Microsoft 365 Copilot

Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, разработала ИИ-помощника Copilot для быстрого старта рекламных кампаний в Hybrid Platform. Он работает по заданным пользователем параметрам и KPI. С помощью Copilot клиенты Hybrid смогут оптимизировать бюджет, а

Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео Copilot по-русски Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании собственного ассистента программиста – аналога Copilot американской Microsoft. Проект носит название Yandex Code Assistant. В настоящее время «Яндекс» уже обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Yandex Code Assistant,

ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи Был судебный репортер, стал рецидивист Журналист Мартин Бернклау (Martin Bernklau) стал жертвой ИТ-инструмента на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Об этом в конце августа 2024 г. пишет издание Swt. Сервис даже выдал оценочные суждения, заявив Бернклау, что наличие семьи у человека с таким криминальным прошлым - это «плохо». В кон

Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ ИИ на страже безопасности Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий корпорации Microsoft, внедрил новый инструмент Copilot Autofix на основе искусственного интеллекта. Как пишет портал TechSpot, он предназначен для поиска и устранения уязвимостей в программном коде. Проблема «дыр» в современном ПО с каждым

ИИ-ассистент «Битрикс24» CoPilot стал доступен для всех клиентов компании «Битрикс24» добавил CoPilot в коробочную версию продукта. Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяет на собственном сервере пользоваться функционалом системы: корпоративным порталом, внутренни

Microsoft мучает пользователей. В важнейший элемент интерфейса Windows встроят функцию, от которой спешит избавиться весь мир «Пуск» никак не оставят в покое Корпорация Microsoft планирует встроить своего помощника Copilot прямо в меню «Пуск», над которым и без того постоянно экспериментирует, пишет профильный портал Windows Insider. В последние месяцы, как подметили эксперты портала, она пытается интегри

AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра Xplain AI Copilot Компания AutoFAQ представила GPT-помощника для специалистов контактного центра — Xplain AI Copilot. Решение создано на базе генеративных нейросетей и позволит оператору контактного центра экономить в среднем до 20 часов в месяц на поиске информации для обработки обращений клиентов в

Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК Конгресс запрещает Copilot Сотрудникам и членам Палаты представителей Конгресса США теперь запрещено использоват

Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов Не на рабочем столе, а в корзине На Microsoft обрушился шквал критики со стороны пользователей – они ругают ее за решение встроить голосового помощника Copilot прямо в панель задач, основной элемент интерфейса Windows, который всегда перед глазами. Как пишет профильный портал MSPowerUser, большинство пользователей мечтают видеть иконку Copi

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем – сказали CNews в банке. GitVerse – это интернет-сервис, и работает он в браузере. Разработчики рекомендуют пользоваться им через Firefox, Edge, Chrome, Safari или через российский «Яндекс Браузер». Copilot больше не нужен Одна из ключевых функций нового российского репозитория – это GigaCode, виртуальный помощник программиста. Это своего рода аналог Copilot в GitHub, который с лета

Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос Технологии во вред Программист Рашад Филизер (Rashad Philizaire) обнаружил, что помощники разработчиков ПО, будь то нашумевший Copilot или многочисленные его аналоги, несут им больше вреда, нежели пользы. На своем личном сайте (rashadphz.com) он подробно описал то, как постоянное использование таких сервисов ведет к пр

Впервые за 30 лет на клавиатуру ПК добавят новую обязательную клавишу. Видео е персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11. На ней появится новая клавиша Copilot — «точка входа в мир искусственного интеллекта на ПК». Об этом написал TechCrunch. «П

«Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний «Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний. Новинка поможет в любых задачах – предложит идею, расшифрует записи звонков, отредактирует текст, сформирует задачу, напишет пост. CoPilot

Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей ем иконок приложений и документов на рабочем столе при попытке запуска программы-ассистента Windows Copilot, пишет Bleeping Computer. Проблема затрагивает ПК, выводящие изображения на несколько

Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы ника с искусственным интеллектом (ИИ), напоминающего по своим возможностям ChatGPT, - Microsoft 365 Copilot. Среди его возможностей - суммирование содержания встреч в Microsoft Teams, подготовк

Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки crosoft теряла огромные деньги на одном из своих первых ИИ-сервисов – помощнике программиста GitHub Copilot. В течение первых нескольких месяцев 2023 г. убытки компании в среднем составляли око

Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса Компания Just AI, участник рынка разговорного ИИ, представляет Jay CoPilot – инструмент для взаимодействия с нейросетями. В интерфейсе «Джей» все сервисы представлены в виде удобных приложений, позволяющих решать конкретные бизнес-задачи. В основе приложений л

Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов Отечественный заменитель Copilot В России появится отечественный искусственный интеллект для помощи программистам в написании кода. Как пишет «Коммерсант», это будет аналог американского сервиса Copilot от прина

Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным Программирование для ленивых Корпорация Microsoft внедрила виртуального ассистента программиста Copilot в свою платформу написания приложений на языке PowerFX – в Power Platform. Эта разработка позиционируется именно как помощник программиста, но на деле она способна выполнить основной об

Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц Copilot для бизнеса стал общедоступным Хостинг ИТ-проектов GitHub, принадлежащий Microsoft, открыл доступ к помощнику программиста Copilot всем желающим из числа представителей бизнеса. Начать пользоваться Copilot for Business, упрощающим написание кода, можно оформив подписку, которая обойдется в $19 в месяц за одн

Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой Copilot пойман с поличным Сервис Copilot, помогающий начинающим программистам гораздо быстрее писать код за счет подсказок, уличили в открытом воровстве чужого кода. В частности, об этом в своем Twitter написал разработчик Тим

Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео Виртуальный коллега-программист Корпорация Microsoft разработала нейросетевого помощника программиста, который позволит упростить процесс написания кода. Проект получил название Copilot (второй пилот – англ.), и в его основе лежат технологии искусственного интеллекта стартапа Open AI. Copilot развернут на базе GitHub, одного из крупнейших в мире Git-репозиториев