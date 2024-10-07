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Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot


07.10.2024 Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, разработала ИИ-помощника Copilot для быстрого старта рекламных кампаний в Hybrid Platform. Он работает по заданным пользователем параметрам и KPI. С помощью Copilot клиенты Hybrid смогут оптимизировать бюджет, а
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео

Copilot по-русски Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании собственного ассистента программиста – аналога Copilot американской Microsoft. Проект носит название Yandex Code Assistant. В настоящее время «Яндекс» уже обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Yandex Code Assistant,
27.08.2024 ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи

Был судебный репортер, стал рецидивист Журналист Мартин Бернклау (Martin Bernklau) стал жертвой ИТ-инструмента на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Об этом в конце августа 2024 г. пишет издание Swt. Сервис даже выдал оценочные суждения, заявив Бернклау, что наличие семьи у человека с таким криминальным прошлым - это «плохо». В кон
21.08.2024 Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ

ИИ на страже безопасности Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий корпорации Microsoft, внедрил новый инструмент Copilot Autofix на основе искусственного интеллекта. Как пишет портал TechSpot, он предназначен для поиска и устранения уязвимостей в программном коде. Проблема «дыр» в современном ПО с каждым

16.08.2024 ИИ-ассистент «Битрикс24» CoPilot стал доступен для всех клиентов компании

«Битрикс24» добавил CoPilot в коробочную версию продукта. Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяет на собственном сервере пользоваться функционалом системы: корпоративным порталом, внутренни
02.08.2024 Microsoft мучает пользователей. В важнейший элемент интерфейса Windows встроят функцию, от которой спешит избавиться весь мир

«Пуск» никак не оставят в покое Корпорация Microsoft планирует встроить своего помощника Copilot прямо в меню «Пуск», над которым и без того постоянно экспериментирует, пишет профильный портал Windows Insider. В последние месяцы, как подметили эксперты портала, она пытается интегри
19.06.2024 AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра Xplain AI Copilot

Компания AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра — Xplain AI Copilot. Решение создано на базе генеративных нейросетей и позволит оператору контактного центра экономить в среднем до 20 часов в месяц на поиске информации для обработки обращений клиентов в

01.04.2024 Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

Конгресс запрещает Copilot Сотрудникам и членам Палаты представителей Конгресса США теперь запрещено использоват
25.03.2024 Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов

Не на рабочем столе, а в корзине На Microsoft обрушился шквал критики со стороны пользователей – они ругают ее за решение встроить голосового помощника Copilot прямо в панель задач, основной элемент интерфейса Windows, который всегда перед глазами. Как пишет профильный портал MSPowerUser, большинство пользователей мечтают видеть иконку Copi
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

– сказали CNews в банке. GitVerse – это интернет-сервис, и работает он в браузере. Разработчики рекомендуют пользоваться им через Firefox, Edge, Chrome, Safari или через российский «Яндекс Браузер». Copilot больше не нужен Одна из ключевых функций нового российского репозитория – это GigaCode, виртуальный помощник программиста. Это своего рода аналог Copilot в GitHub, который с лета
12.01.2024 Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос

Технологии во вред Программист Рашад Филизер (Rashad Philizaire) обнаружил, что помощники разработчиков ПО, будь то нашумевший Copilot или многочисленные его аналоги, несут им больше вреда, нежели пользы. На своем личном сайте (rashadphz.com) он подробно описал то, как постоянное использование таких сервисов ведет к пр
05.01.2024 Впервые за 30 лет на клавиатуру ПК добавят новую обязательную клавишу. Видео

е персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11. На ней появится новая клавиша Copilot — «точка входа в мир искусственного интеллекта на ПК». Об этом написал TechCrunch. «П
05.12.2023 «Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний

«Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний. Новинка поможет в любых задачах – предложит идею, расшифрует записи звонков, отредактирует текст, сформирует задачу, напишет пост. CoPilot

