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ESET NOD32 Smart Security Business Edition


21.02.2020 Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье» 2
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» 1
09.10.2018 Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов 1
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
28.05.2018 ESET представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 1
21.05.2018 «Билайн» Бизнес запустил решения ESET в аренду 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
28.12.2016 Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС 1
27.10.2016 Eset представила новую систему лицензирования продуктов для домашних пользователей 1
08.08.2016 Eset защитит магнитогорский «Металлург» 1
06.04.2016 Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32 3
25.03.2016 Интернет-мошенники атакуют владельцев карт MasterCard 1
14.10.2015 Eset представила новое поколение Eset NOD32 с защитой онлайн-платежей 5
22.09.2015 Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз 5
29.07.2015 Продукты Eset NOD32 оснащены поддержкой Windows 10 1
25.06.2015 В антивирусах Eset обнаружена серьезная уязвимость 1
13.01.2015 Eset замораживает цены на персональные антивирусы в России 3
13.11.2014 «Альфа-Банк» вместе с Eset защитит пользователей интернет-банка «Альфа-Клик» 1
02.10.2014 Информационная сеть «Ригла» под защитой Eset NOD32 3
18.08.2014 Eset обновила пакет антивирусной защиты для малого бизнеса 1
07.08.2014 Стартовало бета-тестирование новых версий решений Eset NOD32 2
28.07.2014 Государственный университет управления под защитой Eset NOD32 3
30.05.2014 «1C:Первый БИТ» под защитой Eset NOD32 4
25.04.2014 Eset расширила действие лицензий персональных продуктов 3
15.04.2014 Техника экономии времени для гаджетомана 4
26.12.2013 Партнеры Eset удвоили число миграций на Eset NOD32 1
24.12.2013 Антивирусный патруль: ESET и Робокоп на страже безопасности 7
20.11.2013 Eset выводит на рынок Казахстана три новых локализованных продукта 2
11.11.2013 «Мортадель» под защитой Eset NOD32 Smart Security 3
07.11.2013 Персональные решения Eset NOD32 совместимы с Windows 8.1 и Mac OS Mavericks 1
17.10.2013 Вышла обновленная версия персональных решений Eset NOD32 4
26.08.2013 Финансовый университет при правительстве РФ под защитой Eset NOD32 3
21.08.2013 Лицензия Eset NOD32 Platinum Edition теперь распространяется сразу на 3 ПК 3
19.08.2013 «Газпромнефть-Центр» продлил лицензии на Eset NOD32 Smart Security 3
25.06.2013 Абоненты «Домашнего Интернета» «Билайн» смогут подписаться на антивирусы семейства ESET NOD32 1
29.04.2013 Eset обновила корпоративные решения для Android и Linux Desktop 1
02.04.2013 Eset обновила решения для защиты файловых и почтовых серверов 1

Публикаций - 118, упоминаний - 262

ESET NOD32 Smart Security Business Edition упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET 989 19
Microsoft Corporation 11095 12
Kerio Technologies 50 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
MONT - МОНТ 60 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Softline - Софтлайн 1474 1
Merlion - Мерлион 275 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Google LLC 7154 1
БашТехИнформ УТЦ 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Связь-банк 78 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
УГМК Здоровье 1 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
Фишинг - Phishing 97 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 79 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 115 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 12
ESET Mail Security 16 7
ESET NOD32 Small Business Pack 7 6
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 6
Linux OS 4260 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 5
ESET File Security 15 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 5
Microsoft Exchange Server 209 5
Microsoft Windows 10 6645 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
ESET Endpoint Security 8 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Android 10751 3
Apple macOS 926 3
Microsoft Windows 853 3
ESET Endpoint Antivirus 8 2
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 2
ESET LiveGrid 14 2
ESET Connect 3 1
ESET NOD32 Internet Security 5 1
ESET NOD32 Smart Security Family 13 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5 1
ESET Remote Administrator 52 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес Магазин приложений 1 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 6 1
Microsoft MPE - Microsoft Malware Protection Engine 3 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Nvidia GeForce GS 4 1
ESET Dynamic Threat Defense 6 1
Microsoft Windows XP 890 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
ESET NOD32 Parental Control 11 1
Microsoft Office 1942 1
Java - Язык программирования 1177 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Symbian OS 776 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Косиченко Алексей 12 6
Оськин Алексей 21 3
Салов Антон 26 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Пономарев Антон 8 1
Нагов Антон 5 1
Елин Дмитрий 5 1
Курочкин Сергей 5 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Калинин Федор 1 1
Чупланов Алексей 1 1
Степанов Антон 56 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Украина 3372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Сибирь 876 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Таджикистан - Республика 436 1
Узбекистан - Республика 823 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи Казахстана 1 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
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