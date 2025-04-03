Selecty: перетекание специалистов в сферу ИИ меняет кадровый рынок

Кадровый рынок в сфере информационных технологий третий месяц демонстрирует стагнацию. На фоне сокращения количества вакансий на 15–30% относительно показателей 2024 г. работодатели вынуждены оптимизировать штат и иногда сокращать персонал. Охлаждение глобального ИТ-рынка затронуло и Россию. Однако активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) способствует увеличению спроса на профильных специалистов. Эксперты ГК Selecty прогнозируют дальнейший рост сектора разработки ИИ и повышения общего количества вакансий в ИТ-сфере со II квартала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК Selecty.

По данным ВЭФ, 40% компаний планируют оптимизировать штат в тех областях, где задачи могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Однако, как отмечают рекрутеры, позитивное влияние искусственного интеллекта на рынок труда оказывается более существенным, чем прогнозы о массовой потере рабочих мест.

На практике внедрение ИИ приводит к формированию новых профессий, увеличению количества рабочих мест и открытию перспективных направлений для развития молодых специалистов.

ИИ поддерживает востребованность ИТ

«Спрос на специалистов с опытом работы в проектах по развитию искусственного интеллекта остается стабильным, — отметила Анастасия Котлова, руководитель группы по работе с клиентами ГК Selecty, специализирующейся на рекрутинге и аутсорсинге ИТ-персонала. — Высвобождение таких сотрудников возможно только при кардинальной смене стратегии компании и отказе от ИИ-проектов, что среди крупных компаний встречается редко».

По данным отчета Technavio о трансформации рынка под влиянием развития искусственного интеллекта, мировой рынок профессиональных ИТ-услуг в период 2025–2029 гг. будет расти со среднегодовым темпом 10,6%. Опрос McKinsey & Company показал, что в 2024 г. 72% компаний (на 17% больше, чем в 2023 г.) используют ИИ хотя бы в одной бизнес-функции.

Дополнительный импульс внедрению ИИ в российских компаниях должна придать публикация в открытом доступе YandexGPT 5 Lite PretrИИn. Это решение позволит дообучать существующую модель под свои задачи вместо разработки собственных решений.

«В банковском секторе реализуется значительное количество ИИ-проектов по поддержке клиентов, разработке кредитного скоринга, где ИИ помогает точнее оценивать кредитоспособность заемщиков, а также в сфере выявления мошенничества — для анализа транзакций и блокировки подозрительных операций», — сказала аналитик ГК Selecty Алина Оленич.

Алиса, придумай 100 новых профессий!

В сфере искусственного интеллекта активно формируются новые профессиональные направления. Компетенции, которые еще год назад считались уникальными, сегодня являются базовыми требованиями.

Рутинными стали запросы на специалистов по созданию промтов (Prompt Engineer), машинному обучению (ML Engineer) и работе с данными (Data Engineer). Однако дефицит квалифицированных кадров в области работы с большими данными остается существенным препятствием для развития технологий ИИ. По данным мониторинга ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, этот фактор ограничивает деятельность 64,9% организаций.

Большие перспективы по углублению и разветвлению экспертизы в ИИ в сфере информационной безопасности (ИБ). Международный отчет (International ИИ Safety Report 2025) подчеркивает критическую важность доверия к системам искусственного интеллекта при их разработке и внедрении. Согласно данным HiddenLayer, 77% компаний сталкивались с утечками и инцидентами ИБ в контексте ИИ.

При этом системный подход к внедрению процессов ИИSecOps (обеспечение безопасности разработки приложений с ML-моделями) реализован лишь в небольшом числе организаций. По словам Ларейны Йи, председателя Технологического совета McKinsey, менее 25% компаний имеют четкую методологию внедрения мер по снижению рисков в свои ИИ-решения.

Одной из причин является и без того возросший спрос на продукты в сфере ИБ, который, по данным «Информзащиты», в 2024 г. составил 20%. Вторая причина — кадровый дефицит, оценивающийся на уровне 45%. По словам Анастасии Котловой, компаниям все более выгодно обращаться к аутсорсерам: провайдеры могут позволить себе держать в штате узких профессионалов, например специализирующихся на защите рабочих нагрузок ИИ от уязвимостей, обеспечении конфиденциальности данных и целостности моделей.

ИТ-«рыба» плывет туда, где теплее

«Зарплатные предложения в сфере ИИ-разработки остаются на высоком уровне, поскольку большинство компаний ищет опытных специалистов с сформированными навыками в области нейросетей», — отметила Ирина Борискина, директор по ИТ-рекрутменту ГК Selecty. По ее данным, инженеры по машинному обучению (ML Engineer) и специалисты по обработке естественного языка (NLP Specialist) могут рассчитывать на вознаграждение от 300 до 500 тыс. руб. (в зависимости от опыта и квалификации).

Особенно заметен сегодня переток в сферу работы с нейросетями со стороны бэкенд-разработчиков. Параллельно с движением опытных специалистов формируется поток молодых специалистов. По мере развития ИИ-проектов возникает потребность в выполнении рутинных задач, что создает возможности для начинающих специалистов. Учитывая высокую индивидуализированность большинства ИИ-проектов, компании активно развивают внутренние программы обучения.

По оценкам Ирины Борискиной, доля начинающих специалистов («джуниоров»), выбирающих направление ИИ-разработки, стабильно растет и составляет около 20% от общего числа кандидатов в этой категории. При этом, большинство экспертом сходятся в том, что в дальнейшем сотрудникам начального уровня в других направлениях ИТ будет непросто найти работу из-за развития искусственного интеллекта, способного взять на себя решения элементарных и рутинных задач.