Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая

В Ubuntu Linux выросли системные требования – теперь этой ОС нужно не меньше 6 ГБ ОЗУ, хотя раньше ей хватало и 4 ГБ. И это – в самый разгар дефицита оперативной памяти. Даже у Windows 11 более щадящие требования – она может обойтись 4 ГБ RAM. А некоторым популярным дистрибутивам Linux хватит и меньшего объема – Debian обходится 1 ГБ.

Аппетиты растут

Компания Canonical в полтора раза увеличила минимальный требуемый объем оперативной памяти для ОС Ubuntu Linux, пишет Tom’s Hardware. Отныне эта ОС входит в число самых «прожорливых» на мировом рынке, так как для работы ей нужно хотя бы 6 ГБ ОЗУ.

С одной стороны, это не так уж и много – большинство современных ПК и ноутбуков поставляются как минимум с 8 ГБ ОЗУ, и даже новый бюджетный Apple MacBook Neo располагает таким объемом RAM. С другой – на мировом рынке кризис оперативной памяти, она бесконечно дорожает, хотя и с небольшими перерывами, а купить ее из-за дефицита становится все сложнее. Это следствие быстрого роста индустрии искусственного интеллекта.

Важно сделать акцент на том, что Canonical повысила минимальные требования к оперативной памяти для Ubuntu без предупреждения. Она просто втихаря подправила документацию к этой ОС. Нововведение распространяется на сборку Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) и все последующие релизы, вплоть до нового повышения системных требований, дата которого пока не установлена. Ранее выпущенные версии Ubuntu не будут потреблять больше ОЗУ.

Ubuntu и старые ПК теперь не очень совместимы

Ubuntu – самый популярный дистрибутив Linux. Согласно статистике портала EnterpriseAppsToday, к началу 2025 г. он занимал 33,% рынка против 16% у Debian (второе место) и 9,3% у CentOS (третье место).

А как хорошо все начиналось

Долгое время Ubuntu была одной из самых экономичных операционных систем из ныне существующих. Она вполне могла обходиться лишь 4 ГБ оперативной памяти – более того, она делала так на протяжении восьми лет, с 2018 г.

В том году состоялся предыдущий рост системных требований. Тогда вышла Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), требующая 4 ГБ ОЗУ. До этого минимальный объем оперативной памяти для Linux составлял всего-навсего 1 ГБ, как это было прописано в требованиях Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) в 2014 г.

Это означало, что Ubuntu можно было устанавливать на совсем древние компьютеры, которые уже не тянут Windows, притом даже без апгрейда. Отныне это в прошлом.

Все еще хуже

Ubuntu – это самый популярный Linux-дистрибутив в мире. Именно на него чаще всего переходят желающие отказаться от Windows. Но теперь Ubuntu нужно больше «железа», чем Windows 11.

Операционка Microsoft вышла в конце 2021 г. и прославилась в первую очередь своими очень завышенными системными требованиями. К тому же сама Microsoft активно ищет и закрывает лазейки, позволяющие устанавливать Windows 11 на старые компьютеры.

Между тем, минимальный требуемый объем ОЗУ для Windows 11 составляет всего 4 ГБ, а минимальная тактовая частота процессора – лишь 1 ГГц.

Для сравнения, у Ubuntu это 6 ГБ и 2,5 ГГц соответственно. В то же время ей нужно 25 ГБ свободного места на диске, тогда как Windows 11 запрашивает минимум 64-гигабайтный накопитель – после чистой установки она вполне может занимать более 30 ГБ.

Не виноватая я

Canonical попыталась оправдать повышение минимальных системных требований, свалив всю вину на разработчиков стороннего ПО. Она обвинила в этом авторов браузеров, а также обновленной графической среды GNOME – мол, именно из-за них система будет расходовать больше RAM.

Как пишет Tom’s Hardware, Ubuntu 26.04 LTS не будет воротить нос от компьютеров менее чем с 6 ГБ оперативной памяти. Она установится на них и даже будет запускаться и работать, но вот стабильной и высокой производительности на таких ПК от нее ждать не стоит.

Разработчики подтвердили, что на совсем старых ПК новая версия Ubuntu работает, но очень медленно. Они протестировали ее на машине с 2 ГБ RAM.

Пора прощаться?

Ubuntu – самый известный и самый популярный дистрибутив Linux, но увеличение требований к ОЗУ в эпоху ее дефицита и дороговизны может заставить пользователей обратить свой взор на другие дистрибутивы. Очень многие из них способны работать на ПК с крошечным по меркам 2026 г. объемом оперативной памяти.

Например, знаменитый Linux Mint, который основан на Ubuntu, вполне способен обойтись 4 ГБ ОЗУ, а Debian хватит и 1 ГБ. К слову, Ubuntu – это форк Debian.

Даже в рамках семейства Ubuntu есть гораздо менее «прожорливые» дистрибутивы. К примеру, это Lubuntu, который перманентно развивается с 2008 г. Это существенно облегченная версия Ubuntu, из которой вырезали тяжелую оболочку GNOME и заменили ее на гораздо более легкую LXDE. В 2018 г. с релизом Lubuntu 18.10, состоялся переход на графическую среду LXQt.

К моменту выхода материала Lubuntu был доступен в версии 25.10, дебютировавшей в конце 2025 г. Она требует всего 1 ГБ оперативной памяти, процессор с частотой 1 ГГц и чуть менее 10 ГБ свободного дискового пространства. 23 апреля 2026 г. ожидается релиз версии 26.04 LTS, которая будет поддерживаться разработчиками в течение трех лет, до апреля 2029 г. Повышение системных требований для этого дистрибутива пока не заявлено.