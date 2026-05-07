Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Российские надзорные органы проверят семь крупных зарубежных игровых студий из-за отказа хранить персональные данные российских игроков на территории страны. Среди ответчиков — издатели популярных серий: Electronic Arts (Sims, Battlefield), Take-Two (GTA, Red Dead Redemption), Epic Games и ряд других игровых ИТ-разработчиков.

Иски к игровым студиям

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала иски к крупнейшим игровым ИТ-разработчикам, пишет «Коммерсант». Причина — отказ компаний локализовать базы персональных данных российских игроков на территории России, как того требует закон.

Роскомнадзор начал предъявлять претензии ведущим зарубежным ИТ-разработчикам видеоигр, включая Electronic Arts (серии Sims, Battlefield) и Take-Two Interactive (Grand Theft Auto). В мае 2026 г. ведомство подало иски в Таганский районный суд Москвы по статье о нарушении законодательства о персональных данных. По причине отказа ИТ-компаний локализовать базы персональных данных российских игроков на территории России, как того требует российское законодательство.

В апреле 2026 г. суд уже признал виновными Electronic Arts, TakeTwo, Battlestate Games и NetEase, назначив каждой штраф в 2 млн руб., а еще три иска — к Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group — будут рассмотрены в мае 2026 г. По данным юристов, регулятор ужесточил контроль за игровыми онлайн-сервисами, рассматривая их как крупные цифровые платформы с массовым сбором пользовательской информации, предупреждал CNews.

Следующие этапы

Зарубежные компании, как правило, не выплачивают такие штрафы. Однако главный риск для них — не сами санкции, а возможная блокировка доступа к их ИТ-продуктам. Если Роскомнадзор перейдет от протоколов к требованию устранить нарушения и ограничит доступ к доменам или аккаунт-сервисам, это может серьезно повлиять на российских игроков, аудитория которых в России оценивается в 20 млн человек.

Red Dead Redemption — компьютерная игра в жанре action-adventure

Собеседник «Коммерсанта» на игровом рынке допускает, что иски могут быть началом целенаправленной борьбы именно с зарубежными играми: при блокировке они будут плохо работать даже через virtual private network (VPN) — аудитория упадет, как уже случилось с Roblox, о чем писал CNews. В выигрыше в таком сценарии окажутся немногочисленные российские ИТ-разработчики и ИТ-продукты китайских игровых студий.

В самом VK Play сообщили CNews, что ни одна из упомянутых студий в сервисе не представлена. МТС Fog Play и «Игромир» (сервис «Яндекса») от комментариев отказались.

Будут ли блокировать Steam

Почти все зарубежные игровые компании фактически свернули работу на российском рынке еще раньше — из-за невозможности принимать платежи, напоминает независимый эксперт Константин Говорун.

8 апреля 2026 г. глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславкий сказал, что в России планируют активно развивать игровую индустрию и замещать иностранные проекты. В связи с этим в сети появились слухи о возможной блокировке зарубежных платформ для геймеров.

Российские пользователи уже адаптировались к покупке игр в Steam через посредников, поэтому введение ограничений мало что изменит для игроков, отметил независимый эксперт видеоигровой индустрии Максим Фомичев. Однако если Роскомнадзор найдет действенный способ заблокировать сам Steam, то картина рынка может сильно измениться, поскольку из доступных альтернатив в России фактически останется только VK Play.

Игровая платформа Steam стремится к безусловному соблюдению российских законов, поэтому она продолжает работать в России, об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы (Госдумы) по информационной политике Антон Горелкин.

Исследование аудитории

В 2023 г. аналитики GameDiscover представили статистику по игрокам разных стран, которые пользуются популярными игровыми ИТ-платформами. Эксперты выяснили, что США и Британия занимают первые два места по количеству игроков на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также среди пользователей Xbox. Что любопытно, Россия заняла третье место по количеству геймеров, предпочитающих играть и покупать игры в Steam, россияне занимают почти 10% от общего числа пользователей площадки Valve.

Статистика пользователей Steam по странам: США — 13,7%; Китай — 12,3%; Россия — 9,7%; Бразилия — 4,9%; Германия — 3,6%; Канада — 3,0%; Турция — 2,9%; Франция — 2,7%; Великобритания — 2,6%; Польша — 2,5%; Филиппины — 2,1%; Украина — 2,1%; Япония — 1,7%; Южная Корея — 1,5%; Индонезия — 1,4%.

Статистика пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5 по странам: США — 37,2%; Великобритания — 7,6%; Испания — 7,2%; Франция — 6,4%; Германия – 5,1%; Япония — 4,6%; Саудовская Аравия — 4,5%; Бразилия — 4,3%; Канада — 3,6%; Китай — 2,5%; Мексика — 2,3%; Италия — 2,1%; Россия — 2,1%; Австралия — 2,0%; Польша — 1,9%.

Разъяснения ведомства

В Роскомнадзоре отметили CNews, что 7 мая 2026 г. пока нет оснований для ограничения доступа к играм, в отношении ИТ-разработчиков которых поданы судебные иски. «Планов блокировки этих игр нет», — заявили в Роскомнадзоре.