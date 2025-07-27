Получите все материалы CNews по ключевому слову
Васьковский Андрей
Васьковский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 96 1
|Шадаев Максут 1090 1
|Сергеев Сергей 156 1
|Лигачев Глеб 102 1
|Ульянов Николай 141 1
|Клявин Владимир 51 1
|Воеводин Александр 18 1
|Шойтов Александр 92 1
|Лапин Сергей 11 1
|Круглов Виктор 18 1
|Чащин Виктор 3 1
|Граденко Михаил 36 1
|Трошина Елена 19 1
|Чудинов Дмитрий 65 1
|Чекмарев Анатолий 4 1
|Атоян Антон 14 1
|Челидзе Джимшер 39 1
|Талипов Руслан 9 1
|Соболев Роман 27 1
|Куличкин Артём 4 1
|Фарберов Александр 12 1
|Варжавин Иван 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
|США - Калифорния 4691 1
