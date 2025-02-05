Paragon Software Group PSG Парагон Софтваре Групп Epocware

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2025 Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Один из клиентов Директор израильского производителя шпионских программ Paragon подтвердил сотрудничество с властями США, пишет Techcrunch. Компания-разработчик прод
23.12.2021 Производитель электрооборудования «Электропульт» оптимизировал управление печатью при помощи системы Dispatcher Paragon

«Электропульт», российский производитель электрооборудования, внедрил профессиональное программное обеспечение Dispatcher Paragon компании Konica Minolta. Решение позволило компании централизованно управлять пользователями печатной инфраструктуры и оптимизировать затраты на печать. Интеграцию продукта осуществили

17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows

Инициатива Paragon Российская компания Paragon Software опубликовала исходный код собственной реа
24.10.2019 Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft

Инициатива Paragon Российская компания Paragon Software опубликовала исходный код нового драйвера
15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB
26.02.2018 Paragon Software представила бесплатный APFS Retrofit Kit for macOS
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей

Paragon Software Group представила плагин Paragon NTFS USB Android, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на в
13.07.2017 «Альфа-Банк» выбрал технологию Disk Wiper от Paragon Software для защиты от утечек данных

е время угрозу утечки данных, - отмечают эксперты информационной безопасности банка. – С поддержкой Paragon Software мы можем гарантировать безопасность чувствительных данных и свести к минимум
23.06.2017 Paragon Software представила мультиязычное ПО NTFS for Mac версии 15

Paragon Software Group объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac 15 – мультиязычное программное обеспечение, обеспечивающее беспрепятстве
08.02.2017 Paragon и Microsoft представили exFAT для Android

Paragon Software Group объявила о выпуске Paragon exFAT для Android – первой на рынке потребительской версии файловой системы exFAT (Ex
05.10.2016 Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования

«Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) и компания Paragon Software Group объявили о запуске масштабного исследования, посвящённого корпоративно
30.09.2016 Paragon Software выпустила иллюстрированный словарь PONS для iOS и Android

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных словарных приложений для мобильных уст
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac

Компания Paragon Software Group, специализирующаяся в области хранения, резервного копирования, безопа
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series

Компания Paragon Software Group объявила о подписании нового расширенного лицензионного соглашения с W
05.04.2016 Paragon Software представила инновационную технологию оцифровки словарного контента

Компания Paragon Software, разработчик кроссплатформенных словарных приложений, представила инновацион
23.03.2016 Paragon Software выпустила новый Oxford Advanced Learner’s Dictionary для iOS

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных словарных приложений для мобильных уст
18.03.2016 Paragon Software выпустила масштабное обновление Slovoed для iOS и Android

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных словарных приложений для мобильных уст
01.02.2016 Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection

Компания Paragon Software Group объявила о выходе обновления для системной утилиты Paragon Camp
29.01.2016 Paragon Software выпустила серию языковых курсов для iOS-устройств в сотрудничестве с лингвистами PONS

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных словарных приложений для мобильных уст
27.01.2016 Paragon Software представила обновленный Hard Disk Manager

Компания Paragon Software Group объявила об обновлении линейки Paragon Hard Disk Manager 15. Но
15.01.2016 PenReader стал доступен для iOS

Компания Paragon Software Group, разработчик кроссплатформенных приложений для мобильных устройств, об
25.12.2015 Paragon Software выпустила новый UFSD SDK для Android и iOS

Компания Paragon Software Group объявила о выпуске SDK (Software Development Kit) на базе технологии к
02.10.2015 Вышел англо-русский словарь Slovoed Deluxe для iOS 9

Компания Paragon Software Group, разработчик мультиплатформенных словарных приложений для мобильных ус
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
24.07.2015 Paragon Software запустила новую партнерскую программу для российских ИТ-ресурсов

Компания Paragon Software Group (PSG), поставщик решений для резервного копирования, аварийного восста
08.06.2015 Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free

Компания Paragon Software Group (PSG), разработчик решений для резервного копирования, аварийного восс
14.05.2015 В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера

Международная компания российского происхождения Paragon Software Group заключила новое соглашение с китайским поставщиком мобильных устройств
13.05.2015 ZTE выбрала технологию Paragon Software для решения проблем совместимости новых Android-смартфонов со всеми известными ОС

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
22.04.2015 Paragon Software выпустила новое решение для виртуализации, клонирования и миграции системы и данных

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
19.03.2015 Paragon Software выпустила «Словари Slovoed» для Windows 8.1

