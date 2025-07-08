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Белякова Ирина
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
Белякова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 33 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 22 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5560 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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