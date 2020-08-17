Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows

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Инициатива Paragon

Российская компания Paragon Software опубликовала исходный код собственной реализации драйвера файловой системы NTFS для Linux. Соответствующий патч в список рассылки разработчиков ядра отправил один из основателей и генеральный директор компании Константин Комаров. Код разработки опубликован на условиях свободной лицензии GPL 2.0.

Драйвер добавляет в Linux полноценную поддержку основной файловой системы Microsoft Windows на уровне ядра, включая возможности актуальной версии NTFS 3.1. В их числе – воспроизведение изменений из журнала; поддержка обычных, сжатых и разреженных файлов.

Paragon Software планирует взять на себя сопровождение проекта, обеспечить исправление ошибок и добавление новой функциональности. В частности, разработчики обещают добавить поддержку полного журналирования поверх универсального блочного устройства (Journaling Block Device, JBD). На его основе, к примеру, организовано журналирование в «родной» для Linux файловой системе ext4.

Linux предложили новую свободную реализацию драйвера файловой системы NTFS

Ранее Paragon Software предлагала лишь закрытую коммерческую версию драйвера Microsoft NTFS for Linux. Вероятно, на коде данной разработки и базируется новый открытый драйвер.

Патч могут не принять

Как отмечает тематический ресурс Phoronix, в текущем виде разработка Paragon Software не готова к включению в ядро Linux, в частности из-за несоблюдения авторами ряда требований по оформлению патчей. К примеру, патч отправлен в рассылку в виде ссылки на единственный файл, содержащий более 27 тыс. строк, что существенно затрудняет обязательную процедуру проверки кода.

В комментариях к сообщению Комарова в рассылке также обращают внимание, что проект не собирается из исходного кода без внесения небольших изменений в Makefile проекта – специальный файл, который содержит инструкции утилиты автоматизации сборки make.

Ситуация с поддержкой NTFS в Linux и macOS

NTFS (New Technology File System, «файловая система новой технологии») – стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT (куда входит в том числе и Windows 10) корпорации Microsoft. Впервые представлена в 1993 г. Спецификации NTFS закрыты, что значительно усложняет разработку драйверов для ее поддержки.

Операционные системы на базе ядра Linux «из коробки» поддерживают ряд современных файловых систем, в том числе XFS, JFS, BtrFS, ext4. Последняя является наиболее частым выбором пользователя. Поддержка NTFS в Linux также реализована – в ядро с версии 2.2 по умолчанию включен модуль, обеспечивающий поддержку данной файловой системы, но только в режиме чтения. То есть при необходимости пользователь Linux сможет подключить и скопировать данные с дисков и флеш-накопителей, записанных под Windows, однако полноценная работа с ними ему недоступна.

В настоящее время единственный способ получения в Linux полноценного доступа к NTFS-разделам, в том числе на запись, без приобретения коммерческих продуктов предполагает использование открытого проекта ntfs-3g. При применении ntfs-3g разделы NTFS монтируются (подключаются) с использованием модуля FUSE (Filesystem in Userspace, «файловая система в пользовательском пространстве»). Из недостатков ntfs-3g можно отметить невысокую производительность по сравнению с оригинальным драйвером для Windows и отсуствие обновлений с 2017 г.

В операционной системе Apple macOS встроенный драйвер NTFS по умолчанию работает в режиме чтения. После выпуска версии Snow Leopard была найдена возможность включения экспериментальной поддержки записи на NTFS, которую можно активировать через терминал. Однако она может работать нестабильно и приводить к различным проблемам.



Пользователям macOS также доступны коммерческие решения по поддержке NTFS, в том числе и разработка Paragon Software – Microsoft NTFS for Mac, и все тот же ntfs-3g, установка и настройка которого для рядового пользователя может стать нетривиальной задачей.

Несколько слов о Paragon Software

Компания Paragon Software была основана в 1994 г. студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ), преимущественно вышедшими из компании «Физтехсофт». Первыми двумя продуктами фирмы стали Paragon DOS и Paragon BootManager. В дальнейшем к ним добавилось ПО для карманных компьютеров – компания начала с локализации популярного тогда PDA Newton и с технологии распознавания рукописного ввода Penreader.

Сегодня одним из приоритетных направлений компании является создание программных решений для управления жесткими дисками, распределения и защиты данных. Офисы группы расположены в США, Китае, Японии, Польше и России, головной офис – в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Paragon Software сотрудничала с Microsoft, в том числе по вопросу разработки закрытых коммерческих версий драйверов файловых систем, права на которые принадлежат корпорации из Редмонда. Например, в начале 2017 г. россияне выпустили Paragon exFAT для Android – первую на рынке потребительскую версию файловой системы для беспрепятственного обмена данными между внешними носителями объемом более 32 ГБ и устройствами на базе Android – операционной системой, основанной на Linux.

В октябре 2019 г. CNews писал, что Paragon Software представила Linux-сообществу собственную реализацию драйвера файловой системы exFAT, предназначенной для флеш-накопителей. На тот момент драйвер работал в режиме только чтения, но в разработке находилась версия, поддерживающая режим записи.

В январе 2020 г. южнокорейская корпорация Samsung предложила собственную реализацию exFAT. Именно в ее пользу впоследствии сделали выбор разработчики Linux.