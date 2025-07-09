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Миронов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
|20.02.2017
|Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
Миронов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
|Нейронные сети ООО 1 1
|Умные коммуникационные технологии 3 1
|Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
|Базальт СПО - BaseALT 725 1
|Ред Софт - Red Soft 854 1
|Росплатформа - Р-Платформа 88 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12265 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
|Миронов Радислав 1 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Анисимов Максим 28 1
|Веселкин Кирилл 4 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Рустамов Рустам 470 1
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