Компания Paragon Software Group, разработчик мультиплатформенных словарных приложений для мобильных ус
16.03.2015 Paragon Software выпустила Cambridge Advanced Learner's Dictionary для iOS

Компания Paragon Software Group, разработчик мультиплатформенных словарных приложений для мобильных ус
10.03.2015 Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
02.03.2015 Paragon Software обновила линейку продуктов Hard Disk Manager

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
27.02.2015 Paragon Software выпустила Oxford Learner’s Dictionary of Academic English для iOS

Компания Paragon Software Group, разработчик мультиплатформенных словарных приложений для мобильных ус
26.02.2015 Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
06.02.2015 Paragon Software обновила Hard Disk Manager для СМБ

Компания Paragon Software Group (PSG), разработчик решений для резервного копирования, аварийного восс
02.12.2014 Paragon Software выпустил бесплатное решение Rescue Kit 14 Free для восстановления ОС и защиты данных

Компания Paragon Software Group, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийно
12.11.2014 Вышел Paragon Protect & Restore 3.5 для защиты и восстановления данных в виртуальных и физических средах

Компания Paragon Software Group (PSG), разработчик решений для резервного копирования, аварийного восс
06.10.2014 Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России

Международная компания с российскими корнями Paragon Software Group заключила соглашения с американским производителем устройств памяти Ki
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах

Компания Paragon Software Group (PSG) заключила соглашение с технологическими производителями Kingston

