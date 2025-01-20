Selecty Селекти
ГК Selecty специализируется на рекрутинге и аутсорсинге IT-персонала для российских и международных компаний.
Selecty и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Долгалев Эдуард 6 4
|Федоткин Арсений 2 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Ульянов Николай 112 1
|Аверьянихин Артур 2 1
|Малыхин Михаил 2 1
|Воронин Павел 136 1
|Сартаков Михаил 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Березин Максим 111 1
|Семенов Александр 144 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Спирин Антон 61 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Жучков Эдуард 12 1
|Березин Евгений 10 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Князев Сергей 7 1
|Карпов Роман 59 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Власова Юлия 7 1
|Пугачева Ольга 7 1
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