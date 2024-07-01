D-Link DWR D-Link DSL D-Link DGS D-Link DIR Серия маршрутизаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2024 Новый функционал Band Steering в маршрутизаторах D-Link

Компания D-Link реализовала функционал Band Steering в маршрутизаторах серии DIR. Band Steering позволяет улучшить производительность в беспроводных сетях с высокой плотностью пользователей за счет переподключения Wi-Fi-клиентов между частотными диапазонами 2,4 и 5 ГГц

13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по VPN. Об этом CNews

01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510

Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинк
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition. Новинки предназначены для применения в малом и среднем бизнесе, удаленных по
09.02.2022 D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C

Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi для проведения бизнес-переговоров, през
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинк
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802
01.12.2021 D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным т
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615/X. Маршрутизатор реализован на новой аппаратной платформе, оснащен современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link, и соответствует а
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R

50U/R оборудован 4 портами LAN 10/100BASE-TX (один из которых может быть назначен в качестве WAN) и DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к ADSL-линии. Внешние всенаправленные антенны с к
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов

D-Link объявила о начале продаж гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов DGS-1100-10MP/C, DGS-1100-26MP/C, DGS-1100-26MPP/C новой аппаратной версии. Новинки предназна
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи

1000BASE-T (любой из которых может быть назначен WAN-портом, но не более одного WAN на устройство), DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к VDSL-линии и разъемом USB 2.0. DSL-245GR оборуд
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO

D-link представила гибридный маршрутизатор DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами для использования в бесп
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP

D-Link представила новый гигабитный PoE-коммутатор DGS-1010MP с увеличенным бюджетом мощности. Новая модель расширяет линейку неуправляемых гигабитных PoE-коммутаторов и предназначена для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и бе
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE

ink представила новые управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC. Устройства расширяют новую линейку управляемых гигабитных коммутаторов с 10G-п
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130

D-Link представляет новую линейку управляемых стекируемых коммутаторов 3 уровня DGS-3130. Устройства реализованы на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медны
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T

я IPTV, резервирование WAN, технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и также может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.DIR-615/T оснащен WAN-портом 10/100BASE-TX и 4 LAN-портами 10/100BASE-TX. Предусмотрен режим автоматической установки защищенного беспроводного соединения (WPS).Маршрутизатор подд
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы

D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы DGS-1210-28MP/ME и DGS-1210-52MPP/ME с увеличенным бюджетом мощности. Новые модели расширяют

23.06.2017 D-Link представила ПО с поддержкой Hot WiFi для маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1

D-Link объявила о выпуске специализированного программного обеспечения с поддержкой сервиса гостевой авторизации Hot WiFi для двухдиапазонного гигабитного маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1. Сервис Hot WiFi позволяет кафе, ресторанам, гостиницам, фитнес-центрам и другим компаниям предоставлять гостям и клиентам услуги доступа в интернет с соблюдением законодательных

03.04.2017 D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879

D-Link объявила о выпуске нового флагманского маршрутизатора AC1900 DIR-879. Как рассказали CNews в компании, устройство относится к премиум-сегменту, построено на мощной аппаратной платформе, поддерживает Wi-Fi-скорости класса AC1900, технологию интеллектуальн
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630

D-Link объявила о начале продаж управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630. Как рассказали CNews в компании, новое поколение коммутаторов поддерживает расширенный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MP
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME

Компания D-Link объявила о расширении популярной линейки управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME четырьмя новыми моделями – DGS-1210-10P/ME c поддержкой PoE, DGS-1210-12TS/ME c п
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

Компания D-Link объявила о расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в ко
14.05.2012 D-Link представил новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор premium-класса

Компания D-Link представила новый высокопроизводительный беспроводной маршрутизатор premium-класса DIR-857 HD Media Router 3000 с возможностью одновременной работы в двух частотных диапазонах

10.11.2011 D-Link представил новый беспроводной маршрутизатор для малого офиса

Компания D-Link представила новый беспроводной маршрутизатор DSL-2600U/NRU, предназначенный для организации широкополосного доступа в сеть интернет как по ADSL-технологии, так и по технологии Ethernet. По словам представителей D-Link, в устройстве реализ
23.09.2011 D-Link выпустил универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX и 3G

Компания D-Link представила новый беспроводной маршрутизатор DIR-320/NRU, предназначенный для организации проводных и беспроводных сетей для дома и офиса. DIR-320/NRU – это универсальное устройство, позволяющее выбирать наиболее удобный способ дос
23.12.2010 D-Link представил беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-815

