статья, в которой говорилось, что Windows 11 лучше ставить на ПК с минимум 16 ГБ оперативной памяти, а лучше и вовсе с 32. Позже эту заметку стыдливо удалили на фоне критики пользователей – весь мир погряз в дефиците RAM из-за нейросетей, а тут Microsoft выдает, что ее ОС нужно такое внушительное количество ОЗУ.

Летом 2026 г. Microsoft пообещала исправить ситуацию и научить Windows 11 расходовать меньше RAM. Сборка 26Н2 продемонстрировала, что Microsoft свое слово сдержала – система действительно начала потреблять меньше оперативной памяти, но о каком-то прорыве в этом плане речи здесь нет.

Разработчик на опыте

Как сообщал CNews, NTDEV в настоящее время активно работает над новой сборкой Windows 11 под названием Pico11. Одна из ее особенностей – это дистрибутив объемом всего 699 МБ против стандартных 8,2 ГБ для релиза 26Н2. Это означает, что систему можно записать на обычный компакт-диск, если кто-то ими еще пользуется.

Именно в Pico11 NTDEV удалось добиться снижения потребления ОЗУ до 128 МБ. При этом система остается функциональной – она может запускать программы, включая текстовые редакторы, и работать с файлами, у нее даже есть полноценный оконный интерфейс.

На деле для NTDEV не впервой ужимать аппетиты Windows в плане RAM до 128 МБ. Однако предыдущий его эксперимент проходил с операционкой, которую считают не менее народной, нежели Windows XP, и которая тоже не отличалась потреблением большого количества оперативной памяти.

NTDEV экспериментировал с вышедшей в 2009 г. Windows 7. Для работы этой ОС требуется минимум 1 ГБ ОЗУ в случае 32-разрядной версии, тогда как 64-разрядной нужно 2 ГБ. Разработчику удалось научить ее потреблять 128 МБ RAM и довольствоваться процессором Intel Pentium с тактовой частотой всего 5 МГц. Для сравнения – минимальная частота, требуемая этой системе по умолчанию, составляет 1 ГГц, то есть в 200 раз больше.

Правда, в этом эксперименте, который проводился в эмуляторе 86Box, загрузка рабочего стола заняла около 28 минут. Систему также пришлось запускать в безопасном режиме, отключив несколько компонентов Windows.

Пока неясно, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы заставить Windows 11 расходовать всего 128 МБ ОЗУ. Также нет данных, насколько снизились ее требования к центральному процессору.

Известно лишь, что из Pico11 совершенно точно вырезан «Центр обновлений». Это избавило систему от риска получения сырых патчей, ломающих ее – Microsoft выпускает их с завидной регулярностью.