Публикаций - 335, упоминаний - 653

Paragon Software Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25502 43
Apple Inc 12859 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5792 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 785 14
Samsung Electronics 10822 14
Intel Corporation 12661 12
Motorola Solutions - Psion 127 11
Acer Group - Acer Inc 2702 11
Медиалингва 46 10
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 10
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 128 10
Rover - RoverComputers 421 9
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1964 9
Toshiba Corporation 2970 9
Fujitsu 2091 9
Siemens AG - Siemens Group 2653 8
Dell EMC 5143 7
HP Inc. 5835 7
HP - Hewlett-Packard 3659 7
MiTAC 83 6
Broadcom - VMware 2551 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 6
9224 6
Sony 6682 6
Casio 335 5
Арсеналъ 43 5
MiTAC - Mio Technology 89 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2132 5
Promt - Промт 313 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1594 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1267 4
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 4
Электон - Электон-Ручные Компьютеры 14 4
LG Electronics 3702 4
Kingston Technology 210 4
ZTE Corporation 796 4
Oracle Corporation 6977 4
Acronis - Акронис 471 4
HTC Corporation 1510 4
Lenovo Motorola 3550 4
Merriam-Webster 15 6
Белый Ветер 363 4
Евросеть 1420 4
Русский Язык Медиа 7 3
Альфа-Банк 1908 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 2
Dixis - Диксис 360 2
Газпром ПАО 1444 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1151 2
Верный - торговая сеть 314 1
Газпром трансгаз 156 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 32 1
Lockheed Martin 776 1
Цифроград 171 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 338 1
Композит 99 1
Родник 87 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Беталинк 105 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Костромской ювелирный завод 3 1
Deutsche Lufthansa Cargo 5 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
101Hotels.com 456 1
Cambridge University Press 7 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Газпром добыча Краснодар - Кубаньгазпром 6 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Battery Ventures 12 1
HarperCollins Publishers 20 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
РЖД - Российские железные дороги 2033 1
Связной ГК 1390 1
ГПБ - Газпромбанк 1211 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
NanduQ - Qiwi 1010 1
Volvo Cars 260 1
Лента - Сеть розничной торговли 2313 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1422 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3438 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Судебная власть - Judicial power 2438 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 1
Правительство Казахстана - МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5410 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2995 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2780 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 189 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6463 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1495 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 796 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 258 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27394 140
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25919 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14472 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 50
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 535 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 48
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6344 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16752 37
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1415 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12810 33
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3580 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13165 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10415 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7761 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21969 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9956 27
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4411 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6208 24
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 790 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29123 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6807 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25718 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11708 20
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3813 20
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5436 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3624 19
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3000 19
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2276 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9478 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10319 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5612 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15116 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13398 15
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1056 15
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 312 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17957 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12974 15
Microsoft Windows 16537 103
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 88
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 73
Paragon Penreader 58 58
Linux OS 11135 42
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 470 37
Google Android 14932 34
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 210 33
Nokia Symbian OS 1407 31
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3071 30
Apple macOS 2307 27
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1525 24
Apple iOS 8398 23
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 20 18
Microsoft Windows Mobile 2003 156 18
Paragon Мультилекс 38 18
Microsoft Windows 7 2003 18
Apple - App Store 3033 18
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 23 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7458 16
Microsoft Windows XP 2427 16
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 135 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3475 14
Microsoft Windows Mobile 5 193 13
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 13
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 12
Fujitsu Pocket LOOX 81 12
Apple iPad 3959 12
Oracle Java - язык программирования 3391 12
Rover - RoverPC 104 11
Apple iPod Touch 747 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5169 10
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 10
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 10
Paragon NTFS 10 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 669 10
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 9
Paragon Disk Wiper 9 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 9
Комаров Константин 16 16
Картвелишвили Натиа 10 10
Зудин Александр 8 8
Ксенин Алекс 311 8
Бехтерев Дмитрий 13 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 921 4
Фадеев Михаил 57 3
Фатеев Олег 7 2
Демидов Михаил 134 2
Константинов Константин 32 2
Лопатин Виктор 25 2
Беляев Дмитрий 32 2
Медведева Елена 14 2
Рыжков Дмитрий 7 2
Ступаченко Роман 2 2
Шилкин Андрей 2 2
Ищенко Даниил 2 2
Долгих Леонид 4 2
Деревянко Константин 4 2
Соловьев Алексей 95 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 28 1
Янычев Андрей 1 1
Белозеров Андрей 36 1
Карасев Антон 22 1
Низовский Григорий 36 1
Тюрин Игорь 1 1
Зайцева Анна 69 1
Мишин Глеб 70 1
Филиппов Василий 18 1
Матеев Денис 35 1
Романов Сергей 13 1
Федорович Юлия 11 1
Дубенсков Пётр 18 1
Квашук Сергей 14 1
Васильева Екатерина 17 1
Беляков Антон 3 1
Ададуров Алексей 1 1
Солонин Виталий 89 1
Москалева Татьяна 73 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 168
Германия - Федеративная Республика 13027 49
Европа 24764 42
Франция - Французская Республика 8045 33
Италия - Итальянская Республика 4454 30
Испания - Королевство 3787 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 23
Польша - Республика 2012 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 14
Япония 13629 13
Швеция - Королевство 3742 12
Чехия - Чешская Республика 1341 12
Португалия - Португальская Республика 942 12
Греция - Греческая Республика 1002 12
Турция - Турецкая республика 2526 11
Украина 7855 11
Финляндия - Финляндская Республика 3674 9
Нидерланды 3670 9
Европа Западная 1494 9
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 409 8
Норвегия - Королевство 1844 8
Венгрия 854 8
Латвия - Латвийская Республика 827 8
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 7
Словения - Республика 254 7
Европа Восточная 3129 6
Литва - Литовская Республика 666 6
Земля - планета Солнечной системы 10730 5
Южная Корея - Республика 6920 5
Китай - Тайвань 4177 5
Румыния 744 5
Беларусь - Белоруссия 6130 4
Исландия 251 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 4
Болгария - Республика 791 4
Словакия - Словацкая Республика 480 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5373 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 129
Английский язык 6920 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11883 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1550 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 14
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1664 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1762 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7077 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7051 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3223 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4987 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7963 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7447 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 6
Испанский язык 61 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3001 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8302 5
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 145 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6467 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1845 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3705 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5402 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1351 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4738 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4976 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8467 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1742 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10878 3
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1299 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6338 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 3
Oxford University Press 17 7
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6047 2
Phoronix 54 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
AppleInsider 398 1
Sputnik 59 1
Blocks & Files 14 1
Из рук в руки - irr.ru 72 1
Компьютерра 45 1
DistroWatch 12 1
CNews Техноблог 62 1
SpaceNews 72 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Wikipedia - Википедия 610 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 1
Reddit 370 1
Bloomberg 1573 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 57 1
HFS Research 49 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 15
Gartner - Гартнер 3629 3
IDC - International Data Corporation 4955 2
Informa - Ovum - Omdia 144 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Juniper Research 558 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1130 5
РАН - Российская академия наук 2053 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1678 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 457 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 692 2
University of Oxford - Оксфордский университет 210 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 91 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
ЦНИИТ - Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ТГУ - Томский государственный университет 221 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2606 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Связь-Экспокомм 260 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 940 2
CeBIT 614 1
Red Dot Design Award 57 1
Photokina 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428655, в очереди разбора - 728511.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837