Компания D-Link объявила о выпуске нового беспроводного двухдиапазонного маршрутизатора DIR-815 с поддержкой стандарта 802.11n. В режиме IEEE 802.11n устройство поддерживаeт одновременную работу в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает обратную совместимость с обо
17.11.2010 «Скай Линк» начал продажи адаптированного для CDMA-сети роутера Dlink DIR-320

Оператор мобильной связи «Скай Линк» пополнил линейку оборудования для интернет-доступа высокоскоростным беспроводным Wi-Fi роутером Dlink DIR-320 с программным обеспечением, разработанным D-link специально для CDMA-сети «Скай Линк». Dlink DIR-320 позволяет с помощью беспроводного 3G-модема быстро организовать интернет-дост
06.07.2010 «ГНУ/Линуксцентр» и «Wimaxstore» представили новое решения для подключения к сетям 3G и WiMAX на базе маршрутизатора D-Link DIR-320

Компании «ГНУ/Линуксцентр» и «Wimaxstore» объявили о выходе нового решения для подключения к сетям 3G и 4G WiMAX на базе беспроводного 4-х портового маршрутизатора D-Link DIR-320. Новый продукт — маршрутизатор D-Link DIR-320 с настройками для подключения двух модемов 3G либо 4G уже поступил в продажу в интернет-магазинах «ГНУ/Линуксцентра» и Wimaxs
26.01.2010 D-Link добавила поддержку WiMAX-сети Yota в новую прошивку для маршрутизатора DIR-320

Компания D-Link сообщила о выпуске новой версии программного обеспечения для маршрутизатора DIR-320. В новом ПО для DIR-320 реализована поддержка работы с сетью Yota при подключении USB-адаптера WiMAX Samsung UWC-200 к USB-порту маршрутизатора. Новая прошивка позволяет применят
22.08.2008 D-Link представил маршрутизаторы для работы в мобильных сетях 3G

Компания D-Link объявила о выпуске маршрутизаторов DIR-450 и DIR-451, предназначенных для работы в мобильных сетях третьего поколения 3G. Новые устройства будут полезны как домашним пользователям мобильного интернета, так и в корпоративн
25.07.2008 D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6

Компания D-Link сообщила о выпуске первых в мире моделей домашних маршрутизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, б
11.07.2008 D-Link выпустил новый беспроводной ADSL-маршрутизатор

Компания D-Link объявила о выпуске нового беспроводного ADSL-маршрутизатора DSL-2600U/BRU/C, предназначенного для подключения к сети интернет дома или небольшого офиса.

02.02.2007 D-Link пополнил линейку оборудования ADSL2/2+

подключение пользователей к сети интернет, а ADSL-маршрутизаторы DSL-2500U, DSL-2540U, DSL-2640U и DSL-2740B позволяют создавать защищенные домашние и офисные сети и подключаться к услугам инт
29.03.2004 D-Link обновил линейку ADSL-продуктов и расширил поставки в Китай

ния D-Link выпустила новые продукты в своей линейке ADSL-оборудования. Новые устройства, ADSL модем DSL-300T и маршрутизатор ADSL DSL-500T, основаны на наборе микросхем Texas Instruments. ADSL

03.02.2004 D-Link адаптировал SHDSL-маршрутизатор DSL-1500G для РФ

рость работы на длинных телефонных линиях в три раза, сообщила пресс-служба компании. Маршрутизатор D-Link DSL-1500G предназначен для организации широкополосного доступа коллективных или индиви
21.07.2003 D-Link представил SHDSL-маршрутизаторы DSL-1500G/DSL-1501G с интерфейсом Ethernet

  Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила семейство SHDSL-маршрутизаторов DSL-1500G/DSL-1501G, предназначенное для организации широкополосного доступа на "последней миле" коллективных или индивидуальных пользователей к корпоративной сети или интернету. DSL-1500G


