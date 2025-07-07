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Атоян Антон


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 СберТех на «CNews FORUM Кейсы» поделился опытом сертификации процессов безопасной разработки ПО 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Атоян Антон и организации, системы, технологии, персоны:

CyberPeak - СайберПик 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 565 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 154 1
8550 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 847 1
Галактика - Корпорация 1482 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2667 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 205 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1333 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 607 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 97 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4226 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 299 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2265 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 220 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1365 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 23 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Apple iPhone 6 4863 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2216 1
CNews FORUM Кейсы 261 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
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