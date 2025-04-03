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Котлова Анастасия
|03.04.2025
|Selecty: перетекание специалистов в сферу ИИ меняет кадровый рынок 1
Котлова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|McKinsey & Company Int 252 1
|Информзащита 784 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 660 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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