Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186442
ИКТ 14456
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26453
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Касамара Валерия


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Как развиваются ИИ-профессии: тренды и сценарии 1
15.05.2024 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли Весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
21.11.2017 Более 80 тысяч регистраций подано на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» за 2 недели 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Касамара Валерия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8417 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2991 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1464 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18012 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 1
Безбогов Сергей 60 1
Бунина Елена 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 2
Россия - РФ - Российская федерация 156582 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2189 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 949 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18539 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4265 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51210 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1194 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2792 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31830 1
Образование в России 2550 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5305 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 356 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1253 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404554, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще