Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

На сайте Microsoft появилась статья, в которой раскрыты, вероятно, подлинные требования Windows 11 к «железу» ПК. В ней сказано, что 16 ГБ – это минимальный объем, чтобы можно было не только печатать на ноутбуке, но еще и немного играть, а лучше всего и вовсе 32 ГБ. Microsoft оперативно удалила эту статью, но пользователей она взбесила.



32 или 4 ГБ – разницы нет

С сайта корпорации Microsoft без предупреждения исчезла статья, в которой черной по белому написано, что для полноценной работы в Windows 11 нужно не меньше 16 ГБ оперативной памяти, пишет профильный портал Windows Latest. Иными словами, 16 ГБ – это «базовый минимум», которого должно хватить и на работу с документами, и на веб-серфинг, и даже немного на видеоигры, по мнению Microsoft.

В той же статье говорилось, что 16 ГБ – это уже совсем мало, и лучше обзавестись «машиной» с 32 ГБ. Где пользователям взять деньги на такой объем ОЗУ на фоне ее безудержного удорожания, Microsoft не уточнила.

Статью Microsoft разместила в апреле 2026 г., и наткнувшиеся на нее пользователи приходили в ярость. С нынешними ценами на память собрать ПК с 16 и тем более 32 ГБ RAM или купить готовое решение с таким объемом памяти финансово под силу не каждому.

Софтверный гигант не стал ничего комментировать. Вместо этого скандальная статья без лишнего шума исчезла с его сайта, да так надежно, что даже в «Интернет-архиве» не осталось ее копии.

microsoft.com Не исключено, что скоро в требованиях Windows 11 4 ГБ ОЗУ заменят на 16 ГБ

Также на сайте Microsoft есть официальный список системных требований к Windows 11. исходя из него, ОС нужно минимум 4 ГБ ОЗУ, но лучше все же 8 ГБ. Однако статья с упоминанием 16 и 32 ГБ тоже может быть недалека от истины.

Прожорливый ИИ

Как пишет Windows Latest, удаленная статья Microsoft могла быть не написана, а всего лишь сгенерирована нейросетью. По случайности Microsoft очень активно подталкивает потребителей к покупке новых компьютеров, имеющих маркировку Copilot+. Так называется ее раздражающий всех искусственный интеллект, который она встроила почти в каждый свой продукт.

Наклейка Copilot+ на ПК или ноутбуке означает, что в его составе есть нейрочип, способный выполнять ИИ-задачи. И для таких «машин» 16 ГБ – это действительно минимальный объем оперативной памяти, о чем прямо говорится в спецификациях.

Также нельзя не отметить, что Windows 11 не обучена экономно расходовать оперативную память. Минимальных 4 ГБ хватит лишь самой системе и паре вкладок в браузере. Ранее Microsoft признала эту проблему и пообещала найти решение, но дело с мертвой точки пока не сдвинулось.

Сторонние программы тоже часто очень неоптимизированы. В первую очередь это касается браузера Chrome, потребляющего десятки а иногда и сотни мегабайт ОЗУ на каждую открытую в нем вкладку. Google годами обещает починить это, но в итоге ничего не меняется.

То же касается и программ, созданных во фреймворке Electron. Их разработчики тоже почти всегда пренебрегают оптимизацией.

До Ubuntu пока далеко

В итоге реальный минимальный объем ОЗУ для ПК на Windows 11 в 2026 г. – это никак не 4 ГБ, и даже 8 ГБ зачастую будет мало, если, к примеру, открывать больше 10 вкладок в браузере одновременно. Словом, Microsoft отчасти была права, назвав 16 ГБ RAM базовым минимумом.

Тем не менее, в официальных спецификациях системы по-прежнему гордо красуются 4 ГБ RAM. На фоне недавних изменений в Linux Ubuntu для Microsoft это теперь своего рода достижение.

В апреле 2026 г. CNews писал, что компания Canonical, разработчик Ubuntu, повысила минимальный требуемый объем ОЗУ с прежних 4 ГБ до 6 ГБ. Ubuntu – это самый известный в мире дистрибутив Linux, на его основе сделаны другие ОС, например, Linux Mint.

Canonical не смогла внятно объяснить, почему так сильно выросли требования к «железу». Других дистрибутивов Linux это пока не коснулось.