02.11.2023 Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей

ем иконок приложений и документов на рабочем столе при попытке запуска программы-ассистента Windows Copilot, пишет Bleeping Computer. Проблема затрагивает ПК, выводящие изображения на несколько
30.10.2023 Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы

ника с искусственным интеллектом (ИИ), напоминающего по своим возможностям ChatGPT, - Microsoft 365 Copilot. Среди его возможностей - суммирование содержания встреч в Microsoft Teams, подготовк
10.10.2023 Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки

crosoft теряла огромные деньги на одном из своих первых ИИ-сервисов – помощнике программиста GitHub Copilot. В течение первых нескольких месяцев 2023 г. убытки компании в среднем составляли око
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

Компания Just AI, участник рынка разговорного ИИ, представляет Jay CoPilot – инструмент для взаимодействия с нейросетями. В интерфейсе «Джей» все сервисы представлены в виде удобных приложений, позволяющих решать конкретные бизнес-задачи. В основе приложений л
01.09.2023 Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов

Отечественный заменитель Copilot В России появится отечественный искусственный интеллект для помощи программистам в написании кода. Как пишет «Коммерсант», это будет аналог американского сервиса Copilot от прина
20.03.2023 Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным

Программирование для ленивых Корпорация Microsoft внедрила виртуального ассистента программиста Copilot в свою платформу написания приложений на языке PowerFX – в Power Platform. Эта разработка позиционируется именно как помощник программиста, но на деле она способна выполнить основной об
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц

Copilot для бизнеса стал общедоступным Хостинг ИТ-проектов GitHub, принадлежащий Microsoft, открыл доступ к помощнику программиста Copilot всем желающим из числа представителей бизнеса. Начать пользоваться Copilot for Business, упрощающим написание кода, можно оформив подписку, которая обойдется в $19 в месяц за одн
17.10.2022 Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой

Copilot пойман с поличным Сервис Copilot, помогающий начинающим программистам гораздо быстрее писать код за счет подсказок, уличили в открытом воровстве чужого кода. В частности, об этом в своем Twitter написал разработчик Тим
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео

Виртуальный коллега-программист Корпорация Microsoft разработала нейросетевого помощника программиста, который позволит упростить процесс написания кода. Проект получил название Copilot (второй пилот – англ.), и в его основе лежат технологии искусственного интеллекта стартапа Open AI. Copilot развернут на базе GitHub, одного из крупнейших в мире Git-репозиториев
28.10.2009 Navteq заключила контракт с ALK Technologies

цифровых карт компания Navteq подписала контракт с ALK Technologies, в рамках которого Navteq будет предоставлять картографические данные и связанный контент для навигационных решений компании ALK – CoPilot Live GPS. Эта договоренность стала логичным продолжением давнего и успешного сотрудничества между двумя компаниями. Решение CoPilot Live доступно как для потребителей, так и проф

Публикаций - 115, упоминаний - 127

Microsoft 365 Copilot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 68
GitHub 814 47
OpenAI 217 27
Google LLC 11775 17
Amazon Inc - Amazon.com 2998 8
Yandex - Яндекс 7339 8
Intel Corporation 12197 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 8
Apple Inc 12099 7
Qualcomm Technologies 1822 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Nvidia Corp 3487 5
Google DeepMind 46 4
X Corp - Twitter 2845 4
i-Free Just AI 31 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Oracle Corporation 6687 3
Alphabet 130 3
JetBrains 66 3
Rubbles - Раблз 33 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
ИИ-Технологии 104 3
HTC Corporation 1499 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
ALK Technologies 4 2
Pioneer Corporation 423 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
Salesforce.com 427 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Цифра ГК 2426 2
Adobe Systems 1549 2
ДОК 828 2
Valve Software 207 2
HP Inc. 5685 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 9
Unsplash 762 8
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Ferrari NV 157 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Резонанс НПП 370 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Верный - торговая сеть 291 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 19 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
Assist - Ассист 209 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
BNK Financial Group - Kyongnam Bank 1 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
LEGO 244 1
GoodWill 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 4
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