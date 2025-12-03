Как развиваются ИИ-профессии: тренды и сценарии

ИТ-специалисты никогда не видели угрозы в ИИ. Согласно данным совместного исследования компании Selecty, специализирующейся на ИТ-аутсорсинге, и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 70% воспринимают его как инструмент, и в том числе собственного развития. Среди ИТ-специалистов, готовых пройти переквалификацию, 89% опрошенных заинтересованы в повышении компетенций именно в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Тренд формируется на фоне интереса работодателей, предлагающих высокий уровень зарплаты. Лидерами в рейтинге стали банки, интернет-сервисы и телекоммуникации. Похожая картина и в топ-3 отраслей — передовиков ИИ, где на первом месте торговля, на втором — информация и связь, на третьем — финансы.

«Прикладная ИИ-экспертиза для зрелой автоматизации стоит очень дорого, — сказала Дарья Кудрявцева, директор по персоналу ГК Selecty. — Для бизнеса, где ИТ не является профильным направлением, зачастую проблематично выставить ясное техническое задание на внедрение ИИ. А найм эксперта в штат может быть неоправданно дорог на первых этапах. В таком контексте оптимальным является проектное трудоустройство ИТ-специалиста через вендора».

Подтверждают этот тезис и цифры НИУ ВШЭ: самостоятельной разработкой занимаются лишь 23% компаний, большинство предпочитает отдавать разработку на сторону (56%) или покупать готовое ПО (55%).

По словам Дарьи Кудрявцевой, концентрация задач «в одних руках» приводит к стремительной профессиональной эволюции: «Еще в 2021 г. были новыми специальности инженеров по машинному обучению (ML Engineer), по обработке естественного языка (NLP Specialist), экспертов по этике ИИ. Спустя четыре года картинка существенно изменилась, и запрос работодателей на экспертов в ИИ обретает четкие цифровые профили и грейды: предложение для специалиста уровня junior для большинства распространенных специализаций , связанных с ИИ, составляет 150 тыс. руб., для позиций middle — 250 тыс. руб. Несмотря на малый срок жизни профессий, часть специалистов успела дорасти до уровня senior , поскольку многие из них переходили в ИИ-сферу, имея достойный стаж в ИТ-сфере. Например, большой поток переходов был в бэкенд-разработке. Для кандидатов уровня senior актуальный оффер стартует от 350 тыс. руб. Архитекторы, занимающиеся проектированием сложных ИИ-систем, зарабатывают от 550 до 700 тыс. руб., senior ML-инженер — в среднем 600 тыс. руб., по сравнению с ним зарплата специалиста в области LLM и генеративного искусственного интеллекта может быть на 20–30% выше».

Поскольку ИИ имеет стратегическую роль в бизнес-моделях, а затраты высоки и требуют контроля, на стороне потребителей ИИ-технологий появился спрос на директоров по искусственному интеллекту. Их зона ответственности выходит далеко за рамки внедрения отдельных алгоритмов: от построения инфраструктуры и архитектуры данных до интеграции ИИ в ключевые процессы и продуктовое портфолио. Предложение для соискателя на должность директора по ИИ в крупной компании может составлять один млн руб. Острый дефицит обоснован узостью индивидуальных требований. Одни работодатели делают акцент на опыте из закрытых высокотехнологичных структур, другим интереснее кандидаты из компаний, фокусирующихся на прикладной разработке в ИИ или AppSec.

Еще одно направление развития профессий находится на границе между созданием и внедрением ИИ. Внешняя разработка требует подключения людей, глубоко погруженных в специфику той сферы, которая подвергается «ИИ-прокачке». Это может быть маркетинг, логистика или бухгалтерия, поясняет Дарья и приводит пример трансфункционального перехода в Selecty: «Девушка, наш молодой рекрутер, увлекалась изучением темы ИИ и пробовала разные инструменты для поиска кандидатов. Сначала она просто делилась опытом с коллегами, а через полгода ее “встроили” в команду по разработке HR-платформы уже в роли аналитика».

У подобных направлений HR-эволюции есть много сценариев, считает эксперт. С одной стороны, ИИ-интеграция будет углубляться, а значит, «внешний» эксперт должен будет продолжать поиски зон для приложения технологий внутри операционной деятельности. С другой — за этапом разработки следует этап внедрения, поэтому такие специалисты будут востребованы уже на стороне компаний-заказчиков, которым потребуется обучать персонал работе с ИИ.

Самым труднопрогнозируемым направлением становится зарождение профессий на стыке ИИ и искусства. Валерия Касамара, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», приводит в пример цифрового архивиста, применяющего ИИ для реконструкции культурных артефактов; медиакуратора ИИ-платформ, формирующего смысловую и визуальную репрезентации произведений, созданных нейросетями; арт-инженера театров и музеев, проектирующего решения в сфере ИИ-инсталляции и генеративной графики.