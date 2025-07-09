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Индексная книга (каталог) CNews*
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Круглов Виктор


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
22.04.2022 «Дом.РФ» полностью перейдет на российское ПО для импортозамещения в ИТ-инфраструктуре 1
01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Круглов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
ICL ГК 418 1
Microsoft Corporation 24927 1
Lenovo Group 2315 1
Dell EMC 5055 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30840 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 904 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1003 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11983 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6511 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11508 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1851 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 50 1
Козак Николай 177 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 422 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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