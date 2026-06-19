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Котласские электросети ПО Котласские электрические сети Производственное отделение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.06.2026 Юг Архангельской области ускорился: «МегаФон» усилил сеть в Котласском округе 1
08.10.2008 Антивирус Eset Nod32 обеспечивает информационную безопасность «Архэнерго» 1
09.02.2007 «Телрос» модернизировала узлы связи для Котласских электросетей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Котласские электросети ПО и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1160 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
Телрос 36 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2894 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26081 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14098 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60803 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
Телрос - Т7 УПАТС - Т7 Учрежденческо-производственная АТС 3 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 9 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вельск 18 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2085 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451119, в очереди разбора - 727931.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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