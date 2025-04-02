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Linux FUSE



02.04.2025 Найден способ одним патчем в разы ускорить работу в Linux файловой системы, созданной Microsoft 1
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
24.10.2019 Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft 1
29.08.2019 Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 1
20.07.2018 Разработана новая быстрая файловая система для Linux 1
02.02.2017 Россиянин нашел в шифровальщике для Linux «универсальный пароль» из одной буквы 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу 1
18.11.2015 «АльфаСтрахование» внедряет ИТ-решения на базе открытого исходного кода 1
16.11.2015 Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом 1
20.02.2015 Что подарить мужчине на 23 февраля: ZOOM рекомендует 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
02.05.2013 Fuse. Видео 1
29.01.2013 В России создан открытый конкурент «расширенной FAT-системы» 1
16.09.2011 Тарелка, полная электрозаряда 1
29.03.2011 Новое ПО объединит данные с беспилотников в оболочке Google Earth 1
30.03.2010 Отец iPhone покидает Apple 1
05.11.2008 Компанию Apple покидает создатель плеера iPod 1
04.07.2008 Анонсировано первое обновление Ubuntu 8.04 1
13.03.2008 Вышла новая версия графической рабочей среды GNOME 1
10.10.2007 Орбитальная обсерватория Fuse будет закрыта 1
05.07.2007 Blast Works — геометрический шутер 1
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты 1
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты 1
04.06.2003 Создана трехмерная карта окрестностей Солнца 1
04.06.2003 Создана трехмерная карта окрестностей Солнца 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Linux FUSE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24741 7
Red Hat 1320 6
Samsung Electronics 10321 5
Sony 6561 5
Apple Inc 12200 4
IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Canon 1402 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 3
Meta Platforms - Facebook 4449 2
GitHub 849 2
Sharp Corporation 1042 2
SanDisk 320 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 2
Google LLC 11883 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
Галактика - Корпорация 1473 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Insomniac Games 9 2
Cisco Systems 5137 1
HP Inc. 5702 1
Philips 2058 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Broadcom - VMware Research 1 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Xiaomi 1777 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Intel Corporation 12250 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Nintendo 763 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Pebble Technology 60 1
Jawbone 37 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Mio Technology 86 1
RealNetworks Products and Services 353 1
LG Electronics 3629 1
Сенсорные Системы 66 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 2
Благосостояние НПФ 51 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
BMW Group 453 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 97 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
Альфа-Банк 1786 1
Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1658 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
NanduQ - Qiwi 997 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
OIN - Open Invention Network 22 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 6
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 673 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 4
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Linux OS 10118 6
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse 13 6
Microsoft Windows 15807 5
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 149 5
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 41 4
Google Android 14152 3
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 132 3
Apache Camel 73 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 3
Microsoft Windows Embedded 198 3
Microsoft Windows 10 1785 2
Red Hat OpenShift 133 2
Paragon Penreader 58 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google YouTube - Видеохостинг 2781 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
Apple iPod 1537 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 210 2
Samba 147 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 2 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
Paragon BootManager 5 2
Paragon exFAT 6 2
Paragon DOS 5 2
Apple macOS 2086 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 344 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 301 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 163 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 68 1
Red Hat Customer Portal 23 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 194 1
Microsoft Windows NT 881 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Red Hat Developer Program 9 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 1
Комаров Константин 16 2
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 2
Бугрин Сергей 10 2
Фридман Илья 42 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Сотин Денис 205 1
Дюгаев Евгений 13 1
Варфоломеев Максим 1 1
Шеметов Николай 2 1
Аксенов Никита 1 1
Демидов Дмитрий 21 1
Тхай Кирилл 1 1
Поляков Сергей 73 1
Лобачев Алексей 7 1
Наенко Андрей 2 1
Леушев Андрей 73 1
Новожилов Леонид 3 1
Сабынин Андрей 36 1
Вапник Владимир 1 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Качёлкин Максим 4 1
Федечкин Эдуард 55 1
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 10
Россия - РФ - Российская федерация 146855 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 4
Германия - Федеративная Республика 12744 4
Южная Корея - Республика 6692 4
Солнечная система - Solar system 2529 4
Земля - планета Солнечной системы 10430 4
Япония 13332 3
США - Вашингтон - Редмонд 228 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
Польша - Республика 1964 2
США - Массачусетс - Бостон 379 2
США - Калифорния - Беркли 282 2
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Солнце - звезда Солнечной системы 5215 2
Европа 21861 2
Созвездие Живописец - Pictor 20 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 2
США - Техас - Остин 173 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Испания - Королевство 3727 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Алабама 144 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Италия - Венеция 76 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Китай - Тайвань 4014 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Луна - спутник Земли 1484 1
США - Хантсвилл 59 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3724 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13835 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1686 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4910 2
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7060 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2039 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 223 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3204 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 680 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5251 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6250 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5604 1
Space Daily 528 2
Phoronix 43 1
Chicago Sun-Times 10 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
NYT - The New York Times 1059 1
AppleInsider 396 1
AP - Associated Press 2004 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 327 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 960 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 41 2
USENIX - техническая конференция 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
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