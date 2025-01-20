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Selecty Селекти

Selecty - Селекти

ГК Selecty специализируется на рекрутинге и аутсорсинге IT-персонала для российских и международных компаний.


20.01.2025 Ва-банк: 44 % российских айтишников стремятся в финтех 2
18.11.2024 Эдуард Долгалев, Selecty: Сегодня в России идет замена практически всего ИТ-ландшафта 1
24.10.2024 56% российских ИТ-специалистов ждут обострения кадрового дефицита 2
05.06.2024 ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка 2
19.02.2024 Арсений Федоткин, Selecty: Спрос на ИТ-специалистов будет расти, несмотря на активное внедрение ИИ 3
23.10.2023 Развенчивая мифы: все об аутсорсинге в России 3
25.07.2023 Исходный код идеальной работы: исследование мнений на рынке ИТ-вакансий 2
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
14.06.2023 ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса 2
15.12.2022 Арсений Федоткин, Selecty: В сфере ИТ вполне вероятно возвращение «рынка кандидата» 2
28.02.2022 Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

Selecty и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
ИКС 318 1
TrueConf - ТруКонф 396 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
i-Free Just AI 31 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Cisco Systems 5114 1
8213 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Comindware - Колловэар 154 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Инносети - Innoseti 17 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Цифра ГК 2426 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Google LLC 11775 1
Huawei 3932 1
Ростелеком 9699 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ОТЭКО ГК 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Stada 25 1
Силовые машины 111 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
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Оцифровка - Digitization 4539 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
OpenAI ChatGPT 338 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 1
Statista 229 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Долгалев Эдуард 6 4
Федоткин Арсений 2 2
Шадаев Максут 1008 2
Ульянов Николай 112 1
Аверьянихин Артур 2 1
Малыхин Михаил 2 1
Воронин Павел 136 1
Сартаков Михаил 2 1
Рустамов Рустам 412 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Березин Максим 111 1
Семенов Александр 144 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Гришин Дмитрий 208 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Самородов Александр 13 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Жучков Эдуард 12 1
Березин Евгений 10 1
Новожилов Алексей 20 1
Гаврилов Евгений 43 1
Князев Сергей 7 1
Карпов Роман 59 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Власова Юлия 7 1
Пугачева Ольга 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Индия - Bharat 5431 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Марокко - Королевство 208 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Ближний Восток 2942 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Инновация года - награда 111 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews FORUM Кейсы 225 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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