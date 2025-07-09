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Круглов Виктор
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
|22.04.2022
|«Дом.РФ» полностью перейдет на российское ПО для импортозамещения в ИТ-инфраструктуре 1
|01.02.2022
|«Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro 1
Круглов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
|ICL ГК 418 1
|Microsoft Corporation 24927 1
|Lenovo Group 2315 1
|Dell EMC 5055 1
|Козак Николай 177 1
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