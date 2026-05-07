Postgres Professional выпустила Postgres Pro Backup Enterprise 3.3.0

Postgres Professional представляет Postgres Pro Backup Enterprise (ProBackup) 3.3.0 — обновление инструмента резервного копирования и восстановления. В новой версии повышены производительность и контроль над потреблением ресурсов, добавлены опции тонкой настройки хранения WAL-файлов, а также проведен ряд улучшений в части работы с S3-хранилищами. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В отличие от прочих решений для резервного копирования, Postgres Pro Backup Enterprise разрабатывается с учетом требований enterprise-заказчиков. Продукт объединяет базовые функции резервного копирования и возможности, необходимые в крупных инфраструктурах: резервное копирование через API для интеграции с внешними системами управления, хранение бэкапов в формате единого файла, работу без SSH-доступа и без прав доступа к PGDATA, в том числе непривилегированных пользователей, а также поддержку всех версий PostgreSQL 15+.

Кроме того, в ProBackup реализованы монтирование резервных копий через FUSE для быстрого доступа к данным, удаленное восстановление и restore отдельных баз данных, версионная независимость, три режима копирования — BASE, PRO и DIRECT, объединение цепочек инкрементальных бэкапов и оптимизация под ленточные хранилища. Эти возможности делают ProBackup универсальным решением для разных инфраструктурных сценариев — от облачных платформ до enterprise-кластеров с требованиями к безопасности и отказоустойчивости.

«В версии ProBackup 3.3.0 мы сфокусировались на задачах, которые важны при эксплуатации больших инфраструктур: контроле объема журнала предзаписи WAL, снижении размера резервных копий, работе с CFS и управлении потреблением ресурсов. Для enterprise-заказчиков резервное копирование — это не просто “снять копию”, а часть стратегии непрерывности бизнеса, где важны предсказуемость, скорость восстановления и интеграция с уже существующими системами управления», — отметил Алексей Дарвин, руководитель проекта ProBackup.

Два новых параметра закрывают актуальный запрос на размещение WAL отдельно от основных данных резервной копии. Параметр --waldir для команд restore и catchup задает отдельный каталог для WAL-файлов при восстановлении и синхронизации копий баз данных. Параметр --wal-archive-dir для команды backup указывает альтернативное расположение WAL-архива.

Также расширен список поддерживаемых платформ: добавлена сборка для Astra Linux 1.8.

Postgres Pro Backup Enterprise 3.3.0 уже доступен для обновления.