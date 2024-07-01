Новый функционал Band Steering в маршрутизаторах D-Link Компания D-Link реализовала функционал Band Steering в маршрутизаторах серии DIR. Band Steering позволяет улучшить производительность в беспроводных сетях с высокой плотностью пользователей за счет переподключения Wi-Fi-клиентов между частотными диапазонами 2,4 и 5 ГГц

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по VPN. Об этом CNews

D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новинк

D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition. Новинки предназначены для применения в малом и среднем бизнесе, удаленных по

D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi для проведения бизнес-переговоров, през

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинк

Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802

D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615 Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным т

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615/X. Маршрутизатор реализован на новой аппаратной платформе, оснащен современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link, и соответствует а

D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R 50U/R оборудован 4 портами LAN 10/100BASE-TX (один из которых может быть назначен в качестве WAN) и DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к ADSL-линии. Внешние всенаправленные антенны с к

D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов D-Link объявила о начале продаж гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов DGS-1100-10MP/C, DGS-1100-26MP/C, DGS-1100-26MPP/C новой аппаратной версии. Новинки предназна

D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1000BASE-T (любой из которых может быть назначен WAN-портом, но не более одного WAN на устройство), DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к VDSL-линии и разъемом USB 2.0. DSL-245GR оборуд

D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO D-link представила гибридный маршрутизатор DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами для использования в бесп

D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP D-Link представила новый гигабитный PoE-коммутатор DGS-1010MP с увеличенным бюджетом мощности. Новая модель расширяет линейку неуправляемых гигабитных PoE-коммутаторов и предназначена для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и бе

D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE ink представила новые управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC. Устройства расширяют новую линейку управляемых гигабитных коммутаторов с 10G-п

D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 D-Link представляет новую линейку управляемых стекируемых коммутаторов 3 уровня DGS-3130. Устройства реализованы на современной производительной аппаратной платформе с 4 uplink-портами 10G SFP+, 2 uplink-портами 10G Base-T и высокой плотностью гигабитных оптических и медны

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T я IPTV, резервирование WAN, технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и также может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.DIR-615/T оснащен WAN-портом 10/100BASE-TX и 4 LAN-портами 10/100BASE-TX. Предусмотрен режим автоматической установки защищенного беспроводного соединения (WPS).Маршрутизатор подд

D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы DGS-1210-28MP/ME и DGS-1210-52MPP/ME с увеличенным бюджетом мощности. Новые модели расширяют

D-Link представила ПО с поддержкой Hot WiFi для маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1 D-Link объявила о выпуске специализированного программного обеспечения с поддержкой сервиса гостевой авторизации Hot WiFi для двухдиапазонного гигабитного маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1. Сервис Hot WiFi позволяет кафе, ресторанам, гостиницам, фитнес-центрам и другим компаниям предоставлять гостям и клиентам услуги доступа в интернет с соблюдением законодательных

D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879 D-Link объявила о выпуске нового флагманского маршрутизатора AC1900 DIR-879. Как рассказали CNews в компании, устройство относится к премиум-сегменту, построено на мощной аппаратной платформе, поддерживает Wi-Fi-скорости класса AC1900, технологию интеллектуальн

D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 D-Link объявила о начале продаж управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630. Как рассказали CNews в компании, новое поколение коммутаторов поддерживает расширенный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MP

D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME Компания D-Link объявила о расширении популярной линейки управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME четырьмя новыми моделями – DGS-1210-10P/ME c поддержкой PoE, DGS-1210-12TS/ME c п

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet Компания D-Link объявила о расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в ко

D-Link представил новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор premium-класса Компания D-Link представила новый высокопроизводительный беспроводной маршрутизатор premium-класса DIR-857 HD Media Router 3000 с возможностью одновременной работы в двух частотных диапазонах

D-Link представил новый беспроводной маршрутизатор для малого офиса Компания D-Link представила новый беспроводной маршрутизатор DSL-2600U/NRU, предназначенный для организации широкополосного доступа в сеть интернет как по ADSL-технологии, так и по технологии Ethernet. По словам представителей D-Link, в устройстве реализ

D-Link выпустил универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX и 3G Компания D-Link представила новый беспроводной маршрутизатор DIR-320/NRU, предназначенный для организации проводных и беспроводных сетей для дома и офиса. DIR-320/NRU – это универсальное устройство, позволяющее выбирать наиболее удобный способ дос

D-Link представил беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-815 Компания D-Link объявила о выпуске нового беспроводного двухдиапазонного маршрутизатора DIR-815 с поддержкой стандарта 802.11n. В режиме IEEE 802.11n устройство поддерживаeт одновременную работу в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает обратную совместимость с обо

«Скай Линк» начал продажи адаптированного для CDMA-сети роутера Dlink DIR-320 Оператор мобильной связи «Скай Линк» пополнил линейку оборудования для интернет-доступа высокоскоростным беспроводным Wi-Fi роутером Dlink DIR-320 с программным обеспечением, разработанным D-link специально для CDMA-сети «Скай Линк». Dlink DIR-320 позволяет с помощью беспроводного 3G-модема быстро организовать интернет-дост

«ГНУ/Линуксцентр» и «Wimaxstore» представили новое решения для подключения к сетям 3G и WiMAX на базе маршрутизатора D-Link DIR-320 Компании «ГНУ/Линуксцентр» и «Wimaxstore» объявили о выходе нового решения для подключения к сетям 3G и 4G WiMAX на базе беспроводного 4-х портового маршрутизатора D-Link DIR-320. Новый продукт — маршрутизатор D-Link DIR-320 с настройками для подключения двух модемов 3G либо 4G уже поступил в продажу в интернет-магазинах «ГНУ/Линуксцентра» и Wimaxs

D-Link добавила поддержку WiMAX-сети Yota в новую прошивку для маршрутизатора DIR-320 Компания D-Link сообщила о выпуске новой версии программного обеспечения для маршрутизатора DIR-320. В новом ПО для DIR-320 реализована поддержка работы с сетью Yota при подключении USB-адаптера WiMAX Samsung UWC-200 к USB-порту маршрутизатора. Новая прошивка позволяет применят

D-Link представил маршрутизаторы для работы в мобильных сетях 3G Компания D-Link объявила о выпуске маршрутизаторов DIR-450 и DIR-451, предназначенных для работы в мобильных сетях третьего поколения 3G. Новые устройства будут полезны как домашним пользователям мобильного интернета, так и в корпоративн

D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6 Компания D-Link сообщила о выпуске первых в мире моделей домашних маршрутизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, б

D-Link выпустил новый беспроводной ADSL-маршрутизатор Компания D-Link объявила о выпуске нового беспроводного ADSL-маршрутизатора DSL-2600U/BRU/C, предназначенного для подключения к сети интернет дома или небольшого офиса.

D-Link пополнил линейку оборудования ADSL2/2+ подключение пользователей к сети интернет, а ADSL-маршрутизаторы DSL-2500U, DSL-2540U, DSL-2640U и DSL-2740B позволяют создавать защищенные домашние и офисные сети и подключаться к услугам инт

D-Link обновил линейку ADSL-продуктов и расширил поставки в Китай ния D-Link выпустила новые продукты в своей линейке ADSL-оборудования. Новые устройства, ADSL модем DSL-300T и маршрутизатор ADSL DSL-500T, основаны на наборе микросхем Texas Instruments. ADSL

D-Link адаптировал SHDSL-маршрутизатор DSL-1500G для РФ рость работы на длинных телефонных линиях в три раза, сообщила пресс-служба компании. Маршрутизатор D-Link DSL-1500G предназначен для организации широкополосного доступа коллективных или индиви