Публикаций - 88, упоминаний - 202

D-Link DWR и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 392 68
ASUS - AsusTek Computer Inc 2146 7
ZyXEL Communications 308 7
Huawei 4434 6
SkyDNS - СкайДНС 44 6
Yandex - Яндекс 8914 5
Xiaomi 2139 5
ZTE Corporation 796 4
TP-Link - ТП-Линк 229 4
MikroTik 49 4
Tenda - Тенда Рус 17 3
Samsung Electronics 10916 3
Cisco Systems 5316 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9382 3
Seiko Hephaist 2 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1657 2
Dr.Web - Доктор Веб 1289 2
Microsoft Corporation 25594 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1567 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Google LLC 12509 2
Upstream 53 2
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
TRENDnet 87 1
WiMAXStore 1 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Optoma 31 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 549 1
Positive Technologies - PT SWARM 50 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 44 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
Thoma Bravo - Proofpoint 40 1
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5470 1
МегаФон 10436 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 704 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15212 1
HP Inc. 5850 1
Check Point Software Technologies 812 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 931 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 497 3
Daiwa Securities Group 16 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Charles Schwab 89 1
ABN AMRO 99 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 141 1
TÜV Rheinland Group 171 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3028 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6444 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1292 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6477 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13274 57
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6750 56
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10638 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17606 41
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3344 29
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 865 25
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3850 24
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 760 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4076 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10476 21
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1143 20
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3273 20
Web Interface - Веб-интерфейс 1965 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33433 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12797 19
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2398 18
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2244 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8596 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13948 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2207 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6784 16
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 586 16
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2382 16
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26773 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9776 14
IPv4 - Internet Protocol version 4 269 14
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 255 14
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 557 14
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 262 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6445 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3717 13
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 330 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32675 13
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 116 13
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 411 12
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 229 12
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 470 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12631 12
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 373 12
Google Android 15041 14
Яндекс.DNS 17 12
D-Link Assistant 12 12
Apple iOS 8469 11
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 177 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3087 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5467 7
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 7
ZyXEL Keenetic 50 7
D-Link Safeguard Engine 20 6
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 6
ASUS RT 22 6
D-Link LBD - Loopback Detection 33 6
D-Link ISM VLAN 15 6
ZTE MF - серия роутеров 28 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
UDPXY 4 4
Microsoft Windows 16676 3
DWR - Java библиотека 21 3
TP-Link Tether 52 3
Huawei B - серия роутеров 8 3
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 3
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 23 3
Huawei WS - серия роутеров 5 2
Huawei E - серия роутеров 37 2
D-Link D-View 10 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
JavaScript - JS - язык программирования 1375 2
Huawei HiLink 13 2
TP-Link Deco - серия роутеров 16 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 2
Zyxel LTE - серия роутеров 11 2
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 17 2
Microsoft Windows 11 788 1
Fortinet FortiGuard Services 54 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Васюк Сергей 4 1
Гоцуляк Сергей 4 1
Елин Алексей 3 1
Разов Владимир 3 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 1
Водясов Алексей 222 1
Зайцев Михаил 332 1
Дягилев Василий 84 1
Савков Леонид 32 1
Гадалов Александр 9 1
Чазов Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 162183 31
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 699 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46852 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19168 9
Россия - СФО - Новосибирск 4799 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54088 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2487 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3392 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4409 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1881 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2990 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2310 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1650 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1742 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 818 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1629 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1281 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 564 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18739 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1205 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1254 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 481 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 755 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 326 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 295 4
Япония 13701 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1284 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13696 2
Норвегия - Королевство 1848 2
Канада 5034 2
Германия - Федеративная Республика 13066 2
Китай - Тайвань 4200 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14696 2
Казахстан - Республика 5949 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1210 1
Южная Корея - Республика 6967 1
Беларусь - Белоруссия 6184 1
Швеция - Королевство 3751 1
Финляндия - Финляндская Республика 3678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8389 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32794 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12034 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56295 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5393 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2448 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5449 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5459 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1066 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11033 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3764 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10002 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6899 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20986 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11577 3
Физика - Physics - область естествознания 2894 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 871 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1684 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2219 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3047 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4506 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2646 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3745 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3335 1
Английский язык 6954 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8069 1
Blacklist - Чёрный список 696 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52360 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2120 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7221 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7184 1
Аренда 2624 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 947 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 178 1
Аудит - аудиторский услуги 3283 1
Металлы - Медь - Copper 845 1
Металлы - Серебро - Silver 815 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3049 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1677 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2161 1
Айсберг - Eisberg 196 1
CNews - ZOOM.CNews 1858 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6060 1
BleepingComputer - Издание 444 1
ComputerWorld 144 1
Juniper Research 558 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3852 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 353 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Tolly Group 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1162 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 301 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 46 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Международный женский день - 8 марта 413 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1440608, в очереди разбора - 729354.
Создано именных указателей - 194068.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

