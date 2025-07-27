Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Васьковский Андрей


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Васьковский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2223 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1370 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 590 1
UpGuard 9 1
Multifactor - Мультифактор 59 1
Русэнергосбыт 10 1
Почта России ПАО 2202 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 167 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Северсталь ПАО - Severstal 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2200 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Газпром бурение 43 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 1
Силовые машины 138 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4601 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3067 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4353 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7239 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 1
Умные платформы 1805 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 1
Оцифровка - Digitization 4783 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2301 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 153 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6467 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5546 1
DevOps - Development и Operations 986 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1401 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4358 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4517 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7899 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 690 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 870 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 398 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2199 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8320 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13266 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 125 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2009 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 364 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1231 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 792 1
Linux OS 10553 1
Microsoft Windows 16073 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4877 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 566 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 227 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 12 1
OpenAI ChatGPT 450 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 16 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 43 1
Суровец Дмитрий 96 1
Шадаев Максут 1090 1
Сергеев Сергей 156 1
Лигачев Глеб 102 1
Ульянов Николай 141 1
Клявин Владимир 51 1
Воеводин Александр 18 1
Шойтов Александр 92 1
Лапин Сергей 11 1
Круглов Виктор 18 1
Чащин Виктор 3 1
Граденко Михаил 36 1
Трошина Елена 19 1
Чудинов Дмитрий 65 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Атоян Антон 14 1
Челидзе Джимшер 39 1
Талипов Руслан 9 1
Соболев Роман 27 1
Куличкин Артём 4 1
Фарберов Александр 12 1
Варжавин Иван 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
США - Калифорния 4691 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1016 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 1
Запугивание и шантаж 143 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1004 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1498 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 31 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6946 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
Энергетика - Energy - Energetically 5359 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 1
Паспорт - Паспортные данные 2649 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 533 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 892 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 535 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2856 1
CNews Инновация года - награда 125 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1043 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 211 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще