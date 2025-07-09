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Миронов Михаил


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Миронов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
Нейронные сети ООО 1 1
Умные коммуникационные технологии 3 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
Ред Софт - Red Soft 854 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12265 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 130 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5001 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2294 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11901 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3545 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3010 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3368 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 115 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 33 1
Linux OS 10376 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 535 1
Миронов Радислав 1 1
Новодворский Алексей 109 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Анисимов Максим 28 1
Веселкин Кирилл 4 1
Рубанов Владимир 75 1
Рустамов Рустам 470 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1579 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6451 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3588 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 1
Увлечения и хобби - Hobbies 374 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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