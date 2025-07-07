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Атоян Антон
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|СберТех на «CNews FORUM Кейсы» поделился опытом сертификации процессов безопасной разработки ПО 1
|01.09.2023
|СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
Атоян Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|CyberPeak - СайберПик 14 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 565 1
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 154 1
|1С 8550 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 847 1
|Галактика - Корпорация 1482 1
|DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
|CNews FORUM Кейсы 261 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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